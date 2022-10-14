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Благоустройство бульварной зоны микрорайона 1А в Митино завершили в Москве
Благоустройство бульварной зоны микрорайона 1А в Митино завершили в Москве - РИА Новости, 14.10.2022
Благоустройство бульварной зоны микрорайона 1А в Митино завершили в Москве
Благоустройство бульварной зоны микрорайона 1А в Митино завершили в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T14:13
2022-10-14T14:13
2022-10-14T14:13
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Благоустройство бульварной зоны микрорайона 1А в Митино завершили в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Завершили благоустройство бульварной зоны микрорайона 1А в Митино Северо-Западного административного округа. Микрорайон 1А расположен в границах Пятницкого шоссе, Новотушинского проезда и Царикова переулка. Небольшая бульварная зона – любимое место для прогулок и отдыха 7 тысяч жителей ближайших домов" - говорится в сообщении.Отмечается, что специалисты комплекса городского хозяйства расширили дорожки и обновили покрытие тротуаров, обустроили уютные зоны отдыха с парковыми качелями и садовой мебелью оригинальных форм, поставили новые тренажеры в воркаут-зоне, обновили велодорожки, привели в порядок площадку для выгула собак. Также они модернизировали 5 детских площадок: поставили игровые комплексы с горками, мостиками, элементами для лазания, сделали батуты.В сообщении указано, что в ближайшее время на территории высадят более 300 деревьев и кустарников.
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РИА Новости
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РИА Новости
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митино, москва, городское хозяйство москвы, общество
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Митино, Москва, Городское хозяйство Москвы, Общество
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.
Благоустройство бульварной зоны микрорайона 1А в Митино завершили в Москве
, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Завершили благоустройство бульварной зоны микрорайона 1А в Митино Северо-Западного административного округа. Микрорайон 1А расположен в границах Пятницкого шоссе, Новотушинского проезда и Царикова переулка. Небольшая бульварная зона – любимое место для прогулок и отдыха 7 тысяч жителей ближайших домов" - говорится в сообщении.
Отмечается, что специалисты комплекса городского хозяйства расширили дорожки и обновили покрытие тротуаров, обустроили уютные зоны отдыха с парковыми качелями и садовой мебелью оригинальных форм, поставили новые тренажеры в воркаут-зоне, обновили велодорожки, привели в порядок площадку для выгула собак. Также они модернизировали 5 детских площадок: поставили игровые комплексы с горками, мостиками, элементами для лазания, сделали батуты.
В сообщении указано, что в ближайшее время на территории высадят более 300 деревьев и кустарников.