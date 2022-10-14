В Норвегии арестовали россиянина, задержанного на границе с беспилотниками
Суд в Норвегии арестовал россиянина, задержанного с дронами на границе, на две недели
Флаг Норвегии. Архивное фото
МУРМАНСК, 14 окт – РИА Новости. Суд в Норвегии отправил под арест на две недели россиянина с израильским паспортом, которого задержали на границе, обнаружив у него в багаже два дрона и множество карт памяти, сообщила телерадиокомпания NRK.
Он был задержан 11 октября при прохождении паспортного контроля на КПП "Стурскуг" в сторону России. При стандартном досмотре у него обнаружили два дрона и носители информации.
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"Россиянин, задержанный на границе во вторник с двумя беспилотниками, заключен под стражу по решению суда на две недели. При себе у него обнаружен большой объем отснятого материала. Кроме того, у 50-летнего мужчины изъяты три паспорта – два российских и один израильский", - сообщила телерадиокомпания.
По ее данным, мужчина признался в том, что вел съемку с дронов на территории Норвегии, но утверждает, что делал это исключительно для себя, а в Норвегии находился как турист. При себе у него было 4 терабайта информации на разных носителях. После изучения отснятого материала полиция должна принять решение, ужесточать ли обвинение против россиянина.
Мужчине предъявлено обвинение в нарушении закона о санкциях и положения о санкциях, которые вступили в силу после начала конфликта на Украине, согласно которым российские компании или граждане не имеют права использовать беспилотники в Норвегии.