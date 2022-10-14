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В Норвегии арестовали россиянина, задержанного на границе с беспилотниками - РИА Новости, 14.10.2022
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В Норвегии арестовали россиянина, задержанного на границе с беспилотниками
В Норвегии арестовали россиянина, задержанного на границе с беспилотниками - РИА Новости, 14.10.2022
В Норвегии арестовали россиянина, задержанного на границе с беспилотниками
Суд в Норвегии отправил под арест на две недели россиянина с израильским паспортом, которого задержали на границе, обнаружив у него в багаже два дрона и... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T12:46
2022-10-14T12:46
в мире
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россия
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МУРМАНСК, 14 окт – РИА Новости. Суд в Норвегии отправил под арест на две недели россиянина с израильским паспортом, которого задержали на границе, обнаружив у него в багаже два дрона и множество карт памяти, сообщила телерадиокомпания NRK.Он был задержан 11 октября при прохождении паспортного контроля на КПП "Стурскуг" в сторону России. При стандартном досмотре у него обнаружили два дрона и носители информации."Россиянин, задержанный на границе во вторник с двумя беспилотниками, заключен под стражу по решению суда на две недели. При себе у него обнаружен большой объем отснятого материала. Кроме того, у 50-летнего мужчины изъяты три паспорта – два российских и один израильский", - сообщила телерадиокомпания.По ее данным, мужчина признался в том, что вел съемку с дронов на территории Норвегии, но утверждает, что делал это исключительно для себя, а в Норвегии находился как турист. При себе у него было 4 терабайта информации на разных носителях. После изучения отснятого материала полиция должна принять решение, ужесточать ли обвинение против россиянина.Мужчине предъявлено обвинение в нарушении закона о санкциях и положения о санкциях, которые вступили в силу после начала конфликта на Украине, согласно которым российские компании или граждане не имеют права использовать беспилотники в Норвегии.
https://ria.ru/20221004/ukraina-1821458395.html
https://ria.ru/20221013/nato-1823828086.html
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в мире, норвегия, россия, бпла, беспилотники
В мире, Норвегия, Россия, БПЛА, Беспилотники
12:46 14.10.2022
 
В Норвегии арестовали россиянина, задержанного на границе с беспилотниками

Суд в Норвегии арестовал россиянина, задержанного с дронами на границе, на две недели

© Fotolia / Marcel SchauerФлаг Норвегии
Флаг Норвегии - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© Fotolia / Marcel Schauer
Флаг Норвегии. Архивное фото
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МУРМАНСК, 14 окт – РИА Новости. Суд в Норвегии отправил под арест на две недели россиянина с израильским паспортом, которого задержали на границе, обнаружив у него в багаже два дрона и множество карт памяти, сообщила телерадиокомпания NRK.
Он был задержан 11 октября при прохождении паспортного контроля на КПП "Стурскуг" в сторону России. При стандартном досмотре у него обнаружили два дрона и носители информации.
Старый город в Таллине - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
4 октября, 15:21
Эстония передала Украине дроны, изъятые у россиянина
"Россиянин, задержанный на границе во вторник с двумя беспилотниками, заключен под стражу по решению суда на две недели. При себе у него обнаружен большой объем отснятого материала. Кроме того, у 50-летнего мужчины изъяты три паспорта – два российских и один израильский", - сообщила телерадиокомпания.
По ее данным, мужчина признался в том, что вел съемку с дронов на территории Норвегии, но утверждает, что делал это исключительно для себя, а в Норвегии находился как турист. При себе у него было 4 терабайта информации на разных носителях. После изучения отснятого материала полиция должна принять решение, ужесточать ли обвинение против россиянина.
Мужчине предъявлено обвинение в нарушении закона о санкциях и положения о санкциях, которые вступили в силу после начала конфликта на Украине, согласно которым российские компании или граждане не имеют права использовать беспилотники в Норвегии.
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13 октября, 18:37Специальная военная операция на Украине
НАТО поставит Украине оборудование для борьбы с беспилотниками
 
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