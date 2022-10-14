https://ria.ru/20221014/covid-1824054753.html

У экс-барабанщика The Beatles повторно выявили COVID-19

У экс-барабанщика The Beatles повторно выявили COVID-19 - РИА Новости, 14.10.2022

У экс-барабанщика The Beatles повторно выявили COVID-19

Британский музыкант Ринго Старр, являвшийся барабанщиком в группе The Beatles, сообщил, что у него снова выявлен COVID-19. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T14:55

2022-10-14T14:55

2022-10-14T14:56

культура

новости культуры

ринго старр (ричард старки)

the beatles

коронавирус covid-19

музыка

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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Британский музыкант Ринго Старр, являвшийся барабанщиком в группе The Beatles, сообщил, что у него снова выявлен COVID-19.Это произошло спустя несколько дней после отрицательного теста.В начале октября стало известно, что 82-летний музыкант заразился коронавирусом, из-за чего ему пришлось отменить концерты, запланированные в Канаде. В понедельник Старр заявил, что получил отрицательный тест и возвращается к турне по Северной Америке."Уверен, вы будете удивлены, как и я. Снова сдал положительный тест на COVID. Оставшаяся часть тура отменяется", – написал исполнитель в Twitter.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

новости культуры, ринго старр (ричард старки), the beatles, коронавирус covid-19, музыка