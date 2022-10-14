Рейтинг@Mail.ru
Американцы поглумились над Байденом из-за инфляции - РИА Новости, 14.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221014/bayden-1823891310.html
Американцы поглумились над Байденом из-за инфляции
Американцы поглумились над Байденом из-за инфляции - РИА Новости, 14.10.2022
Американцы поглумились над Байденом из-за инфляции
Зрители американского телеканала Fox отреагировали на данные об инфляции в стране, раскритиковав при этом действия президента США Джо Байдена в экономической... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T07:32
2022-10-14T12:30
в мире
джо байден
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1c/1812685887_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b2d6d4aa11942a3af3fd04a7ca1fb2c5.jpg
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Зрители американского телеканала Fox отреагировали на данные об инфляции в стране, раскритиковав при этом действия президента США Джо Байдена в экономической сфере."Итак, когда же вступает в силу этот (инициированный ранее Байденом. — Прим. ред.) "Акт по сокращению инфляции"? — задался вопросом пользователь Triple Herbals."Слава богу, он подписал закон о снижении инфляции", — сыронизировал Matt Fleischman."Черт возьми, этот "Акт по сокращению инфляции", который они приняли, похоже, действительно работает", — пошутил Kevin Fernandez."Никто не добился столько, сколько Брэндон (прозвище Байдена среди его оппонентов. — Прим. ред.), за такое короткое время", — констатировал Hoppish 08."Как неожиданно. Это происходило каждый месяц в течение почти двух лет", — указал Brian Feller."О нет. Байден сказал, что это (рост цен. — Прим. ред.) было всего лишь "на дюйм". Пожалуйста, не говорите мне, что он солгал?" — напомнила Sue Ellen."Инфляция носит временный характер". С тех пор они реально притихли, не так ли?" — добавил Gabriel Boorom.В середине августа Байден подписал инициированный им закон по борьбе с инфляцией. Документ, который его администрация называет "Акт по сокращению инфляции", выделяет 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, 64 миллиарда долларов — на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок.В четверг стало известно, что потребительские цены в США по итогам сентября выросли на 8,2 процента в годовом выражении после роста на 8,3 процента в августе при целевом показателе в 2 процента. За сентябрь цены выросли на 0,4 процента после роста в августе на 0,1 процента.
https://ria.ru/20220923/ssha-1818993476.html
https://ria.ru/20220918/uoll-strit-1817733342.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1c/1812685887_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f7921246dabae68598ba80b8fe4dd476.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, джо байден, сша
В мире, Джо Байден, США
07:32 14.10.2022 (обновлено: 12:30 14.10.2022)
 
Американцы поглумились над Байденом из-за инфляции

Зрители Fox раскритиковали политику президента Джо Байдена на фоне высокой инфляции

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Зрители американского телеканала Fox отреагировали на данные об инфляции в стране, раскритиковав при этом действия президента США Джо Байдена в экономической сфере.
"Итак, когда же вступает в силу этот (инициированный ранее Байденом. — Прим. ред.) "Акт по сокращению инфляции"? — задался вопросом пользователь Triple Herbals.
"Слава богу, он подписал закон о снижении инфляции", — сыронизировал Matt Fleischman.
"Черт возьми, этот "Акт по сокращению инфляции", который они приняли, похоже, действительно работает", — пошутил Kevin Fernandez.
"Никто не добился столько, сколько Брэндон (прозвище Байдена среди его оппонентов. — Прим. ред.), за такое короткое время", — констатировал Hoppish 08.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
23 сентября, 16:46
В США придумали план, как спастись от Байдена
"Как неожиданно. Это происходило каждый месяц в течение почти двух лет", — указал Brian Feller.
"О нет. Байден сказал, что это (рост цен. — Прим. ред.) было всего лишь "на дюйм". Пожалуйста, не говорите мне, что он солгал?" — напомнила Sue Ellen.
"Инфляция носит временный характер". С тех пор они реально притихли, не так ли?" — добавил Gabriel Boorom.
В середине августа Байден подписал инициированный им закон по борьбе с инфляцией. Документ, который его администрация называет "Акт по сокращению инфляции", выделяет 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, 64 миллиарда долларов — на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок.
В четверг стало известно, что потребительские цены в США по итогам сентября выросли на 8,2 процента в годовом выражении после роста на 8,3 процента в августе при целевом показателе в 2 процента. За сентябрь цены выросли на 0,4 процента после роста в августе на 0,1 процента.
Знак улицы Уолл-стрит возле Нью-Йоркской фондовой биржи - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
18 сентября, 22:25
NYP: американские инвесторы с Уолл-стрит готовятся к суровой зиме
 
В миреДжо БайденСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала