https://ria.ru/20221014/danone-1823910874.html

Danone отдаст контроль над молочно-растительными активами в России

Danone отдаст контроль над молочно-растительными активами в России - РИА Новости, 14.10.2022

Danone отдаст контроль над молочно-растительными активами в России

Французская компания Danone заявила о намерении передать операционный контроль над производством молочных и растительных продуктов в России. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T09:40

2022-10-14T09:40

2022-10-14T12:45

экономика

россия

danone

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Французская компания Danone заявила о намерении передать операционный контроль над производством молочных и растительных продуктов в России."Danone сегодня объявляет о решении инициировать процесс передачи фактического контроля над своим бизнесом EDP (Essential Dairy and Plant-based) в России", — говорится в пресс-релизе.Компания допустила снижение стоимости активов в процессе сделки на сумму до миллиарда евро.По данным компании, за девять месяцев этого года российское подразделение EDP Russia принесло около пяти процентов от общей выручки. Не названный в релизе новый собственник впоследствии проведет деконсолидацию бизнеса.В Danone назвали решение "наилучшим вариантом для обеспечения непрерывности локального бизнеса в долгосрочной перспективе".Российское подразделение "Данон Россия" образовано в 2010 году после слияния молочных бизнесов компании "Юнимилк" и Danone. Основные торговые марки — "Простоквашино", "Био Баланс", "Тёма", "Актуаль", "Даниссимо", "Активиа", "Данон", "Петмол" и другие.

https://ria.ru/20220420/danone-1784423899.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, danone