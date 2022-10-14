https://ria.ru/20221014/avito-1824183985.html

Naspers продаст Avito за 151 миллиард рублей

Naspers продаст Avito за 151 миллиард рублей - РИА Новости, 14.10.2022

Naspers продаст Avito за 151 миллиард рублей

Naspers продает сервис для размещения объявлений Avito инвестиционной компании Kismet Capital Group экс-главы "Мегафона" Ивана Таврина за 151 миллиард рублей,... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T19:27

2022-10-14T19:27

2022-10-14T20:10

экономика

иван таврин

россия

avito

мегафон

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Naspers продает сервис для размещения объявлений Avito инвестиционной компании Kismet Capital Group экс-главы "Мегафона" Ивана Таврина за 151 миллиард рублей, закрытие сделки ожидается в октябре, говорится в сообщении южноафриканского холдинга."Компания Naspers's Prosus заключила соглашение о продаже своей доли в российском бизнесе объявлений Avito компании Kismet Capital Group (Кисмет) за денежное вознаграждение в размере 151 млрд рублей. Kismet - частная инвестиционная группа с опытом инвестирования в технологические и телекоммуникационные компании в России. Были получены все соответствующие разрешения регулирующих органов. Ожидается, что закрытие произойдет в октябре 2022 года", - сообщил холдинг.Уточняется, что взаимодействие между Avito и Kismet будет ориентировано "на поддержание действующей долгосрочной стратегии развития платформы". Управлять компанией продолжит действующая команда топ-менеджмента Avito во главе с генеральным директором Владимиром Правдивым.По словам Таврина, Kismet Capital Group рассматривает Avito как "стратегический актив", который полностью отвечает "принципам инвестирования в высокотехнологичных лидеров рынка с потенциалом дальнейшего роста".

https://ria.ru/20220916/otkrytie-1817320914.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, иван таврин, россия, avito, мегафон