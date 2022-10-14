https://ria.ru/20221014/banki-1823377308.html

Под подушкой — надежнее. Как россияне загоняют банки в кризис

Под подушкой — надежнее. Как россияне загоняют банки в кризис - РИА Новости, 14.10.2022

Под подушкой — надежнее. Как россияне загоняют банки в кризис

После объявления частичной мобилизации вкладчики забрали из банков больше 750 миллиардов рублей. В основном деньги снимали те, кто спешно уезжал за границу... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T08:00

2022-10-14T08:00

2022-10-14T08:13

россия

центральный банк рф (цб рф)

сша

агентство по страхованию вкладов

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775645914_896:138:3072:1362_1920x0_80_0_0_a776982755121c4fdb6e4fc5fe78a10a.jpg

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости, Ирина Красикова. После объявления частичной мобилизации вкладчики забрали из банков больше 750 миллиардов рублей. В основном деньги снимали те, кто спешно уезжал за границу. Другие поддались общей панике. Плюс закрывали депозиты: их доходность съела инфляция. Как ажиотажный спрос на наличные сказывается на экономике, разбиралось РИА Новости.В погоне за наличнымиПо данным ЦБ, с 24 февраля по 5 марта банки недосчитались около трех триллионов рублей.Запад ввел беспрецедентные санкции, рубль рухнул: доллар взлетел почти до 90, а в обменниках его продавали по 120. Люди буквально штурмовали финансовые учреждения, к банкоматам выстраивались километровые очереди.Но ключевую ставку оперативно повысили до 20%, и деньги стали возвращаться. Да и от банков посыпались щедрые предложения. Например, по трехмесячным рублевым депозитам обещали доходность 18-22%.Теперь спрос на наличные опять резко вырос. Пик оттока пришелся на 22 и 30 сентября, когда клиенты сняли со счетов 132 и почти 145 миллиардов рублей соответственно. Всего же с 21 сентября по 6 октября включительно — 754,1 миллиарда."Большую часть забрали те, кто покинул страну. К слову, наплыв приезжих привел к подорожанию аренды недвижимости в бывших советских республиках, Турции", — поясняет Ярослав Островский, специалист департамента стратегических исследований Total Research.Сказались и панические настроения. В обстановке общей неопределенности многие считают, что "хранить дома под подушкой — надежнее".К тому же, по сообщению The Wall Street Journal, американцы ужесточают "финансовый кордон" вокруг российской экономики и готовятся наложить ограничения на Агентство по страхованию вкладов (АСВ).Тучи сгустились и над национальной платежной системой "Мир". Турецкие государственные банки Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank прекратили обслуживать российский пластик, опасаясь вторичных санкций США. Все это не способствует прекращению паники.Федеральная таможенная служба зафиксировала резкий рост незаконного вывоза банкнот с 20 по 30 сентября — 557 случаев. Это на 93% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.Возбудили 549 административных и 11 уголовных дел. Причем каждое второе нарушение связано с иностранной валютой, в основном американской и европейской. Выезжающие пытались взять с собой больше разрешенных десяти тысяч долларов.Общая сумма достигла 160,5 миллиона рублей — за тот же период в 2021-м было на 63% меньше.Чаще всего лишнюю наличность находили у направлявшихся в Турцию, Объединенные Арабские Эмираты, Узбекистан и Таджикистан.К слову, весной из России в Среднюю Азию и Закавказье перевели рекордные суммы. Только в мае в Армению, Грузию, Казахстан и Киргизию отправили около миллиарда долларов.Мотивы разные, отмечают аналитики. Дело не только в миграции. Многие пытались сохранить сбережения в более безопасных юрисдикциях без релокации.Перехватить на время у ЦБТе, кто никуда не уезжал, тоже предпочли забрать кровно заработанные из банков. Ведь после резкого повышения ключевой ставки ЦБ постепенно ее снижал, дойдя 16 сентября до 7,5%. Банки, соответственно, уменьшили доходность по вкладам. В третьей декаде сентября — до 6,5%, что вдвое ниже инфляции.Безусловно, отток денег повлиял на банковский сектор. "Люди снимают со счетов огромные суммы, лишая кредитные организации ликвидности. В какой-то момент они просто не смогут рассчитаться с клиентом: выдать наличные, выплатить проценты по депозиту и так далее", — предупреждает Андрей Плотников, независимый аналитик.С конца сентября профицит ликвидности в отечественных банках сократился более чем вдвое, до 911 миллиардов рублей. Чтобы компенсировать это, финансовые организации берут кредиты у ЦБ. Преимущественно на короткий срок.В итоге задолженность перед регулятором выросла почти впятеро — до 1,45 триллиона рублей.Ситуация осложняется кредитными каникулами для мобилизованных. То есть от них выплат не будет. Отсрочку можно оформить до конца года на срок службы по контракту или участия в специальной военной операции плюс еще 30 дней. Для этого достаточно обратиться в организацию, указанную в договоре, приложив документы, подтверждающие статус участника СВО. "Однако кредитор имеет право и сам отправить запрос в Минобороны. А если заявление подают члены семьи военнослужащего, то они должны предоставить документы о родстве", — уточнили в ЦБ.Положение, конечно, не столь критичное, как в феврале — марте, но волнения клиентов вынуждают банкиров подстраховываться и обеспечивать себя дополнительными средствами.Пока сохраняется структурный профицит ликвидности — у банков хватает денег на все операции. Но если отток продолжится, проблемы неизбежны. Придется еще больше занимать у ЦБ или Минфина."Чтобы избежать подобного, надо повышать финансовую грамотность населения. Люди должны понимать связь между политикой и экономикой. Пока же любой внешний или внутренний шок оборачивается снятием наличности", — подчеркивает Ярослав Островский.В последние четыре года россияне стали чаще вести семейный бюджет, делать сбережения и контролировать расходы, свидетельствуют исследования аналитического центра НАФИ.К 2030-му 80% граждан достигнут высокого уровня финансовой грамотности и выше среднего, прогнозируют специалисты. Сейчас этот показатель — в районе 60. Треть населения практически не умеет оценивать ситуацию и принимать разумные финансовые решения. Очень высокий уровень лишь у 10-12%.

https://ria.ru/20221011/mobilizatsiya-1822997566.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ирина Бадмаева

Ирина Бадмаева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ирина Бадмаева

россия, центральный банк рф (цб рф), сша, агентство по страхованию вкладов, экономика