https://ria.ru/20221014/bayraktar-1823978514.html

"Полный ноль". Поляков возмутили поставки "Байрактаров" Варшаве

"Полный ноль". Поляков возмутили поставки "Байрактаров" Варшаве - РИА Новости, 14.10.2022

"Полный ноль". Поляков возмутили поставки "Байрактаров" Варшаве

Читатели издания WNP остались недовольны новостью, что в октябре на вооружение армии Польши поступят беспилотники Bayraktar TB2, а в конце года Варшава получит... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T12:47

2022-10-14T12:47

2022-10-14T13:21

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Читатели издания WNP остались недовольны новостью, что в октябре на вооружение армии Польши поступят беспилотники Bayraktar TB2, а в конце года Варшава получит пусковые установки Patriot и корейские танки K2 Black Panther.На сайте издания указывают, что новая военная техника предназначается для замены постсоветского оборудования, отправленного Польшей на Украину, а также совместимости с вооружением НАТО."Как всегда — самодовольство и гордость по поводу трансфера денег за рубеж! Вместо того, чтобы заказать разработку технологий и запустить отечественное производство. Когда же уже эти люди, разбазаривающие наши деньги, уйдут со сцены…" — пожаловася Andy."Я и не знал, что комплексы "Перуны" и гаубицы "Краб" — это постсоветская техника!" — отметил Może czegoś nie wiemy?"Напишите, когда эту технику сделают в Польше, с польской оптоэлектроникой, с польскими ракетами и из польских материалов. Тема последствий "реструктуризации и приватизации" польской промышленности, в том числе авиационной, тщательно замалчивается", — подытожил Ny.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО неустанно накачивают киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20221005/spetsoperatsiya-1821714719.html

https://ria.ru/20221013/patriot-1823820363.html

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в мире, украина, варшава, польша, нато