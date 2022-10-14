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Danone отдаст контроль над молочно-растительными активами в России - РИА Новости, 14.10.2022
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Danone отдаст контроль над молочно-растительными активами в России
Danone отдаст контроль над молочно-растительными активами в России - РИА Новости, 14.10.2022
Danone отдаст контроль над молочно-растительными активами в России
Французская компания Danone заявила о намерении передать операционный контроль над производством молочных и растительных продуктов в России. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T09:40
2022-10-14T12:45
экономика
россия
danone
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Французская компания Danone заявила о намерении передать операционный контроль над производством молочных и растительных продуктов в России."Danone сегодня объявляет о решении инициировать процесс передачи фактического контроля над своим бизнесом EDP (Essential Dairy and Plant-based) в России", — говорится в пресс-релизе.Компания допустила снижение стоимости активов в процессе сделки на сумму до миллиарда евро.По данным компании, за девять месяцев этого года российское подразделение EDP Russia принесло около пяти процентов от общей выручки. Не названный в релизе новый собственник впоследствии проведет деконсолидацию бизнеса.В Danone назвали решение "наилучшим вариантом для обеспечения непрерывности локального бизнеса в долгосрочной перспективе".Российское подразделение "Данон Россия" образовано в 2010 году после слияния молочных бизнесов компании "Юнимилк" и Danone. Основные торговые марки — "Простоквашино", "Био Баланс", "Тёма", "Актуаль", "Даниссимо", "Активиа", "Данон", "Петмол" и другие.
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экономика, россия, danone
Экономика, Россия, Danone
09:40 14.10.2022 (обновлено: 12:45 14.10.2022)
 
Danone отдаст контроль над молочно-растительными активами в России

Danone отдаст контроль над производством молочных и растительных продуктов в России

© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в медиабанкСотрудница на производственной линии по упаковке молока на молочном заводе Danone в Самаре
Сотрудница на производственной линии по упаковке молока на молочном заводе Danone в Самаре - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Сотрудница на производственной линии по упаковке молока на молочном заводе Danone в Самаре. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Французская компания Danone заявила о намерении передать операционный контроль над производством молочных и растительных продуктов в России.
"Danone сегодня объявляет о решении инициировать процесс передачи фактического контроля над своим бизнесом EDP (Essential Dairy and Plant-based) в России", — говорится в пресс-релизе.
Компания допустила снижение стоимости активов в процессе сделки на сумму до миллиарда евро.
По данным компании, за девять месяцев этого года российское подразделение EDP Russia принесло около пяти процентов от общей выручки. Не названный в релизе новый собственник впоследствии проведет деконсолидацию бизнеса.
В Danone назвали решение "наилучшим вариантом для обеспечения непрерывности локального бизнеса в долгосрочной перспективе".
Российское подразделение "Данон Россия" образовано в 2010 году после слияния молочных бизнесов компании "Юнимилк" и Danone. Основные торговые марки — "Простоквашино", "Био Баланс", "Тёма", "Актуаль", "Даниссимо", "Активиа", "Данон", "Петмол" и другие.
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