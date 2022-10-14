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Американцы поглумились над Байденом из-за инфляции
Американцы поглумились над Байденом из-за инфляции - РИА Новости, 14.10.2022
Американцы поглумились над Байденом из-за инфляции
Зрители американского телеканала Fox отреагировали на данные об инфляции в стране, раскритиковав при этом действия президента США Джо Байдена в экономической... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T07:32
2022-10-14T07:32
2022-10-14T12:30
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Зрители американского телеканала Fox отреагировали на данные об инфляции в стране, раскритиковав при этом действия президента США Джо Байдена в экономической сфере."Итак, когда же вступает в силу этот (инициированный ранее Байденом. — Прим. ред.) "Акт по сокращению инфляции"? — задался вопросом пользователь Triple Herbals."Слава богу, он подписал закон о снижении инфляции", — сыронизировал Matt Fleischman."Черт возьми, этот "Акт по сокращению инфляции", который они приняли, похоже, действительно работает", — пошутил Kevin Fernandez."Никто не добился столько, сколько Брэндон (прозвище Байдена среди его оппонентов. — Прим. ред.), за такое короткое время", — констатировал Hoppish 08."Как неожиданно. Это происходило каждый месяц в течение почти двух лет", — указал Brian Feller."О нет. Байден сказал, что это (рост цен. — Прим. ред.) было всего лишь "на дюйм". Пожалуйста, не говорите мне, что он солгал?" — напомнила Sue Ellen."Инфляция носит временный характер". С тех пор они реально притихли, не так ли?" — добавил Gabriel Boorom.В середине августа Байден подписал инициированный им закон по борьбе с инфляцией. Документ, который его администрация называет "Акт по сокращению инфляции", выделяет 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, 64 миллиарда долларов — на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок.В четверг стало известно, что потребительские цены в США по итогам сентября выросли на 8,2 процента в годовом выражении после роста на 8,3 процента в августе при целевом показателе в 2 процента. За сентябрь цены выросли на 0,4 процента после роста в августе на 0,1 процента.
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в мире, джо байден, сша
07:32 14.10.2022 (обновлено: 12:30 14.10.2022)
Американцы поглумились над Байденом из-за инфляции
Зрители Fox раскритиковали политику президента Джо Байдена на фоне высокой инфляции
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости.
Зрители американского телеканала Fox отреагировали
на данные об инфляции в стране, раскритиковав при этом действия президента США Джо Байдена в экономической сфере.
"Итак, когда же вступает в силу этот (инициированный ранее Байденом. — Прим. ред.) "Акт по сокращению инфляции"? — задался вопросом пользователь Triple Herbals.
"Слава богу, он подписал закон о снижении инфляции", — сыронизировал Matt Fleischman.
"Черт возьми, этот "Акт по сокращению инфляции", который они приняли, похоже, действительно работает", — пошутил Kevin Fernandez.
"Никто не добился столько, сколько Брэндон (прозвище Байдена среди его оппонентов. — Прим. ред.), за такое короткое время", — констатировал Hoppish 08.
"Как неожиданно. Это происходило каждый месяц в течение почти двух лет", — указал Brian Feller.
"О нет. Байден сказал, что это (рост цен. — Прим. ред.) было всего лишь "на дюйм". Пожалуйста, не говорите мне, что он солгал?" — напомнила Sue Ellen.
"Инфляция носит временный характер". С тех пор они реально притихли, не так ли?" — добавил Gabriel Boorom.
В середине августа Байден
подписал инициированный им закон по борьбе с инфляцией. Документ, который его администрация называет "Акт по сокращению инфляции", выделяет 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, 64 миллиарда долларов — на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок.
В четверг стало известно, что потребительские цены в США по итогам сентября выросли на 8,2 процента в годовом выражении после роста на 8,3 процента в августе при целевом показателе в 2 процента. За сентябрь цены выросли на 0,4 процента после роста в августе на 0,1 процента.