https://ria.ru/20221014/bespilotniki-1823978819.html

В Норвегии арестовали россиянина, задержанного на границе с беспилотниками

В Норвегии арестовали россиянина, задержанного на границе с беспилотниками - РИА Новости, 14.10.2022

В Норвегии арестовали россиянина, задержанного на границе с беспилотниками

Суд в Норвегии отправил под арест на две недели россиянина с израильским паспортом, которого задержали на границе, обнаружив у него в багаже два дрона и... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T12:46

2022-10-14T12:46

2022-10-14T12:46

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МУРМАНСК, 14 окт – РИА Новости. Суд в Норвегии отправил под арест на две недели россиянина с израильским паспортом, которого задержали на границе, обнаружив у него в багаже два дрона и множество карт памяти, сообщила телерадиокомпания NRK.Он был задержан 11 октября при прохождении паспортного контроля на КПП "Стурскуг" в сторону России. При стандартном досмотре у него обнаружили два дрона и носители информации."Россиянин, задержанный на границе во вторник с двумя беспилотниками, заключен под стражу по решению суда на две недели. При себе у него обнаружен большой объем отснятого материала. Кроме того, у 50-летнего мужчины изъяты три паспорта – два российских и один израильский", - сообщила телерадиокомпания.По ее данным, мужчина признался в том, что вел съемку с дронов на территории Норвегии, но утверждает, что делал это исключительно для себя, а в Норвегии находился как турист. При себе у него было 4 терабайта информации на разных носителях. После изучения отснятого материала полиция должна принять решение, ужесточать ли обвинение против россиянина.Мужчине предъявлено обвинение в нарушении закона о санкциях и положения о санкциях, которые вступили в силу после начала конфликта на Украине, согласно которым российские компании или граждане не имеют права использовать беспилотники в Норвегии.

https://ria.ru/20221004/ukraina-1821458395.html

https://ria.ru/20221013/nato-1823828086.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, норвегия, россия, бпла, беспилотники