https://ria.ru/20221014/danone-1824058341.html
Завод Danone в Казани продолжит работу, сообщили в Татарстане
Завод Danone в Казани продолжит работу, сообщили в Татарстане - РИА Новости, 14.10.2022
Завод Danone в Казани продолжит работу, сообщили в Татарстане
Казанский филиал Danone – комбинат "Эдельвейс" работает в обычном режиме, для сотрудников и потребителей ничего не изменилось, министерство сельского хозяйства... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T14:56
2022-10-14T14:56
2022-10-14T14:56
экономика
казань
россия
danone
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КАЗАНЬ, 14 окт - РИА Новости. Казанский филиал Danone – комбинат "Эдельвейс" работает в обычном режиме, для сотрудников и потребителей ничего не изменилось, министерство сельского хозяйства и продовольствия Татарстана следит за ситуацией, сообщил РИА Новости представитель министерства.Французская компания Danone планирует передать контроль над производством молочных и растительных продуктов в РФ и может списать до 1 миллиарда евро, сообщила она в своем релизе ранее в пятницу."За ситуацией следим, связывались с предприятием сегодня. Оно работает в обычном режиме, как для сотрудников, так и для потребителей ничего пока не меняется", - сказал собеседник агентства.По его информации, в Татарстане у компании переработка составляет 200 тонн молока в сутки.
https://ria.ru/20221014/danone-1824056391.html
https://ria.ru/20221014/danone-1823910874.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, казань, россия, danone
Экономика, Казань, Россия, Danone
Завод Danone в Казани продолжит работу, сообщили в Татарстане
Власти Татарстана: казанский филиал Danone продолжит работать в обычном режиме