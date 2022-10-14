https://ria.ru/20221014/danone-1824058341.html

Завод Danone в Казани продолжит работу, сообщили в Татарстане

Завод Danone в Казани продолжит работу, сообщили в Татарстане - РИА Новости, 14.10.2022

Завод Danone в Казани продолжит работу, сообщили в Татарстане

Казанский филиал Danone – комбинат "Эдельвейс" работает в обычном режиме, для сотрудников и потребителей ничего не изменилось, министерство сельского хозяйства... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T14:56

2022-10-14T14:56

2022-10-14T14:56

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казань

россия

danone

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КАЗАНЬ, 14 окт - РИА Новости. Казанский филиал Danone – комбинат "Эдельвейс" работает в обычном режиме, для сотрудников и потребителей ничего не изменилось, министерство сельского хозяйства и продовольствия Татарстана следит за ситуацией, сообщил РИА Новости представитель министерства.Французская компания Danone планирует передать контроль над производством молочных и растительных продуктов в РФ и может списать до 1 миллиарда евро, сообщила она в своем релизе ранее в пятницу."За ситуацией следим, связывались с предприятием сегодня. Оно работает в обычном режиме, как для сотрудников, так и для потребителей ничего пока не меняется", - сказал собеседник агентства.По его информации, в Татарстане у компании переработка составляет 200 тонн молока в сутки.

https://ria.ru/20221014/danone-1824056391.html

https://ria.ru/20221014/danone-1823910874.html

казань

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, казань, россия, danone