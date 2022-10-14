https://ria.ru/20221014/borrel-1824115719.html

Китайцев разозлили слова Борреля о "европейском саде"

Китайцев разозлили слова Борреля о "европейском саде" - РИА Новости, 14.10.2022

Китайцев разозлили слова Борреля о "европейском саде"

Читатели китайского портала "Гуаньча" раскритиковали представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, назвавшего... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T16:53

2022-10-14T16:53

2022-10-14T16:53

в мире

жозеп боррель

африка

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китай

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" раскритиковали представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, назвавшего Европу "садом", нуждающимся в защите, а остальной мир — "джунглями", которые могут туда вторгнуться.Заявление Борреля вызвало активный отклик читателей портала в комментариях."Азия, Африка и Америка изначально были садами. Исторически это вы были джунглями, которые вторглись в их сады", — заявил пользователь Она смеется в кустах."Европа будет сгибаться под тяжестью снега и шататься на ветру, но по-прежнему придерживаться менталитета превосходства.... Сразу приходит на ум одна фраза — получили по заслугам!" — написал Падший король."Да, этот сад такой красивый, разбитый на лужайке, покрытой кровью и слезами сотен миллионов людей третьего мира в Азии, Африке и Латинской Америке. Этот сад настолько красив, что, согласно статистике, это место с наибольшим количеством войн в мировой истории. Просто восхитительный!" — прокомментировал 183079."Кучка коленопреклоненных политиков еще и без всякого стеснения говорит о саде", — отметил Как рыба в финансовых кругах."Разве заслужили Азия, Африка и Латинская Америка того, чтобы эти безжалостные грабители вытоптали их сады?!" — пожаловался Чирик-чирик."Скажите, какой "сад" будет разбит на земле, пропитанной кровью всего остального мира?" — поинтересовался chinalw123.Глава евродипломатии в четверг выступил в бельгийском Брюгге на открытии Европейской дипломатической академии, заявив, что "привилегированная" Европа – это "сад", а окружающий ее мир – "джунгли", способные вторгнуться в хорошо отлаженный европейский механизм.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20221013/medvedev-1823868243.html

https://ria.ru/20221013/evropa-1823673165.html

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в мире, жозеп боррель, африка, азия, латинская америка, китай