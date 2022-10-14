https://ria.ru/20221014/borba-1823882872.html

В России создается новый комплекс для борьбы с малыми дронами

В России создается новый комплекс для борьбы с малыми дронами - РИА Новости, 14.10.2022

В России создается новый комплекс для борьбы с малыми дронами

Роботизированный антидроновый комплекс "Антимайдан-Рубеж", применение которого против малоразмерных дронов позволит сэкономить дорогостоящие ракеты, создается в РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T03:35

2022-10-14T03:35

2022-10-14T03:43

безопасность

технологии

владислав лобаев

россия

lobaev arms

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Роботизированный антидроновый комплекс "Антимайдан-Рубеж", применение которого против малоразмерных дронов позволит сэкономить дорогостоящие ракеты, создается в РФ, заявил в интервью РИА Новости основатель одного из предприятий-разработчиков данного проекта Lobaev Arms Владислав Лобаев."Нельзя не отметить также еще один крупный проект, который мы сегодня реализуем с крупным российским концерном. Речь идет о модификации роботизированного антидронового комплекса "Антимайдан-Рубеж". Мы исходим из того, что экономически крайне нецелесообразно применять дорогие ракеты стоимостью условно миллион против малых беспилотников и коптеров, цена которых - максимум 100 тысяч", - сказал он.По его словам, сегодня данный проект находится на стадии научно-исследовательских работ (НИР), если у этой системы будут дальнейшие перспективы, то она будет переведена в опытно-конструкторскую работу (ОКР).

https://ria.ru/20220708/dron-1801101373.html

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безопасность, технологии, владислав лобаев, россия, lobaev arms