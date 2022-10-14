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Над Белгородом прогремели семь взрывов - РИА Новости, 14.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221014/belgorod-1824022304.html
Над Белгородом прогремели семь взрывов
Над Белгородом прогремели семь взрывов - РИА Новости, 14.10.2022
Над Белгородом прогремели семь взрывов
Над Белгородом прогремели семь взрывов, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T13:59
2022-10-14T14:35
происшествия
белгород
украина
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
специальная военная операция на украине
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БЕЛГОРОД, 14 окт — РИА Новости. Над Белгородом прогремели семь взрывов, сообщил корреспондент РИА Новости.Около 12:50 мск в центре города произошел взрыв, потом в течение 20 минут — еще шесть. В небе видны следы от ПВО.В региональном штабе подтвердили работу систем противовоздушной обороны."По официальной информации оперштаба правительства области — над территорией области работает ПВО МО РФ. Информации о жертвах и разрушениях пока нет", — говорится в сообщении.По информации ФСБ России, число украинских обстрелов Белгородской, Брянской и Курской областей с начала октября значительно увеличилось.Так, в среду Белгород подвергся интенсивному обстрелу ВСУ, но ни одна из ракет не достигла земли благодаря работе российской ПВО. По словам мэра Антона Иванова, осколки нашли на 15 улицах города, пострадали пять автомобилей. В четверг обстрел возобновился — многоэтажный дом получил повреждения из-за падения осколков сбитой ракеты РСЗО, еще один неразорвавшийся снаряд нашли на спортивной площадке местного лицея. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за действий ВСУ.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20221014/kherson-1823934762.html
https://ria.ru/20221013/sklad-1823859281.html
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происшествия, белгород, украина, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Белгород, Украина, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Специальная военная операция на Украине
13:59 14.10.2022 (обновлено: 14:35 14.10.2022)
 
Над Белгородом прогремели семь взрывов

Над Белгородом сработала система ПВО, прогремели семь взрывов

© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в медиабанкПоврежденная крыша частного дома в Белгороде
Поврежденная крыша частного дома в Белгороде - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в медиабанк
Поврежденная крыша частного дома в Белгороде. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 14 окт — РИА Новости. Над Белгородом прогремели семь взрывов, сообщил корреспондент РИА Новости.
Около 12:50 мск в центре города произошел взрыв, потом в течение 20 минут — еще шесть. В небе видны следы от ПВО.
В региональном штабе подтвердили работу систем противовоздушной обороны.
"По официальной информации оперштаба правительства области — над территорией области работает ПВО МО РФ. Информации о жертвах и разрушениях пока нет", — говорится в сообщении.
Последствия обстрела Херсона со стороны ВСУ
Вчера, 10:49
Украинские войска усилили обстрелы Херсонской области
По информации ФСБ России, число украинских обстрелов Белгородской, Брянской и Курской областей с начала октября значительно увеличилось.
Так, в среду Белгород подвергся интенсивному обстрелу ВСУ, но ни одна из ракет не достигла земли благодаря работе российской ПВО. По словам мэра Антона Иванова, осколки нашли на 15 улицах города, пострадали пять автомобилей.
В четверг обстрел возобновился — многоэтажный дом получил повреждения из-за падения осколков сбитой ракеты РСЗО, еще один неразорвавшийся снаряд нашли на спортивной площадке местного лицея. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за действий ВСУ.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13 октября, 21:07
В Белгородском районе после обстрела ВСУ взорвался склад с боеприпасами
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородУкраинаРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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