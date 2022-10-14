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Завод Danone в Казани продолжит работу, сообщили в Татарстане - РИА Новости, 14.10.2022
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Завод Danone в Казани продолжит работу, сообщили в Татарстане
Завод Danone в Казани продолжит работу, сообщили в Татарстане - РИА Новости, 14.10.2022
Завод Danone в Казани продолжит работу, сообщили в Татарстане
Казанский филиал Danone – комбинат "Эдельвейс" работает в обычном режиме, для сотрудников и потребителей ничего не изменилось, министерство сельского хозяйства... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T14:56
2022-10-14T14:56
экономика
казань
россия
danone
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КАЗАНЬ, 14 окт - РИА Новости. Казанский филиал Danone – комбинат "Эдельвейс" работает в обычном режиме, для сотрудников и потребителей ничего не изменилось, министерство сельского хозяйства и продовольствия Татарстана следит за ситуацией, сообщил РИА Новости представитель министерства.Французская компания Danone планирует передать контроль над производством молочных и растительных продуктов в РФ и может списать до 1 миллиарда евро, сообщила она в своем релизе ранее в пятницу."За ситуацией следим, связывались с предприятием сегодня. Оно работает в обычном режиме, как для сотрудников, так и для потребителей ничего пока не меняется", - сказал собеседник агентства.По его информации, в Татарстане у компании переработка составляет 200 тонн молока в сутки.
https://ria.ru/20221014/danone-1824056391.html
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экономика, казань, россия, danone
Экономика, Казань, Россия, Danone
14:56 14.10.2022
 
Завод Danone в Казани продолжит работу, сообщили в Татарстане

Власти Татарстана: казанский филиал Danone продолжит работать в обычном режиме

© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в медиабанкПроизводственная линия
Производственная линия - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Николай Хижняк
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КАЗАНЬ, 14 окт - РИА Новости. Казанский филиал Danone – комбинат "Эдельвейс" работает в обычном режиме, для сотрудников и потребителей ничего не изменилось, министерство сельского хозяйства и продовольствия Татарстана следит за ситуацией, сообщил РИА Новости представитель министерства.
Французская компания Danone планирует передать контроль над производством молочных и растительных продуктов в РФ и может списать до 1 миллиарда евро, сообщила она в своем релизе ранее в пятницу.
Завод компании Danone в Самаре - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
Вчера, 14:53
В Самарской области рассказали о ситуации на заводе Danone
"За ситуацией следим, связывались с предприятием сегодня. Оно работает в обычном режиме, как для сотрудников, так и для потребителей ничего пока не меняется", - сказал собеседник агентства.
По его информации, в Татарстане у компании переработка составляет 200 тонн молока в сутки.
Сотрудница на производственной линии по упаковке молока на молочном заводе Danone в Самаре - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
Вчера, 09:40
Danone отдаст контроль над молочно-растительными активами в России
 
ЭкономикаКазаньРоссияDanone
 
 
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