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Боррель заявил, что ЕС хочет утвердить новый транш Украине 17 октября - РИА Новости, 14.10.2022
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Боррель заявил, что ЕС хочет утвердить новый транш Украине 17 октября
Боррель заявил, что ЕС хочет утвердить новый транш Украине 17 октября - РИА Новости, 14.10.2022
Боррель заявил, что ЕС хочет утвердить новый транш Украине 17 октября
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что на заседании глав МИД ЕС 17 октября в Люксембурге надеется утвердить новый транш военной помощи Украине и запуск... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T08:41
2022-10-14T09:38
россия
украина
в мире
жозеп боррель
евросоюз
нато
сергей лавров
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БРЮССЕЛЬ, 13 окт – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что на заседании глав МИД ЕС 17 октября в Люксембурге надеется утвердить новый транш военной помощи Украине и запуск тренировочной миссии для украинских военных, собирается уведомить об этом НАТО.Боррель в четверг принимает участие в заседании глав минобороны стран НАТО в Брюсселе."Я проинформирую членов НАТО, что мы надеемся и собираемся утвердить в следующий понедельник в Люксембурге новый транш нашей военной помощи украинским ВС. Это доведет финансирование до более чем трех миллиардов (евро – ред.)... А также о создании тренировочной миссии, чтобы поддержать украинскую армию", - сказал он.ЕС в настоящее время уже профинансировал военную помощь Украине на сумму в 2,5 миллиарда евро.Боррель добавил, что ЕС "продолжит оказывать военную поддержку Украины, чтобы она могла противостоять любым атакам со стороны России… Мы хотим искать дипломатическое решение для этой войны как можно быстрее, но на любую эскалацию со стороны России мы будем отвечать решительно, усиливая военную поддержку Украине".Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221013/medvedev-1823870130.html
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россия, украина, в мире, жозеп боррель, евросоюз, нато, сергей лавров
Россия, Украина, В мире, Жозеп Боррель, Евросоюз, НАТО, Сергей Лавров
08:41 14.10.2022 (обновлено: 09:38 14.10.2022)
 
Боррель заявил, что ЕС хочет утвердить новый транш Украине 17 октября

Боррель заявил, что Евросоюз планирует утвердить новый транш Украине 17 октября

© Пресс-служба Представительства ЕС в России / Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© Пресс-служба Представительства ЕС в России
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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 13 окт – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что на заседании глав МИД ЕС 17 октября в Люксембурге надеется утвердить новый транш военной помощи Украине и запуск тренировочной миссии для украинских военных, собирается уведомить об этом НАТО.
Боррель в четверг принимает участие в заседании глав минобороны стран НАТО в Брюсселе.
"Я проинформирую членов НАТО, что мы надеемся и собираемся утвердить в следующий понедельник в Люксембурге новый транш нашей военной помощи украинским ВС. Это доведет финансирование до более чем трех миллиардов (евро – ред.)... А также о создании тренировочной миссии, чтобы поддержать украинскую армию", - сказал он.
ЕС в настоящее время уже профинансировал военную помощь Украине на сумму в 2,5 миллиарда евро.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
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Медведев назвал слова Борреля о российском ядерном ударе паранойей
Боррель добавил, что ЕС "продолжит оказывать военную поддержку Украины, чтобы она могла противостоять любым атакам со стороны России… Мы хотим искать дипломатическое решение для этой войны как можно быстрее, но на любую эскалацию со стороны России мы будем отвечать решительно, усиливая военную поддержку Украине".
Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
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РоссияУкраинаВ миреЖозеп БоррельЕвросоюзНАТОСергей Лавров
 
 
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