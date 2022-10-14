Китайцев разозлили слова Борреля о "европейском саде"
Читатели "Гуаньча" обвинили Борреля в незнании истории после его слов о "саде" Европы
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" раскритиковали представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, назвавшего Европу "садом", нуждающимся в защите, а остальной мир — "джунглями", которые могут туда вторгнуться.
Заявление Борреля вызвало активный отклик читателей портала в комментариях.
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"Европа будет сгибаться под тяжестью снега и шататься на ветру, но по-прежнему придерживаться менталитета превосходства.... Сразу приходит на ум одна фраза — получили по заслугам!" — написал Падший король.
"Да, этот сад такой красивый, разбитый на лужайке, покрытой кровью и слезами сотен миллионов людей третьего мира в Азии, Африке и Латинской Америке. Этот сад настолько красив, что, согласно статистике, это место с наибольшим количеством войн в мировой истории. Просто восхитительный!" — прокомментировал 183079.
"Первая мировая война, Вторая мировая война, — где они начались? А, господа? Кто напал на Россию? Наполеон во Франции, Гитлер в Германии! Кто вторгся в Китай? Альянс восьми держав! Кто поджег Юаньминъюань? Дикари Запада! История — это зеркало, надо же ее хорошо учить!" — пожаловался Денщик.
"Кучка коленопреклоненных политиков еще и без всякого стеснения говорит о саде", — отметил Как рыба в финансовых кругах.
"Разве заслужили Азия, Африка и Латинская Америка того, чтобы эти безжалостные грабители вытоптали их сады?!" — пожаловался Чирик-чирик.
"Скажите, какой "сад" будет разбит на земле, пропитанной кровью всего остального мира?" — поинтересовался chinalw123.
Глава евродипломатии в четверг выступил в бельгийском Брюгге на открытии Европейской дипломатической академии, заявив, что "привилегированная" Европа – это "сад", а окружающий ее мир – "джунгли", способные вторгнуться в хорошо отлаженный европейский механизм.
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13 октября, 12:46Боррель сравнил окружающий Европу мир с джунглями