https://ria.ru/20221014/belgorod-1824210526.html

СК расследует обстрел в Белгороде, после которого загорелась подстанция

СК расследует обстрел в Белгороде, после которого загорелась подстанция - РИА Новости, 14.10.2022

СК расследует обстрел в Белгороде, после которого загорелась подстанция

Следователи установят обстоятельства обстрелов в Белгородской области, в том числе обстрел, из-за которого загорелась подстанция, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T22:21

2022-10-14T22:21

2022-10-14T22:21

происшествия

вячеслав гладков

белгород

белгородская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Следователи установят обстоятельства обстрелов в Белгородской области, в том числе обстрел, из-за которого загорелась подстанция, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что после обстрела загорелась подстанция в Белгороде, последствия устраняют оперативные службы.Отмечается, что следователи также установят обстоятельства произошедшего, действия всех причастных лиц получат правовую оценку.

https://ria.ru/20221013/vosstanovlenie-1823873365.html

белгород

белгородская область

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происшествия, вячеслав гладков, белгород, белгородская область, следственный комитет россии (ск рф), россия