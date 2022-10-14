https://ria.ru/20221014/bank-1823947266.html

Банки обяжут внедрить переводы через СБП для юрлиц с 1 апреля 2024 года

Банки обяжут внедрить переводы через СБП для юрлиц с 1 апреля 2024 года - РИА Новости, 14.10.2022

Банки обяжут внедрить переводы через СБП для юрлиц с 1 апреля 2024 года

ЦБ РФ планирует с 1 апреля 2024 года обязать банки, участвующие в Системе быстрых платежей (СБП), обеспечить переводы через нее между компаниями, говорится в... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T11:26

2022-10-14T11:26

2022-10-14T11:26

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. ЦБ РФ планирует с 1 апреля 2024 года обязать банки, участвующие в Системе быстрых платежей (СБП), обеспечить переводы через нее между компаниями, говорится в пресс-релизе регулятора."С 1 апреля 2024 года планируется ввести обязанность для кредитных организаций — участников СБП обеспечить переводы между юридическими лицами через систему", - сказано в сообщении.Система быстрых платежей— сервис, с помощью которого можно совершать межбанковские переводы по номеру мобильного телефона круглосуточно. К системе уже подключены более 200 банков, включая крупнейшие. СБП также позволяет оплачивать покупки в том числе по QR-коду и получать выплаты от организаций.

https://ria.ru/20221014/banki-1823377308.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)