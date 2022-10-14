https://ria.ru/20221014/bank-1823947266.html
Банки обяжут внедрить переводы через СБП для юрлиц с 1 апреля 2024 года
Банки обяжут внедрить переводы через СБП для юрлиц с 1 апреля 2024 года - РИА Новости, 14.10.2022
Банки обяжут внедрить переводы через СБП для юрлиц с 1 апреля 2024 года
ЦБ РФ планирует с 1 апреля 2024 года обязать банки, участвующие в Системе быстрых платежей (СБП), обеспечить переводы через нее между компаниями, говорится в... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T11:26
2022-10-14T11:26
2022-10-14T11:26
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. ЦБ РФ планирует с 1 апреля 2024 года обязать банки, участвующие в Системе быстрых платежей (СБП), обеспечить переводы через нее между компаниями, говорится в пресс-релизе регулятора."С 1 апреля 2024 года планируется ввести обязанность для кредитных организаций — участников СБП обеспечить переводы между юридическими лицами через систему", - сказано в сообщении.Система быстрых платежей— сервис, с помощью которого можно совершать межбанковские переводы по номеру мобильного телефона круглосуточно. К системе уже подключены более 200 банков, включая крупнейшие. СБП также позволяет оплачивать покупки в том числе по QR-коду и получать выплаты от организаций.
https://ria.ru/20221014/banki-1823377308.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Банки обяжут внедрить переводы через СБП для юрлиц с 1 апреля 2024 года
ЦБ обяжет банки внедрить переводы через СБП для юрлиц с 1 апреля 2024 года