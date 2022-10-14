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Ростовская область планирует развивать авиасообщение с Северным Кавказом - РИА Новости, 14.10.2022
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https://ria.ru/20221014/aviasoobschenie-1824122121.html
Ростовская область планирует развивать авиасообщение с Северным Кавказом
Ростовская область планирует развивать авиасообщение с Северным Кавказом - РИА Новости, 14.10.2022
Ростовская область планирует развивать авиасообщение с Северным Кавказом
Ростовская область планирует развивать авиасообщение с рядом регионов Северного Кавказа в 2023 году, сообщает правительство Ростовской области. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T17:03
2022-10-14T17:06
ростовская область
экономика
технологии
ростовская область
северный кавказ
ростов-на-дону
камаз (завод)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 окт – РИА Новости. Ростовская область планирует развивать авиасообщение с рядом регионов Северного Кавказа в 2023 году, сообщает правительство Ростовской области."На Международном форуме "Дорога-2022" достигнуты договоренности о развитии пассажирских авиаперевозок между Ростовской областью и двумя регионами Северного Кавказа - Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой", - говорится в сообщении.По данным замгубернатора области - министра транспорта Владимира Окунева, регион продолжает заниматься вопросами перспективного развития межрегиональных авиаперевозок и расширения маршрутной сети, несмотря на приостановленное авиасообщение над югом России. "К настоящему времени уже сформирован определенный реестр новых направлений, которые откроются после возобновления полетов из "Платова", - приводятся в сообщении его слова.Также на форуме "Дорога-2022" Ростовская область, КамАЗ и Sitronics Group (входит в Группу АФК "Система") договорились о развитии городского электротранспорта и зарядной инфраструктуры в регионе. По информации министерства транспорта области, потребность Ростова-на-Дону, Волгодонска и Таганрога на 2023 год - 40 электробусов и 14 зарядных станций к ним.Предполагается, что уже в октябре в Ростове-на-Дону начнется тестовая эксплуатация электробуса КамАЗ-6282 и ультрабыстрой зарядной станции. Электробус сможет заряжаться на конечных точках маршрута или в парке за 10-20 минут. Параллельно Sitronics Electro реализует в регионе проект по созданию сети зарядных станций для электромобилей. Четыре зарядные станции планируется разместить вдоль трассы М-4 "Дон" на территории Ростовской области.Международный форум "Дорога-2022" проходит в Казани с 12 по 14 октября. На экспозиции Ростовской области представлены крупнейшие инфраструктурные и транспортные проекты региона.
https://ria.ru/20221007/festival-1822176350.html
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экономика, технологии, ростовская область, северный кавказ, ростов-на-дону, камаз (завод)
Ростовская область , Экономика, Технологии, Ростовская область, Северный Кавказ, Ростов-на-Дону, КамАЗ (завод)
17:03 14.10.2022 (обновлено: 17:06 14.10.2022)
 
Ростовская область планирует развивать авиасообщение с Северным Кавказом

Ростовская область планирует развивать авиасообщение с регионами Северного Кавказа

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкМеждународный аэропорт Платов в Ростове-на-Дону
Международный аэропорт Платов в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Международный аэропорт Платов в Ростове-на-Дону. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 окт – РИА Новости. Ростовская область планирует развивать авиасообщение с рядом регионов Северного Кавказа в 2023 году, сообщает правительство Ростовской области.
"На Международном форуме "Дорога-2022" достигнуты договоренности о развитии пассажирских авиаперевозок между Ростовской областью и двумя регионами Северного Кавказа - Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой", - говорится в сообщении.
По данным замгубернатора области - министра транспорта Владимира Окунева, регион продолжает заниматься вопросами перспективного развития межрегиональных авиаперевозок и расширения маршрутной сети, несмотря на приостановленное авиасообщение над югом России. "К настоящему времени уже сформирован определенный реестр новых направлений, которые откроются после возобновления полетов из "Платова", - приводятся в сообщении его слова.
Также на форуме "Дорога-2022" Ростовская область, КамАЗ и Sitronics Group (входит в Группу АФК "Система") договорились о развитии городского электротранспорта и зарядной инфраструктуры в регионе. По информации министерства транспорта области, потребность Ростова-на-Дону, Волгодонска и Таганрога на 2023 год - 40 электробусов и 14 зарядных станций к ним.
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Предполагается, что уже в октябре в Ростове-на-Дону начнется тестовая эксплуатация электробуса КамАЗ-6282 и ультрабыстрой зарядной станции. Электробус сможет заряжаться на конечных точках маршрута или в парке за 10-20 минут. Параллельно Sitronics Electro реализует в регионе проект по созданию сети зарядных станций для электромобилей. Четыре зарядные станции планируется разместить вдоль трассы М-4 "Дон" на территории Ростовской области.
Международный форум "Дорога-2022" проходит в Казани с 12 по 14 октября. На экспозиции Ростовской области представлены крупнейшие инфраструктурные и транспортные проекты региона.

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