https://ria.ru/20221014/blagoustroystvo-1824032666.html

Благоустройство бульварной зоны микрорайона 1А в Митино завершили в Москве

Благоустройство бульварной зоны микрорайона 1А в Митино завершили в Москве - РИА Новости, 14.10.2022

Благоустройство бульварной зоны микрорайона 1А в Митино завершили в Москве

Благоустройство бульварной зоны микрорайона 1А в Митино завершили в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T14:13

2022-10-14T14:13

2022-10-14T14:13

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Благоустройство бульварной зоны микрорайона 1А в Митино завершили в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Завершили благоустройство бульварной зоны микрорайона 1А в Митино Северо-Западного административного округа. Микрорайон 1А расположен в границах Пятницкого шоссе, Новотушинского проезда и Царикова переулка. Небольшая бульварная зона – любимое место для прогулок и отдыха 7 тысяч жителей ближайших домов" - говорится в сообщении.Отмечается, что специалисты комплекса городского хозяйства расширили дорожки и обновили покрытие тротуаров, обустроили уютные зоны отдыха с парковыми качелями и садовой мебелью оригинальных форм, поставили новые тренажеры в воркаут-зоне, обновили велодорожки, привели в порядок площадку для выгула собак. Также они модернизировали 5 детских площадок: поставили игровые комплексы с горками, мостиками, элементами для лазания, сделали батуты.В сообщении указано, что в ближайшее время на территории высадят более 300 деревьев и кустарников.

https://ria.ru/20220914/marshrut-1817050081.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

митино, москва, городское хозяйство москвы, общество