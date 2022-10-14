https://ria.ru/20221014/covid-1824054753.html
У экс-барабанщика The Beatles повторно выявили COVID-19
У экс-барабанщика The Beatles повторно выявили COVID-19 - РИА Новости, 14.10.2022
У экс-барабанщика The Beatles повторно выявили COVID-19
Британский музыкант Ринго Старр, являвшийся барабанщиком в группе The Beatles, сообщил, что у него снова выявлен COVID-19. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T14:55
2022-10-14T14:55
2022-10-14T14:56
культура
новости культуры
ринго старр (ричард старки)
the beatles
коронавирус covid-19
музыка
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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Британский музыкант Ринго Старр, являвшийся барабанщиком в группе The Beatles, сообщил, что у него снова выявлен COVID-19.Это произошло спустя несколько дней после отрицательного теста.В начале октября стало известно, что 82-летний музыкант заразился коронавирусом, из-за чего ему пришлось отменить концерты, запланированные в Канаде. В понедельник Старр заявил, что получил отрицательный тест и возвращается к турне по Северной Америке."Уверен, вы будете удивлены, как и я. Снова сдал положительный тест на COVID. Оставшаяся часть тура отменяется", – написал исполнитель в Twitter.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, ринго старр (ричард старки), the beatles, коронавирус covid-19, музыка
Культура, Новости культуры, Ринго Старр (Ричард Старки), The Beatles, Коронавирус COVID-19, Музыка
14:55 14.10.2022 (обновлено: 14:56 14.10.2022)
У экс-барабанщика The Beatles повторно выявили COVID-19
Музыкант Ринго Старр сообщил, что у него снова выявили COVID-19 после отрицательного теста
МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Британский музыкант Ринго Старр, являвшийся барабанщиком в группе The Beatles, сообщил, что у него снова выявлен COVID-19.
Это произошло спустя несколько дней после отрицательного теста.
В начале октября стало известно, что 82-летний музыкант заразился коронавирусом, из-за чего ему пришлось отменить концерты, запланированные в Канаде. В понедельник Старр заявил, что получил отрицательный тест и возвращается к турне по Северной Америке.
"Уверен, вы будете удивлены, как и я. Снова сдал положительный тест на COVID. Оставшаяся часть тура отменяется", – написал исполнитель в Twitter.