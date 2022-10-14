Рейтинг@Mail.ru
СМИ: датчане из-за кризиса опустились "как никогда" - РИА Новости, 14.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221014/daniya-1823884472.html
СМИ: датчане из-за кризиса опустились "как никогда"
СМИ: датчане из-за кризиса опустились "как никогда" - РИА Новости, 14.10.2022
СМИ: датчане из-за кризиса опустились "как никогда"
На фоне высокой инфляции и кризиса по всей Дании наблюдается рост числа магазинных краж, говорится в сюжете телерадиокомпании Danmarks Radio. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T04:52
2022-10-14T04:52
в мире
дания
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151140/07/1511400769_0:4:3872:2182_1920x0_80_0_0_645ca3aeb3113c7979b88232654816c9.jpg
МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. На фоне высокой инфляции и кризиса по всей Дании наблюдается рост числа магазинных краж, говорится в сюжете телерадиокомпании Danmarks Radio."По всей Дании распоясались воришки. Вместе с ростом цен в супермаркетах подскочило и количество краж", - отмечается в материале. В последние годы количество случаев воровства постоянно снижалось, однако, по данным местной полиции, за прошедшие полгода в магазинах зарегистрировали почти на 23% больше краж, чем в прошлом году, что стало наивысшим показателем за последние пять лет. Подобная тенденция, как указывает DR, "ощущается по всей стране".Как считает управляющий одного из магазинов сети Kvickly Торбен Дальгор, за участившимися кражами "стоит инфляция". По его словам, с полок "пропадает все — от картриджей для принтеров до бритв", из-за чего ему пришлось вешать на бритвы магнитные клипсы, а дорогие напитки убрать "под замок".Управляющий еще одним магазином сети в городе Оденсе Серен Нильсен посетовал, что "крадут все — от сыра до парфюмерии". "Люди воруют как никогда", — заявил он.В Датской торговой палате говорят, что кражи стали головной болью для управляющих магазинами и универмагами по всей стране. Так, инфляция в сентябре в Дании составила 10%, и по сравнению с прошлым годом на сто крон можно купить уже значительно меньше. "Это одно из объяснений, почему все больше датчан опускается до воровства", - указывает DR.При этом покупатели, как отмечается в материале, также недоумевают, почему в местных магазинах стали чаще воровать. "У людей больше нет денег, к которым они привыкли. От этого некоторые начитают нарушать закон", — заявила жительница города Редекро Лис Кристенсен.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20221014/uzhas-1823881123.html
https://ria.ru/20221012/es-1823437938.html
дания
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151140/07/1511400769_186:0:3642:2592_1920x0_80_0_0_2f54871467c64fd82abf59d1ba15cfa2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дания, европа
В мире, Дания, Европа
04:52 14.10.2022
 
СМИ: датчане из-за кризиса опустились "как никогда"

DR: в Дании на фоне кризиса и высокой инфляции резко выросло число магазинных краж

© Depositphotos / cookiecutterКасса в супермаркете
Касса в супермаркете - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© Depositphotos / cookiecutter
Касса в супермаркете. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. На фоне высокой инфляции и кризиса по всей Дании наблюдается рост числа магазинных краж, говорится в сюжете телерадиокомпании Danmarks Radio.
"По всей Дании распоясались воришки. Вместе с ростом цен в супермаркетах подскочило и количество краж", - отмечается в материале. В последние годы количество случаев воровства постоянно снижалось, однако, по данным местной полиции, за прошедшие полгода в магазинах зарегистрировали почти на 23% больше краж, чем в прошлом году, что стало наивысшим показателем за последние пять лет. Подобная тенденция, как указывает DR, "ощущается по всей стране".
Мужчина подает милостыню нищему на бульваре в Барселоне - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
02:25
Европу предупредили о "немыслимом ужасе" из-за США
Как считает управляющий одного из магазинов сети Kvickly Торбен Дальгор, за участившимися кражами "стоит инфляция". По его словам, с полок "пропадает все — от картриджей для принтеров до бритв", из-за чего ему пришлось вешать на бритвы магнитные клипсы, а дорогие напитки убрать "под замок".
Управляющий еще одним магазином сети в городе Оденсе Серен Нильсен посетовал, что "крадут все — от сыра до парфюмерии". "Люди воруют как никогда", — заявил он.
В Датской торговой палате говорят, что кражи стали головной болью для управляющих магазинами и универмагами по всей стране. Так, инфляция в сентябре в Дании составила 10%, и по сравнению с прошлым годом на сто крон можно купить уже значительно меньше. "Это одно из объяснений, почему все больше датчан опускается до воровства", - указывает DR.
При этом покупатели, как отмечается в материале, также недоумевают, почему в местных магазинах стали чаще воровать. "У людей больше нет денег, к которым они привыкли. От этого некоторые начитают нарушать закон", — заявила жительница города Редекро Лис Кристенсен.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Экс-министр внутренних дел Германии Вольфганг Шойбле - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
12 октября, 16:44
Немецкий политик призвал граждан перестать ныть и запастись свечами
 
В миреДанияЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала