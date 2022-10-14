12:47 14.10.2022 (обновлено: 13:21 14.10.2022)
"Полный ноль". Поляков возмутили поставки "Байрактаров" Варшаве
Читатели WNP назвали беспилотники "Байрактар" никчемной техникой
© AP Photo / DHA Турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2
© AP Photo / DHA
Турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Читатели издания WNP остались недовольны новостью, что в октябре на вооружение армии Польши поступят беспилотники Bayraktar TB2, а в конце года Варшава получит пусковые установки Patriot и корейские танки K2 Black Panther.
"Как всегда — самодовольство и гордость по поводу трансфера денег за рубеж! Вместо того, чтобы заказать разработку технологий и запустить отечественное производство. Когда же уже эти люди, разбазаривающие наши деньги, уйдут со сцены…" — пожаловася Andy.
"Я и не знал, что комплексы "Перуны" и гаубицы "Краб" — это постсоветская техника!" — отметил Może czegoś nie wiemy?
"Чего они стоят — показал опыт сражений на Украине. Ответ — круглый ноль, зеро, ничто! Ракеты HIMARS, Patriot и проч. русские легко сбивают Панцирем 1. И Байрактары тоже", — прокомментировал Skorpion.
"Напишите, когда эту технику сделают в Польше, с польской оптоэлектроникой, с польскими ракетами и из польских материалов. Тема последствий "реструктуризации и приватизации" польской промышленности, в том числе авиационной, тщательно замалчивается", — подытожил Ny.
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО неустанно накачивают киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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