https://ria.ru/20221014/belgorod-1824104276.html
Гладков дал поручения для обеспечения безопасности в Белгородской области
Гладков дал поручения для обеспечения безопасности в Белгородской области - РИА Новости, 14.10.2022
Гладков дал поручения для обеспечения безопасности в Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков провел заседание оперативного штаба региона, в ходе которого дал ряд поручений, связанных с вопросами... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T16:32
2022-10-14T16:32
2022-10-14T16:32
белгородская область
общество
вячеслав гладков
белгородская область
украина
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БЕЛГОРОД, 14 окт – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков провел заседание оперативного штаба региона, в ходе которого дал ряд поручений, связанных с вопросами безопасности и информированием жителей области, сообщила пресс-служба правительства области.Глава региона поручил организовать проверки готовности подвальных помещений к возможному временному размещению жителей в случае массированных ракетных ударов со стороны Украины."Буду проверять лично, есть ли информация у жителей: где находятся ключи от подвалов, буду смотреть на состояние самих подвалов. Вопрос, который стоит перед нами, — безопасность и жизнь людей", - сказал Гладков.Ранее губернатор Белгородской области поручил привлечь управляющие компании к наведению порядка во всех подвалах, которые планируется использовать в качестве временных убежищ. Также глава региона поручил своим заместителям организовать систему распространения информационных материалов по следующим темам: как вести себя при обстрелах, какие бывают виды мин и что делать при их обнаружении, правила оказания первой медицинской помощи.Для этой цели был подготовлен ряд информационных материалов, которые будут распространяться на предприятиях, в образовательных и медицинских организациях, социальных учреждениях, а также через средства массовой информации и в сети интернет."Важно, чтобы каждый житель области понимал, что ему делать и как себя вести в той или иной экстремальной ситуации. К сожалению, такие требования времени. А наша задача - подготовить максимально доступные и понятные каждому ролики и справочные материалы. Работа по их распространению должна быть системной, и это ответственность каждого из нас", - заявил губернатор.
https://ria.ru/20221013/vosstanovlenie-1823873365.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, вячеслав гладков, белгородская область, украина
Белгородская область, Общество, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Украина
Гладков дал поручения для обеспечения безопасности в Белгородской области
Губернатор Гладков дал поручения для обеспечения безопасности в Белгородской области
БЕЛГОРОД, 14 окт – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков провел заседание оперативного штаба региона, в ходе которого дал ряд поручений, связанных с вопросами безопасности и информированием жителей области, сообщила пресс-служба правительства области.
Глава региона поручил организовать проверки готовности подвальных помещений к возможному временному размещению жителей в случае массированных ракетных ударов со стороны Украины
.
"Буду проверять лично, есть ли информация у жителей: где находятся ключи от подвалов, буду смотреть на состояние самих подвалов. Вопрос, который стоит перед нами, — безопасность и жизнь людей", - сказал Гладков.
Ранее губернатор Белгородской области поручил привлечь управляющие компании к наведению порядка во всех подвалах, которые планируется использовать в качестве временных убежищ. Также глава региона поручил своим заместителям организовать систему распространения информационных материалов по следующим темам: как вести себя при обстрелах, какие бывают виды мин и что делать при их обнаружении, правила оказания первой медицинской помощи.
Для этой цели был подготовлен ряд информационных материалов, которые будут распространяться на предприятиях, в образовательных и медицинских организациях, социальных учреждениях, а также через средства массовой информации и в сети интернет.
"Важно, чтобы каждый житель области понимал, что ему делать и как себя вести в той или иной экстремальной ситуации. К сожалению, такие требования времени. А наша задача - подготовить максимально доступные и понятные каждому ролики и справочные материалы. Работа по их распространению должна быть системной, и это ответственность каждого из нас", - заявил губернатор.