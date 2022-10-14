https://ria.ru/20221014/chelyabinsk-1823979642.html
На улицы Челябинска выйдет новая партия экологичных автобусов
На улицы Челябинска выйдет новая партия экологичных автобусов - РИА Новости, 14.10.2022
На улицы Челябинска выйдет новая партия экологичных автобусов
Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) поставит в Челябинск 16 новых экологичных автобусов, которые выйдут на улицы города уже в ноябре 2022... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T12:47
2022-10-14T12:47
2022-10-14T12:47
челябинская область
алексей текслер
наталья котова
россия
челябинск
государственная транспортная лизинговая компания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153325/33/1533253315_0:20:1504:866_1920x0_80_0_0_8737ab208fdd9892bee40bbe831aebcc.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 14 окт – РИА Новости. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) поставит в Челябинск 16 новых экологичных автобусов, которые выйдут на улицы города уже в ноябре 2022 года, сообщил губернатор региона Алексей Текслер.По словам губернатора, область продолжает процесс обновления общественного транспорта, в первую очередь в Челябинске, и активно задействует для этого все возможные механизмы и источники финансирования - в том числе федеральные."По нацпроекту "Безопасные качественные дороги" наша заявка на обновление подвижного состава автобусного парка заняла пятое место из всех заявок регионов РФ. Это говорит о том, насколько продуманной, комплексной и качественно подготовленной оказалась наша транспортная реформа. В этом году мы заключили первый долгосрочный контракт на перевозки по одному из наиболее востребованных челябинских маршрутов, который проходит практически через весь город. И уже в ноябре 2022 года на городские улицы выйдут 16 новых автобусов", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Текслера.Все 16 автобусов большого класса работают на компримированном природном газе - газ экологичнее, чем традиционное топливо, в нем нет аэрозолей и сернистых соединений, из которых состоит городской смог, уточняется в сообщении пресс-службы. Он также позволяет значительно снизить выбросы оксидов азота, тяжелых углеводородов и угарного газа, поясняется в сообщении.По поручению губернатора региона, обновление подвижного состава продолжится: в 2023-2024 годах, по планам нацпроекта, парк Челябинска пополнится еще 65 новыми современными автобусами, сохраняющими экологию города, поясняет пресс-служба. Новую технику также поставит Государственная транспортная лизинговая компания, уточняется в сообщении.По данным пресс-службы, новый общественный транспорт будет передан городскому перевозчику на условиях лизинга. Как отметил директор ООО "Трест СКМ" Дмитрий Ефремов, предприятие готово участвовать в федеральных программах, которые удовлетворяют запросы как бизнеса, так и региона и его жителей.По данным администрации Челябинска, такого масштабного обновления городского общественного транспорта в Челябинске не проводилось несколько десятилетий.По данным пресс-службы правительства региона, с 2020 года Государственная транспортная лизинговая компания поставила в 18 городских агломераций свыше 1,1 тысячи единиц техники по нацпроекту БКД. Общий объем инвестиций в приобретение транспорта на 1 сентября 2022 года составляет 19,4 миллиарда рублей, в том числе 10,6 миллиарда рублей из федерального бюджета.
https://ria.ru/20221013/raboty-1823843179.html
https://ria.ru/20220927/avtobusy-1819876821.html
россия
челябинск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153325/33/1533253315_162:0:1342:885_1920x0_80_0_0_f6991ef4bba16bbfd97049ce9ff292e4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей текслер, наталья котова, россия, челябинск, государственная транспортная лизинговая компания
Челябинская область, Алексей Текслер, Наталья Котова, Россия, Челябинск, Государственная транспортная лизинговая компания
На улицы Челябинска выйдет новая партия экологичных автобусов
Новая партия экологичных автобусов выйдет на улицы Челябинска в ноябре
ЧЕЛЯБИНСК, 14 окт – РИА Новости. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) поставит в Челябинск 16 новых экологичных автобусов, которые выйдут на улицы города уже в ноябре 2022 года, сообщил губернатор региона Алексей Текслер.
По словам губернатора, область продолжает процесс обновления общественного транспорта, в первую очередь в Челябинске, и активно задействует для этого все возможные механизмы и источники финансирования - в том числе федеральные.
"По нацпроекту "Безопасные качественные дороги" наша заявка на обновление подвижного состава автобусного парка заняла пятое место из всех заявок регионов РФ
. Это говорит о том, насколько продуманной, комплексной и качественно подготовленной оказалась наша транспортная реформа. В этом году мы заключили первый долгосрочный контракт на перевозки по одному из наиболее востребованных челябинских маршрутов, который проходит практически через весь город. И уже в ноябре 2022 года на городские улицы выйдут 16 новых автобусов", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Текслера.
Все 16 автобусов большого класса работают на компримированном природном газе - газ экологичнее, чем традиционное топливо, в нем нет аэрозолей и сернистых соединений, из которых состоит городской смог, уточняется в сообщении пресс-службы. Он также позволяет значительно снизить выбросы оксидов азота, тяжелых углеводородов и угарного газа, поясняется в сообщении.
По поручению губернатора региона, обновление подвижного состава продолжится: в 2023-2024 годах, по планам нацпроекта, парк Челябинска пополнится еще 65 новыми современными автобусами, сохраняющими экологию города, поясняет пресс-служба. Новую технику также поставит Государственная транспортная лизинговая компания
, уточняется в сообщении.
По данным пресс-службы, новый общественный транспорт будет передан городскому перевозчику на условиях лизинга. Как отметил директор ООО "Трест СКМ" Дмитрий Ефремов, предприятие готово участвовать в федеральных программах, которые удовлетворяют запросы как бизнеса, так и региона и его жителей.
"Кроме того, одно из условий работы перевозчика по регулируемому тарифу – использование для пассажироперевозок экологичного транспорта. Для нас важно иметь возможность на льготных условиях - в лизинг - приобретать экологичный, современный, комфортабельный транспорт, и мы надеемся на дальнейшее взаимодействие с Миндором, на участие во всех федеральных проектах", - цитирует пресс-служба слова Ефремова.
По данным администрации Челябинска, такого масштабного обновления городского общественного транспорта в Челябинске не проводилось несколько десятилетий.
"С 2019 года благодаря поддержке губернатора региона Алексея Текслера нам удалось существенно улучшить подвижной состав наших предприятий. Приобретение новых современных автобусов на газомоторном топливе позволяет не только обеспечить транспортную доступность и комфорт пассажиров, но и дает положительный экологический эффект", - цитирует пресс-служба слова главы города Челябинска Натальи Котовой.
По данным пресс-службы правительства региона, с 2020 года Государственная транспортная лизинговая компания поставила в 18 городских агломераций свыше 1,1 тысячи единиц техники по нацпроекту БКД. Общий объем инвестиций в приобретение транспорта на 1 сентября 2022 года составляет 19,4 миллиарда рублей, в том числе 10,6 миллиарда рублей из федерального бюджета.