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"Полный ноль". Поляков возмутили поставки "Байрактаров" Варшаве - РИА Новости, 14.10.2022
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"Полный ноль". Поляков возмутили поставки "Байрактаров" Варшаве
"Полный ноль". Поляков возмутили поставки "Байрактаров" Варшаве - РИА Новости, 14.10.2022
"Полный ноль". Поляков возмутили поставки "Байрактаров" Варшаве
Читатели издания WNP остались недовольны новостью, что в октябре на вооружение армии Польши поступят беспилотники Bayraktar TB2, а в конце года Варшава получит... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T12:47
2022-10-14T13:21
в мире
украина
варшава
польша
нато
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Читатели издания WNP остались недовольны новостью, что в октябре на вооружение армии Польши поступят беспилотники Bayraktar TB2, а в конце года Варшава получит пусковые установки Patriot и корейские танки K2 Black Panther.На сайте издания указывают, что новая военная техника предназначается для замены постсоветского оборудования, отправленного Польшей на Украину, а также совместимости с вооружением НАТО."Как всегда — самодовольство и гордость по поводу трансфера денег за рубеж! Вместо того, чтобы заказать разработку технологий и запустить отечественное производство. Когда же уже эти люди, разбазаривающие наши деньги, уйдут со сцены…" — пожаловася Andy."Я и не знал, что комплексы "Перуны" и гаубицы "Краб" — это постсоветская техника!" — отметил Może czegoś nie wiemy?"Напишите, когда эту технику сделают в Польше, с польской оптоэлектроникой, с польскими ракетами и из польских материалов. Тема последствий "реструктуризации и приватизации" польской промышленности, в том числе авиационной, тщательно замалчивается", — подытожил Ny.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО неустанно накачивают киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20221005/spetsoperatsiya-1821714719.html
https://ria.ru/20221013/patriot-1823820363.html
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в мире, украина, варшава, польша, нато
В мире, Украина, Варшава, Польша, НАТО
12:47 14.10.2022 (обновлено: 13:21 14.10.2022)
 
"Полный ноль". Поляков возмутили поставки "Байрактаров" Варшаве

Читатели WNP назвали беспилотники "Байрактар" никчемной техникой

© AP Photo / DHA Турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2
Турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2 - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© AP Photo / DHA
Турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Читатели издания WNP остались недовольны новостью, что в октябре на вооружение армии Польши поступят беспилотники Bayraktar TB2, а в конце года Варшава получит пусковые установки Patriot и корейские танки K2 Black Panther.
На сайте издания указывают, что новая военная техника предназначается для замены постсоветского оборудования, отправленного Польшей на Украину, а также совместимости с вооружением НАТО.
Оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) Искандер ВС РФ в ходе спецоперации - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
5 октября, 15:03Специальная военная операция на Украине
Российские военные уничтожили ангар с "Байрактарами" в Николаевской области
"Как всегда — самодовольство и гордость по поводу трансфера денег за рубеж! Вместо того, чтобы заказать разработку технологий и запустить отечественное производство. Когда же уже эти люди, разбазаривающие наши деньги, уйдут со сцены…" — пожаловася Andy.
"Я и не знал, что комплексы "Перуны" и гаубицы "Краб" — это постсоветская техника!" — отметил Może czegoś nie wiemy?

"Чего они стоят — показал опыт сражений на Украине. Ответ — круглый ноль, зеро, ничто! Ракеты HIMARS, Patriot и проч. русские легко сбивают Панцирем 1. И Байрактары тоже", — прокомментировал Skorpion.

"Напишите, когда эту технику сделают в Польше, с польской оптоэлектроникой, с польскими ракетами и из польских материалов. Тема последствий "реструктуризации и приватизации" польской промышленности, в том числе авиационной, тщательно замалчивается", — подытожил Ny.
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО неустанно накачивают киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>
Комплекс Patriot в аэропорту Жешув-Ясенка, Польша - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13 октября, 18:19
Польша протестирует свой первый комплекс ПРО Patriot
 
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