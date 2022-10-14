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В Белгороде полностью восстановили электроснабжение после обстрела - РИА Новости, 14.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221014/belgorod-1824217604.html
В Белгороде полностью восстановили электроснабжение после обстрела
В Белгороде полностью восстановили электроснабжение после обстрела - РИА Новости, 14.10.2022
В Белгороде полностью восстановили электроснабжение после обстрела
Энергетики полностью восстановили электроснабжение в Белгороде, где в результате обстрела подстанции часть города осталась без света, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T23:52
2022-10-14T23:52
специальная военная операция на украине
происшествия
вячеслав гладков
белгород
белгородская область
украина
россия
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БЕЛГОРОД, 14 окт – РИА Новости. Энергетики полностью восстановили электроснабжение в Белгороде, где в результате обстрела подстанции часть города осталась без света, сообщили в пресс-службе "Россети Центр" - "Белгородэнерго".Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что после обстрела загорелась подстанция в Белгороде, последствия устраняют оперативные службы. По его словам, ориентировочное время переключения на резервный источник - до четырех часов.Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины, на всей территории региона с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20221013/vosstanovlenie-1823873365.html
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происшествия, вячеслав гладков, белгород, белгородская область, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Вячеслав Гладков, Белгород, Белгородская область, Украина, Россия
23:52 14.10.2022
 
В Белгороде полностью восстановили электроснабжение после обстрела

Энергетики полностью восстановили электроснабжение в Белгороде после обстрела

© РИА Новости / Владимир Корнев / Перейти в медиабанкБелгород
Белгород - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Владимир Корнев
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БЕЛГОРОД, 14 окт – РИА Новости. Энергетики полностью восстановили электроснабжение в Белгороде, где в результате обстрела подстанции часть города осталась без света, сообщили в пресс-службе "Россети Центр" - "Белгородэнерго".
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что после обстрела загорелась подстанция в Белгороде, последствия устраняют оперативные службы. По его словам, ориентировочное время переключения на резервный источник - до четырех часов.
"Специалисты филиала "Россети Центр" - "Белгородэнерго" к 23-10 мск восстановили электроснабжение потребителей… В первую очередь энергетики обеспечили электроэнергией по резервным схемам социально значимые объекты, затем последовательно подавали электроэнергию бытовым потребителям. В настоящее время все потребители с напряжением", - говорится в сообщении.
Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины, на всей территории региона с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВячеслав ГладковБелгородБелгородская областьУкраинаРоссия
 
 
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