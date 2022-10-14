19:27 14.10.2022 (обновлено: 20:10 14.10.2022)
Naspers продаст Avito за 151 миллиард рублей
Компания Таврина Kismet Capital Group купит у Naspers сервис Avito за 151 миллиард рублей
Логотип в офисе компании Avito в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Naspers продает сервис для размещения объявлений Avito инвестиционной компании Kismet Capital Group экс-главы "Мегафона" Ивана Таврина за 151 миллиард рублей, закрытие сделки ожидается в октябре, говорится в сообщении южноафриканского холдинга.
"Компания Naspers's Prosus заключила соглашение о продаже своей доли в российском бизнесе объявлений Avito компании Kismet Capital Group (Кисмет) за денежное вознаграждение в размере 151 млрд рублей. Kismet - частная инвестиционная группа с опытом инвестирования в технологические и телекоммуникационные компании в России. Были получены все соответствующие разрешения регулирующих органов. Ожидается, что закрытие произойдет в октябре 2022 года", - сообщил холдинг.
Уточняется, что взаимодействие между Avito и Kismet будет ориентировано "на поддержание действующей долгосрочной стратегии развития платформы". Управлять компанией продолжит действующая команда топ-менеджмента Avito во главе с генеральным директором Владимиром Правдивым.
По словам Таврина, Kismet Capital Group рассматривает Avito как "стратегический актив", который полностью отвечает "принципам инвестирования в высокотехнологичных лидеров рынка с потенциалом дальнейшего роста".
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