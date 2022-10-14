https://ria.ru/20221014/bayden-1823891310.html

Американцы поглумились над Байденом из-за инфляции

Американцы поглумились над Байденом из-за инфляции - РИА Новости, 14.10.2022

Американцы поглумились над Байденом из-за инфляции

Зрители американского телеканала Fox отреагировали на данные об инфляции в стране, раскритиковав при этом действия президента США Джо Байдена в экономической... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T07:32

2022-10-14T07:32

2022-10-14T12:30

в мире

джо байден

сша

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Зрители американского телеканала Fox отреагировали на данные об инфляции в стране, раскритиковав при этом действия президента США Джо Байдена в экономической сфере."Итак, когда же вступает в силу этот (инициированный ранее Байденом. — Прим. ред.) "Акт по сокращению инфляции"? — задался вопросом пользователь Triple Herbals."Слава богу, он подписал закон о снижении инфляции", — сыронизировал Matt Fleischman."Черт возьми, этот "Акт по сокращению инфляции", который они приняли, похоже, действительно работает", — пошутил Kevin Fernandez."Никто не добился столько, сколько Брэндон (прозвище Байдена среди его оппонентов. — Прим. ред.), за такое короткое время", — констатировал Hoppish 08."Как неожиданно. Это происходило каждый месяц в течение почти двух лет", — указал Brian Feller."О нет. Байден сказал, что это (рост цен. — Прим. ред.) было всего лишь "на дюйм". Пожалуйста, не говорите мне, что он солгал?" — напомнила Sue Ellen."Инфляция носит временный характер". С тех пор они реально притихли, не так ли?" — добавил Gabriel Boorom.В середине августа Байден подписал инициированный им закон по борьбе с инфляцией. Документ, который его администрация называет "Акт по сокращению инфляции", выделяет 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, 64 миллиарда долларов — на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок.В четверг стало известно, что потребительские цены в США по итогам сентября выросли на 8,2 процента в годовом выражении после роста на 8,3 процента в августе при целевом показателе в 2 процента. За сентябрь цены выросли на 0,4 процента после роста в августе на 0,1 процента.

https://ria.ru/20220923/ssha-1818993476.html

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в мире, джо байден, сша