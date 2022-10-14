https://ria.ru/20221014/chelyabinsk-1823979642.html

На улицы Челябинска выйдет новая партия экологичных автобусов

На улицы Челябинска выйдет новая партия экологичных автобусов - РИА Новости, 14.10.2022

На улицы Челябинска выйдет новая партия экологичных автобусов

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) поставит в Челябинск 16 новых экологичных автобусов, которые выйдут на улицы города уже в ноябре 2022... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T12:47

2022-10-14T12:47

2022-10-14T12:47

челябинская область

алексей текслер

наталья котова

россия

челябинск

государственная транспортная лизинговая компания

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ЧЕЛЯБИНСК, 14 окт – РИА Новости. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) поставит в Челябинск 16 новых экологичных автобусов, которые выйдут на улицы города уже в ноябре 2022 года, сообщил губернатор региона Алексей Текслер.По словам губернатора, область продолжает процесс обновления общественного транспорта, в первую очередь в Челябинске, и активно задействует для этого все возможные механизмы и источники финансирования - в том числе федеральные."По нацпроекту "Безопасные качественные дороги" наша заявка на обновление подвижного состава автобусного парка заняла пятое место из всех заявок регионов РФ. Это говорит о том, насколько продуманной, комплексной и качественно подготовленной оказалась наша транспортная реформа. В этом году мы заключили первый долгосрочный контракт на перевозки по одному из наиболее востребованных челябинских маршрутов, который проходит практически через весь город. И уже в ноябре 2022 года на городские улицы выйдут 16 новых автобусов", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Текслера.Все 16 автобусов большого класса работают на компримированном природном газе - газ экологичнее, чем традиционное топливо, в нем нет аэрозолей и сернистых соединений, из которых состоит городской смог, уточняется в сообщении пресс-службы. Он также позволяет значительно снизить выбросы оксидов азота, тяжелых углеводородов и угарного газа, поясняется в сообщении.По поручению губернатора региона, обновление подвижного состава продолжится: в 2023-2024 годах, по планам нацпроекта, парк Челябинска пополнится еще 65 новыми современными автобусами, сохраняющими экологию города, поясняет пресс-служба. Новую технику также поставит Государственная транспортная лизинговая компания, уточняется в сообщении.По данным пресс-службы, новый общественный транспорт будет передан городскому перевозчику на условиях лизинга. Как отметил директор ООО "Трест СКМ" Дмитрий Ефремов, предприятие готово участвовать в федеральных программах, которые удовлетворяют запросы как бизнеса, так и региона и его жителей.По данным администрации Челябинска, такого масштабного обновления городского общественного транспорта в Челябинске не проводилось несколько десятилетий.По данным пресс-службы правительства региона, с 2020 года Государственная транспортная лизинговая компания поставила в 18 городских агломераций свыше 1,1 тысячи единиц техники по нацпроекту БКД. Общий объем инвестиций в приобретение транспорта на 1 сентября 2022 года составляет 19,4 миллиарда рублей, в том числе 10,6 миллиарда рублей из федерального бюджета.

https://ria.ru/20221013/raboty-1823843179.html

https://ria.ru/20220927/avtobusy-1819876821.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

алексей текслер, наталья котова, россия, челябинск, государственная транспортная лизинговая компания