https://ria.ru/20221014/daniya-1823884472.html

СМИ: датчане из-за кризиса опустились "как никогда"

СМИ: датчане из-за кризиса опустились "как никогда" - РИА Новости, 14.10.2022

СМИ: датчане из-за кризиса опустились "как никогда"

На фоне высокой инфляции и кризиса по всей Дании наблюдается рост числа магазинных краж, говорится в сюжете телерадиокомпании Danmarks Radio. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T04:52

2022-10-14T04:52

2022-10-14T04:52

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дания

европа

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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. На фоне высокой инфляции и кризиса по всей Дании наблюдается рост числа магазинных краж, говорится в сюжете телерадиокомпании Danmarks Radio."По всей Дании распоясались воришки. Вместе с ростом цен в супермаркетах подскочило и количество краж", - отмечается в материале. В последние годы количество случаев воровства постоянно снижалось, однако, по данным местной полиции, за прошедшие полгода в магазинах зарегистрировали почти на 23% больше краж, чем в прошлом году, что стало наивысшим показателем за последние пять лет. Подобная тенденция, как указывает DR, "ощущается по всей стране".Как считает управляющий одного из магазинов сети Kvickly Торбен Дальгор, за участившимися кражами "стоит инфляция". По его словам, с полок "пропадает все — от картриджей для принтеров до бритв", из-за чего ему пришлось вешать на бритвы магнитные клипсы, а дорогие напитки убрать "под замок".Управляющий еще одним магазином сети в городе Оденсе Серен Нильсен посетовал, что "крадут все — от сыра до парфюмерии". "Люди воруют как никогда", — заявил он.В Датской торговой палате говорят, что кражи стали головной болью для управляющих магазинами и универмагами по всей стране. Так, инфляция в сентябре в Дании составила 10%, и по сравнению с прошлым годом на сто крон можно купить уже значительно меньше. "Это одно из объяснений, почему все больше датчан опускается до воровства", - указывает DR.При этом покупатели, как отмечается в материале, также недоумевают, почему в местных магазинах стали чаще воровать. "У людей больше нет денег, к которым они привыкли. От этого некоторые начитают нарушать закон", — заявила жительница города Редекро Лис Кристенсен.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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в мире, дания, европа