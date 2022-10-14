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Путин заявил об усилении охраны объектов после взрыва на Крымском мосту - РИА Новости, 14.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Путин заявил об усилении охраны объектов после взрыва на Крымском мосту
Путин заявил об усилении охраны объектов после взрыва на Крымском мосту - РИА Новости, 14.10.2022
Путин заявил об усилении охраны объектов после взрыва на Крымском мосту
После взрыва на Крымском мосту на объектах энергетики, на транспорте усилена охрана, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T15:55
2022-10-14T16:09
специальная военная операция на украине
чп на крымском мосту
владимир путин
россия
безопасность
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АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. После взрыва на Крымском мосту на объектах энергетики, на транспорте усилена охрана, заявил президент России Владимир Путин."После теракта на Крымском мосту соответствующие службы получили задание усилить контроль с целью обеспечить безопасность всех критически важных инфраструктурных объектов, на всех на них должны быть проведены соответствующие мероприятия: и на объектах энергетики, причем уровня разного класса, на транспортных объектах", - сказал Путин на пресс-конференции в Астане.Президент выразил надежду, что работа в этом направлении будет эффективной."Ну страна у нас большая, поэтому будем надеяться, что работа по этому направлению будет эффективной, до сих пор удавалось это сделать", - добавил Путин.
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чп на крымском мосту, владимир путин, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, ЧП на Крымском мосту, Владимир Путин, Россия, Безопасность
15:55 14.10.2022 (обновлено: 16:09 14.10.2022)
 
Путин заявил об усилении охраны объектов после взрыва на Крымском мосту

Путин: после взрыва на Крымском мосту на объектах энергетики и транспорта усилили охрану

© РИА Новости / Пресс-служба президента Казахстана / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба президента Казахстана
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. После взрыва на Крымском мосту на объектах энергетики, на транспорте усилена охрана, заявил президент России Владимир Путин.
"После теракта на Крымском мосту соответствующие службы получили задание усилить контроль с целью обеспечить безопасность всех критически важных инфраструктурных объектов, на всех на них должны быть проведены соответствующие мероприятия: и на объектах энергетики, причем уровня разного класса, на транспортных объектах", - сказал Путин на пресс-конференции в Астане.
Президент выразил надежду, что работа в этом направлении будет эффективной.
"Ну страна у нас большая, поэтому будем надеяться, что работа по этому направлению будет эффективной, до сих пор удавалось это сделать", - добавил Путин.
Вертолет тушит пожар на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
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Специальная военная операция на УкраинеЧП на Крымском мостуВладимир ПутинРоссияБезопасность
 
 
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