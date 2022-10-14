12:48 14.10.2022 (обновлено: 13:13 14.10.2022)
Лукашенко разъяснил ситуацию с режимом безопасности в Белоруссии
Лукашенко сообщил, что в Белоруссии ввели режим повышенной террористической опасности
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 14 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране принято решение об усилении контртеррористических мероприятий из-за обострения ситуации на границе республики.
Ранее глава белорусского МИД Владимир Макей в интервью газете "Известия" заявил, что в Белоруссии введен режим контртеррористической операции, вооруженные силы и спецслужбы страны готовы дать отпор на любые провокации со стороны сопредельных государств. Белорусское госагентство Белта сообщило в пятницу со ссылкой на источник в КГБ, что в стране не вводился режим контртеррористической операции, но "в настоящее время в республике проводятся плановые учебные мероприятия в целях поддержания высокого уровня готовности субъектов борьбы с терроризмом к выполнению задач по предназначению".
"Введен в связи с обострением ситуации по периметру наших границ. Согласно документам, которые у нас на этот случай предусмотрены в Союзе Беларуси и России, в связи с обострением введен режим повышенной террористической опасности", - сказал Лукашенко в Астане в интервью программе Павла Зарубина "Москва. Кремль. Путин", комментируя информацию об усиленном режиме контртеррористических мер. Он подчеркнул, что из-за обострения ситуации у границ начаты "процедуры с развертыванием союзной группировки войск, основу которой составляет армия Беларуси, которая уже дополняется частями Российской Федерации". "Все по плану", - подчеркнул Лукашенко.
Ранее президент Белоруссии на совещании с военными и силовым блоком поручил провести контртеррористические мероприятия, а также поручил силовикам проработать возможный комплекс мер по контролю за складывающейся военно-политической ситуацией и реагированию на нее.