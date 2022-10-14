https://ria.ru/20221014/batalon-1823885608.html

В Запорожской области добровольцы приступили к боевому слаживанию

В Запорожской области добровольцы приступили к боевому слаживанию - РИА Новости, 14.10.2022

В Запорожской области добровольцы приступили к боевому слаживанию

Добровольческий батальон имени Павла Судоплатова приступил к боевому слаживанию на полигоне в Запорожской области, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T05:04

2022-10-14T05:04

2022-10-14T05:46

специальная военная операция на украине

евгений балицкий

запорожская область

мелитополь

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МЕЛИТОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости. Добровольческий батальон имени Павла Судоплатова приступил к боевому слаживанию на полигоне в Запорожской области, передает корреспондент РИА Новости.Добровольцы батальона имени Павла Судоплатова начали тренировки по боевой подготовке на одном из полигонов Запорожской области. Бойцы получили оружие, приняли воинскую присягу и после слаживания готовятся убыть на передовую линию для защиты своего региона."Ощущение хорошее, потому что мы наконец-то можем взять в руки оружие, заступиться за свою Родину, своих близких и не сидеть в стороне", - рассказал РИА Новости один из бойцов батальона о своих впечатлениях о первой тренировке.Батальон был создан в сентябре этого года по инициативе главы Запорожской области Евгения Балицкого. Его сын Александр также вступил в ряды добровольцев. На службу в подразделение поступают мужчины из Мелитополя и других поселений области. Все они обеспечены и укомплектованы необходимой экипировкой за счет региона.Знаменитый советский контрразведчик Судоплатов - уроженец Мелитополя, известен за свое героическое противостояние националистам из отрядов Бандеры.

https://ria.ru/20221013/dobrovoltsy-1823602538.html

запорожская область

мелитополь

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евгений балицкий, запорожская область, мелитополь