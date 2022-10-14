https://ria.ru/20221014/bespilotniki-1824110910.html

Медведев назвал применение дронов на спецоперации насущной необходимостью

Медведев назвал применение дронов на спецоперации насущной необходимостью - РИА Новости, 14.10.2022

Медведев назвал применение дронов на спецоперации насущной необходимостью

Беспилотники доказали эффективность в современных конфликтах и их использование в зоне проведения спецоперации - насущная необходимость, есть планы наладить... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T16:42

2022-10-14T16:42

2022-10-14T17:16

специальная военная операция на украине

дмитрий медведев

безопасность

россия

ситуация в днр и лнр

технологии

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Беспилотники доказали эффективность в современных конфликтах и их использование в зоне проведения спецоперации - насущная необходимость, есть планы наладить крупномасштабный выпуск БПЛА в России, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, посетивший предприятие "Специальный технологический центр" в Санкт-Петербурге."Беспилотники доказали свою эффективность в современных конфликтах. Их использование в зоне проведения СВО – насущная необходимость. России еще предстоит наладить крупномасштабный выпуск БПЛА различных типов", - написал Медведев в своем Telegram-канале.Он добавил, что в рамках посещения предприятия была проведена контрольная проверка поставок беспилотников "Орлан" в рамках гособоронзаказа с участием федеральных органов исполнительной власти и правоохранительных органов.

https://ria.ru/20221013/drony-1823781782.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

дмитрий медведев, безопасность, россия, ситуация в днр и лнр, технологии