https://ria.ru/20221014/belgorod-1824217604.html

В Белгороде полностью восстановили электроснабжение после обстрела

В Белгороде полностью восстановили электроснабжение после обстрела - РИА Новости, 14.10.2022

В Белгороде полностью восстановили электроснабжение после обстрела

Энергетики полностью восстановили электроснабжение в Белгороде, где в результате обстрела подстанции часть города осталась без света, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T23:52

2022-10-14T23:52

2022-10-14T23:52

специальная военная операция на украине

происшествия

вячеслав гладков

белгород

белгородская область

украина

россия

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БЕЛГОРОД, 14 окт – РИА Новости. Энергетики полностью восстановили электроснабжение в Белгороде, где в результате обстрела подстанции часть города осталась без света, сообщили в пресс-службе "Россети Центр" - "Белгородэнерго".Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что после обстрела загорелась подстанция в Белгороде, последствия устраняют оперативные службы. По его словам, ориентировочное время переключения на резервный источник - до четырех часов.Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины, на всей территории региона с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20221013/vosstanovlenie-1823873365.html

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происшествия, вячеслав гладков, белгород, белгородская область, украина, россия