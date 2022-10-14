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Медведев назвал применение дронов на спецоперации насущной необходимостью - РИА Новости, 14.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221014/bespilotniki-1824110910.html
Медведев назвал применение дронов на спецоперации насущной необходимостью
Медведев назвал применение дронов на спецоперации насущной необходимостью - РИА Новости, 14.10.2022
Медведев назвал применение дронов на спецоперации насущной необходимостью
Беспилотники доказали эффективность в современных конфликтах и их использование в зоне проведения спецоперации - насущная необходимость, есть планы наладить... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T16:42
2022-10-14T17:16
специальная военная операция на украине
дмитрий медведев
безопасность
россия
ситуация в днр и лнр
технологии
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Беспилотники доказали эффективность в современных конфликтах и их использование в зоне проведения спецоперации - насущная необходимость, есть планы наладить крупномасштабный выпуск БПЛА в России, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, посетивший предприятие "Специальный технологический центр" в Санкт-Петербурге."Беспилотники доказали свою эффективность в современных конфликтах. Их использование в зоне проведения СВО – насущная необходимость. России еще предстоит наладить крупномасштабный выпуск БПЛА различных типов", - написал Медведев в своем Telegram-канале.Он добавил, что в рамках посещения предприятия была проведена контрольная проверка поставок беспилотников "Орлан" в рамках гособоронзаказа с участием федеральных органов исполнительной власти и правоохранительных органов.
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дмитрий медведев, безопасность, россия, ситуация в днр и лнр, технологии
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Медведев, Безопасность, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР, Технологии
16:42 14.10.2022 (обновлено: 17:16 14.10.2022)
 
Медведев назвал применение дронов на спецоперации насущной необходимостью

Медведев заявил о планах наладить в России крупномасштабное производство беспилотников

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкДмитрий Медведев и начальник производства беспилотных летательных аппаратов Никита Морщакин в ходе посещения "Специального технологического центра" в Санкт-Петербурге
Дмитрий Медведев и начальник производства беспилотных летательных аппаратов Никита Морщакин в ходе посещения Специального технологического центра в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев и начальник производства беспилотных летательных аппаратов Никита Морщакин в ходе посещения "Специального технологического центра" в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Беспилотники доказали эффективность в современных конфликтах и их использование в зоне проведения спецоперации - насущная необходимость, есть планы наладить крупномасштабный выпуск БПЛА в России, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, посетивший предприятие "Специальный технологический центр" в Санкт-Петербурге.
"Беспилотники доказали свою эффективность в современных конфликтах. Их использование в зоне проведения СВО – насущная необходимость. России еще предстоит наладить крупномасштабный выпуск БПЛА различных типов", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в рамках посещения предприятия была проведена контрольная проверка поставок беспилотников "Орлан" в рамках гособоронзаказа с участием федеральных органов исполнительной власти и правоохранительных органов.
Применение модернизированного барражирующего боеприпаса Ланцет против военнослужащих ВСУ. - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13 октября, 16:40Специальная военная операция на Украине
Минобороны показало уничтожение бронетехники Украины дронами-камикадзе
 
Специальная военная операция на УкраинеДмитрий МедведевБезопасностьРоссияСитуация в ДНР и ЛНРТехнологии
 
 
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