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Китайцев разозлили слова Борреля о "европейском саде" - РИА Новости, 14.10.2022
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Китайцев разозлили слова Борреля о "европейском саде"
Китайцев разозлили слова Борреля о "европейском саде" - РИА Новости, 14.10.2022
Китайцев разозлили слова Борреля о "европейском саде"
Читатели китайского портала "Гуаньча" раскритиковали представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, назвавшего... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T16:53
2022-10-14T16:53
в мире
жозеп боррель
африка
азия
латинская америка
китай
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" раскритиковали представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, назвавшего Европу "садом", нуждающимся в защите, а остальной мир — "джунглями", которые могут туда вторгнуться.Заявление Борреля вызвало активный отклик читателей портала в комментариях."Азия, Африка и Америка изначально были садами. Исторически это вы были джунглями, которые вторглись в их сады", — заявил пользователь Она смеется в кустах."Европа будет сгибаться под тяжестью снега и шататься на ветру, но по-прежнему придерживаться менталитета превосходства.... Сразу приходит на ум одна фраза — получили по заслугам!" — написал Падший король."Да, этот сад такой красивый, разбитый на лужайке, покрытой кровью и слезами сотен миллионов людей третьего мира в Азии, Африке и Латинской Америке. Этот сад настолько красив, что, согласно статистике, это место с наибольшим количеством войн в мировой истории. Просто восхитительный!" — прокомментировал 183079."Кучка коленопреклоненных политиков еще и без всякого стеснения говорит о саде", — отметил Как рыба в финансовых кругах."Разве заслужили Азия, Африка и Латинская Америка того, чтобы эти безжалостные грабители вытоптали их сады?!" — пожаловался Чирик-чирик."Скажите, какой "сад" будет разбит на земле, пропитанной кровью всего остального мира?" — поинтересовался chinalw123.Глава евродипломатии в четверг выступил в бельгийском Брюгге на открытии Европейской дипломатической академии, заявив, что "привилегированная" Европа – это "сад", а окружающий ее мир – "джунгли", способные вторгнуться в хорошо отлаженный европейский механизм.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20221013/medvedev-1823868243.html
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в мире, жозеп боррель, африка, азия, латинская америка, китай
В мире, Жозеп Боррель, Африка, Азия, Латинская Америка, Китай
16:53 14.10.2022
 
Китайцев разозлили слова Борреля о "европейском саде"

Читатели "Гуаньча" обвинили Борреля в незнании истории после его слов о "саде" Европы

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" раскритиковали представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, назвавшего Европу "садом", нуждающимся в защите, а остальной мир — "джунглями", которые могут туда вторгнуться.
Заявление Борреля вызвало активный отклик читателей портала в комментариях.
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"Азия, Африка и Америка изначально были садами. Исторически это вы были джунглями, которые вторглись в их сады", — заявил пользователь Она смеется в кустах.
"Европа будет сгибаться под тяжестью снега и шататься на ветру, но по-прежнему придерживаться менталитета превосходства.... Сразу приходит на ум одна фраза — получили по заслугам!" — написал Падший король.
"Да, этот сад такой красивый, разбитый на лужайке, покрытой кровью и слезами сотен миллионов людей третьего мира в Азии, Африке и Латинской Америке. Этот сад настолько красив, что, согласно статистике, это место с наибольшим количеством войн в мировой истории. Просто восхитительный!" — прокомментировал 183079.

"Первая мировая война, Вторая мировая война, — где они начались? А, господа? Кто напал на Россию? Наполеон во Франции, Гитлер в Германии! Кто вторгся в Китай? Альянс восьми держав! Кто поджег Юаньминъюань? Дикари Запада! История — это зеркало, надо же ее хорошо учить!" — пожаловался Денщик.

"Кучка коленопреклоненных политиков еще и без всякого стеснения говорит о саде", — отметил Как рыба в финансовых кругах.
"Разве заслужили Азия, Африка и Латинская Америка того, чтобы эти безжалостные грабители вытоптали их сады?!" — пожаловался Чирик-чирик.
"Скажите, какой "сад" будет разбит на земле, пропитанной кровью всего остального мира?" — поинтересовался chinalw123.
Глава евродипломатии в четверг выступил в бельгийском Брюгге на открытии Европейской дипломатической академии, заявив, что "привилегированная" Европа – это "сад", а окружающий ее мир – "джунгли", способные вторгнуться в хорошо отлаженный европейский механизм.
Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13 октября, 12:46
Боррель сравнил окружающий Европу мир с джунглями
 
В миреЖозеп БоррельАфрикаАзияЛатинская АмерикаКитай
 
 
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