https://ria.ru/20221014/danone-1823910874.html
Danone отдаст контроль над молочно-растительными активами в России
Danone отдаст контроль над молочно-растительными активами в России - РИА Новости, 14.10.2022
Danone отдаст контроль над молочно-растительными активами в России
Французская компания Danone заявила о намерении передать операционный контроль над производством молочных и растительных продуктов в России. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T09:40
2022-10-14T09:40
2022-10-14T12:45
экономика
россия
danone
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Французская компания Danone заявила о намерении передать операционный контроль над производством молочных и растительных продуктов в России."Danone сегодня объявляет о решении инициировать процесс передачи фактического контроля над своим бизнесом EDP (Essential Dairy and Plant-based) в России", — говорится в пресс-релизе.Компания допустила снижение стоимости активов в процессе сделки на сумму до миллиарда евро.По данным компании, за девять месяцев этого года российское подразделение EDP Russia принесло около пяти процентов от общей выручки. Не названный в релизе новый собственник впоследствии проведет деконсолидацию бизнеса.В Danone назвали решение "наилучшим вариантом для обеспечения непрерывности локального бизнеса в долгосрочной перспективе".Российское подразделение "Данон Россия" образовано в 2010 году после слияния молочных бизнесов компании "Юнимилк" и Danone. Основные торговые марки — "Простоквашино", "Био Баланс", "Тёма", "Актуаль", "Даниссимо", "Активиа", "Данон", "Петмол" и другие.
https://ria.ru/20220420/danone-1784423899.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, danone
Экономика, Россия, Danone
09:40 14.10.2022 (обновлено: 12:45 14.10.2022)
Danone отдаст контроль над молочно-растительными активами в России
Danone отдаст контроль над производством молочных и растительных продуктов в России
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости.
Французская компания Danone заявила
о намерении передать операционный контроль над производством молочных и растительных продуктов в России.
"Danone сегодня объявляет о решении инициировать процесс передачи фактического контроля над своим бизнесом EDP (Essential Dairy and Plant-based) в России", — говорится в пресс-релизе.
Компания допустила снижение стоимости активов в процессе сделки на сумму до миллиарда евро.
По данным компании, за девять месяцев этого года российское подразделение EDP Russia принесло около пяти процентов от общей выручки. Не названный в релизе новый собственник впоследствии проведет деконсолидацию бизнеса.
В Danone назвали решение "наилучшим вариантом для обеспечения непрерывности локального бизнеса в долгосрочной перспективе".
Российское подразделение "Данон Россия" образовано в 2010 году после слияния молочных бизнесов компании "Юнимилк" и Danone. Основные торговые марки — "Простоквашино", "Био Баланс", "Тёма", "Актуаль", "Даниссимо", "Активиа", "Данон", "Петмол" и другие.