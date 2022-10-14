https://ria.ru/20221014/borba-1823882872.html
В России создается новый комплекс для борьбы с малыми дронами
В России создается новый комплекс для борьбы с малыми дронами - РИА Новости, 14.10.2022
В России создается новый комплекс для борьбы с малыми дронами
Роботизированный антидроновый комплекс "Антимайдан-Рубеж", применение которого против малоразмерных дронов позволит сэкономить дорогостоящие ракеты, создается в РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T03:35
2022-10-14T03:35
2022-10-14T03:43
безопасность
технологии
владислав лобаев
россия
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Роботизированный антидроновый комплекс "Антимайдан-Рубеж", применение которого против малоразмерных дронов позволит сэкономить дорогостоящие ракеты, создается в РФ, заявил в интервью РИА Новости основатель одного из предприятий-разработчиков данного проекта Lobaev Arms Владислав Лобаев."Нельзя не отметить также еще один крупный проект, который мы сегодня реализуем с крупным российским концерном. Речь идет о модификации роботизированного антидронового комплекса "Антимайдан-Рубеж". Мы исходим из того, что экономически крайне нецелесообразно применять дорогие ракеты стоимостью условно миллион против малых беспилотников и коптеров, цена которых - максимум 100 тысяч", - сказал он.По его словам, сегодня данный проект находится на стадии научно-исследовательских работ (НИР), если у этой системы будут дальнейшие перспективы, то она будет переведена в опытно-конструкторскую работу (ОКР).
https://ria.ru/20220708/dron-1801101373.html
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безопасность, технологии, владислав лобаев, россия, lobaev arms
Безопасность, Технологии, Владислав Лобаев, Россия, Lobaev Arms
03:35 14.10.2022 (обновлено: 03:43 14.10.2022)
В России создается новый комплекс для борьбы с малыми дронами
Глава Lobaev Arms Лобаев: комплекс "Антимайдан-Рубеж" позволит сэкономить дорогие ракеты
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Роботизированный антидроновый комплекс "Антимайдан-Рубеж", применение которого против малоразмерных дронов позволит сэкономить дорогостоящие ракеты, создается в РФ, заявил в интервью РИА Новости основатель одного из предприятий-разработчиков данного проекта Lobaev Arms Владислав Лобаев.
"Нельзя не отметить также еще один крупный проект, который мы сегодня реализуем с крупным российским концерном. Речь идет о модификации роботизированного антидронового комплекса "Антимайдан-Рубеж". Мы исходим из того, что экономически крайне нецелесообразно применять дорогие ракеты стоимостью условно миллион против малых беспилотников и коптеров, цена которых - максимум 100 тысяч", - сказал он.
По его словам, сегодня данный проект находится на стадии научно-исследовательских работ (НИР), если у этой системы будут дальнейшие перспективы, то она будет переведена в опытно-конструкторскую работу (ОКР).