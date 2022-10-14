https://ria.ru/20221014/belgorod-1824217604.html
В Белгороде полностью восстановили электроснабжение после обстрела
В Белгороде полностью восстановили электроснабжение после обстрела - РИА Новости, 14.10.2022
В Белгороде полностью восстановили электроснабжение после обстрела
Энергетики полностью восстановили электроснабжение в Белгороде, где в результате обстрела подстанции часть города осталась без света, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T23:52
2022-10-14T23:52
2022-10-14T23:52
специальная военная операция на украине
происшествия
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 14 окт – РИА Новости. Энергетики полностью восстановили электроснабжение в Белгороде, где в результате обстрела подстанции часть города осталась без света, сообщили в пресс-службе "Россети Центр" - "Белгородэнерго".Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что после обстрела загорелась подстанция в Белгороде, последствия устраняют оперативные службы. По его словам, ориентировочное время переключения на резервный источник - до четырех часов.Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины, на всей территории региона с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20221013/vosstanovlenie-1823873365.html
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Вячеслав Гладков, Белгород, Белгородская область, Украина, Россия
В Белгороде полностью восстановили электроснабжение после обстрела
Энергетики полностью восстановили электроснабжение в Белгороде после обстрела