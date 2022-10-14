https://ria.ru/20221014/covid-19-1823940072.html
В России за сутки госпитализировали 1750 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1750 человек с COVID-19 - РИА Новости, 14.10.2022
В России за сутки госпитализировали 1750 человек с COVID-19
Более 14,7 тысячи новых случаев COVID-19 выявлено в России за сутки, скончались 99 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T11:08
2022-10-14T11:08
2022-10-14T11:08
распространение коронавируса
общество
россия
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Более 14,7 тысячи новых случаев COVID-19 выявлено в России за сутки, скончались 99 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Выявлено 14 736 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 99 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что за тот же период выздоровели 27,520 человек, или на 10,6% меньше по сравнению с 13 октября. Госпитализированы 1750 человек, что на 4,1% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 33 регионах РФ, снижение - в 43, ситуация не изменилась в девяти регионах.
https://ria.ru/20221013/covid-19-1823581990.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Общество, Россия, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1750 человек с COVID-19
В России за сутки выявили более 14,7 тысячи новых случаев COVID-19