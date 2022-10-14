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СК расследует обстрел в Белгороде, после которого загорелась подстанция - РИА Новости, 14.10.2022
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СК расследует обстрел в Белгороде, после которого загорелась подстанция
СК расследует обстрел в Белгороде, после которого загорелась подстанция - РИА Новости, 14.10.2022
СК расследует обстрел в Белгороде, после которого загорелась подстанция
Следователи установят обстоятельства обстрелов в Белгородской области, в том числе обстрел, из-за которого загорелась подстанция, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T22:21
2022-10-14T22:21
происшествия
вячеслав гладков
белгород
белгородская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Следователи установят обстоятельства обстрелов в Белгородской области, в том числе обстрел, из-за которого загорелась подстанция, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что после обстрела загорелась подстанция в Белгороде, последствия устраняют оперативные службы.Отмечается, что следователи также установят обстоятельства произошедшего, действия всех причастных лиц получат правовую оценку.
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происшествия, вячеслав гладков, белгород, белгородская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Вячеслав Гладков, Белгород, Белгородская область, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
22:21 14.10.2022
 
СК расследует обстрел в Белгороде, после которого загорелась подстанция

Следственный комитет расследует обстрел в Белгороде, после которого загорелась подстанция

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramВ Белгороде после обстрела загорелась подстанция
В Белгороде после обстрела загорелась подстанция - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
В Белгороде после обстрела загорелась подстанция
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Следователи установят обстоятельства обстрелов в Белгородской области, в том числе обстрел, из-за которого загорелась подстанция, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что после обстрела загорелась подстанция в Белгороде, последствия устраняют оперативные службы.
"Следственным комитетом будут зафиксированы и расследованы очередные факты обстрелов территории Белгорода и области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что следователи также установят обстоятельства произошедшего, действия всех причастных лиц получат правовую оценку.
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ПроисшествияВячеслав ГладковБелгородБелгородская областьСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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