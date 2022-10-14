https://ria.ru/20221014/ataka-1824001387.html
Военные на Херсонском направлении готовы отразить атаку ВСУ, заявил Сальдо
Военные на Херсонском направлении готовы отразить атаку ВСУ, заявил Сальдо - РИА Новости, 14.10.2022
Военные на Херсонском направлении готовы отразить атаку ВСУ, заявил Сальдо
Вооруженные силы России отражают все атаки украинских войск на Херсонском направлении и готовы идти в наступление, заявил журналистам в пятницу врио губернатора РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T13:22
2022-10-14T13:22
2022-10-14T13:48
специальная военная операция на украине
владимир сальдо
в мире
владимир путин
херсонская область
россия
донецкая народная республика
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ХЕРСОН, 14 окт - РИА Новости. Вооруженные силы России отражают все атаки украинских войск на Херсонском направлении и готовы идти в наступление, заявил журналистам в пятницу врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо."Информация (с фронта) только позитивная. Наши вооруженные силы на сегодняшний день готовы отразить любую попытку контрнаступления и готовы сами пойти в наступление. Я передаю вам обстановку от командиров" , - сказал Сальдо.Украинские войска в начале октября предприняли контрнаступление в северной части Херсонской области, заняв населенные пункты на линии Давыдов Брод - Дудчаны. По данным властей региона, их продвижение было остановлено. Украинская армия, попав в огневые мешки, несет значительные потери.Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. А 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
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Специальная военная операция на Украине, Владимир Сальдо, В мире, Владимир Путин, Херсонская область , Россия, Донецкая Народная Республика
13:22 14.10.2022 (обновлено: 13:48 14.10.2022)
Военные на Херсонском направлении готовы отразить атаку ВСУ, заявил Сальдо
Сальдов: военные на Херсонском направлении готовы отразить атаку ВСУ и пойти в наступление