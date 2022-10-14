https://ria.ru/20221014/belgorod-1824104276.html

Гладков дал поручения для обеспечения безопасности в Белгородской области

Гладков дал поручения для обеспечения безопасности в Белгородской области - РИА Новости, 14.10.2022

Гладков дал поручения для обеспечения безопасности в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков провел заседание оперативного штаба региона, в ходе которого дал ряд поручений, связанных с вопросами... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T16:32

2022-10-14T16:32

2022-10-14T16:32

белгородская область

общество

вячеслав гладков

белгородская область

украина

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БЕЛГОРОД, 14 окт – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков провел заседание оперативного штаба региона, в ходе которого дал ряд поручений, связанных с вопросами безопасности и информированием жителей области, сообщила пресс-служба правительства области.Глава региона поручил организовать проверки готовности подвальных помещений к возможному временному размещению жителей в случае массированных ракетных ударов со стороны Украины."Буду проверять лично, есть ли информация у жителей: где находятся ключи от подвалов, буду смотреть на состояние самих подвалов. Вопрос, который стоит перед нами, — безопасность и жизнь людей", - сказал Гладков.Ранее губернатор Белгородской области поручил привлечь управляющие компании к наведению порядка во всех подвалах, которые планируется использовать в качестве временных убежищ. Также глава региона поручил своим заместителям организовать систему распространения информационных материалов по следующим темам: как вести себя при обстрелах, какие бывают виды мин и что делать при их обнаружении, правила оказания первой медицинской помощи.Для этой цели был подготовлен ряд информационных материалов, которые будут распространяться на предприятиях, в образовательных и медицинских организациях, социальных учреждениях, а также через средства массовой информации и в сети интернет."Важно, чтобы каждый житель области понимал, что ему делать и как себя вести в той или иной экстремальной ситуации. К сожалению, такие требования времени. А наша задача - подготовить максимально доступные и понятные каждому ролики и справочные материалы. Работа по их распространению должна быть системной, и это ответственность каждого из нас", - заявил губернатор.

https://ria.ru/20221013/vosstanovlenie-1823873365.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221014/vzryv-1824026503.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, вячеслав гладков, белгородская область, украина