https://ria.ru/20221014/belorussiya-1823979833.html

Лукашенко разъяснил ситуацию с режимом безопасности в Белоруссии

Лукашенко разъяснил ситуацию с режимом безопасности в Белоруссии - РИА Новости, 14.10.2022

Лукашенко разъяснил ситуацию с режимом безопасности в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране принято решение об усилении контртеррористических мероприятий из-за обострения ситуации на границе РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T12:48

2022-10-14T12:48

2022-10-14T13:13

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МИНСК, 14 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране принято решение об усилении контртеррористических мероприятий из-за обострения ситуации на границе республики.Ранее глава белорусского МИД Владимир Макей в интервью газете "Известия" заявил, что в Белоруссии введен режим контртеррористической операции, вооруженные силы и спецслужбы страны готовы дать отпор на любые провокации со стороны сопредельных государств. Белорусское госагентство Белта сообщило в пятницу со ссылкой на источник в КГБ, что в стране не вводился режим контртеррористической операции, но "в настоящее время в республике проводятся плановые учебные мероприятия в целях поддержания высокого уровня готовности субъектов борьбы с терроризмом к выполнению задач по предназначению"."Введен в связи с обострением ситуации по периметру наших границ. Согласно документам, которые у нас на этот случай предусмотрены в Союзе Беларуси и России, в связи с обострением введен режим повышенной террористической опасности", - сказал Лукашенко в Астане в интервью программе Павла Зарубина "Москва. Кремль. Путин", комментируя информацию об усиленном режиме контртеррористических мер. Он подчеркнул, что из-за обострения ситуации у границ начаты "процедуры с развертыванием союзной группировки войск, основу которой составляет армия Беларуси, которая уже дополняется частями Российской Федерации". "Все по плану", - подчеркнул Лукашенко.Ранее президент Белоруссии на совещании с военными и силовым блоком поручил провести контртеррористические мероприятия, а также поручил силовикам проработать возможный комплекс мер по контролю за складывающейся военно-политической ситуацией и реагированию на нее.

https://ria.ru/20221011/belorussiya-1823244921.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, александр лукашенко, белоруссия, россия