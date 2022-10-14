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Артамонов: липецкие власти не потратят ни рубля на сверкающие елки - РИА Новости, 14.10.2022
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Липецкая область
https://ria.ru/20221014/artamonov-1823931968.html
Артамонов: липецкие власти не потратят ни рубля на сверкающие елки
Артамонов: липецкие власти не потратят ни рубля на сверкающие елки - РИА Новости, 14.10.2022
Артамонов: липецкие власти не потратят ни рубля на сверкающие елки
Липецкие власти не потратят ни рубля на покупку к новому году сверкающих многометровых елок, заявил глава региона Игорь Артамонов."От массовых гуляний,... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T10:41
2022-10-14T10:41
липецкая область
игорь артамонов
общество
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ЛИПЕЦК, 14 окт – РИА Новости. Липецкие власти не потратят ни рубля на покупку к новому году сверкающих многометровых елок, заявил глава региона Игорь Артамонов."От массовых гуляний, праздничных торжеств и увеселительных мероприятий мы уже отказались ранее. Пока не время. Что касается праздничных торжеств и украшений в городах, то мы не потратим ни одного рубля на покупку новых украшений, иллюминации или сверкающих многометровых елок", - сказал Артамонов.Он уточнил, что города и села будут украшены новогодней иллюминацией, которая уже имеется у муниципалитетов. Елок и гирлянд для этого достаточно. По словам Артамонова, полностью отказываться от украшения городов региональные власти не считают нужным."Какие бы вызовы не стояли перед нами, Новый год – любимый всеми с детства праздник. Его отмечали даже в блокадном Ленинграде", - отметил Артамонов.Традиционные детские утренники и елки будут сохранены.
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игорь артамонов, общество
Липецкая область, Игорь Артамонов, Общество
10:41 14.10.2022
 

Артамонов: липецкие власти не потратят ни рубля на сверкающие елки

© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГлава Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с руководителями сузов и ректорами вузов
Глава Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с руководителями сузов и ректорами вузов - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
Глава Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с руководителями сузов и ректорами вузов
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 14 окт – РИА Новости. Липецкие власти не потратят ни рубля на покупку к новому году сверкающих многометровых елок, заявил глава региона Игорь Артамонов.
"От массовых гуляний, праздничных торжеств и увеселительных мероприятий мы уже отказались ранее. Пока не время. Что касается праздничных торжеств и украшений в городах, то мы не потратим ни одного рубля на покупку новых украшений, иллюминации или сверкающих многометровых елок", - сказал Артамонов.
Он уточнил, что города и села будут украшены новогодней иллюминацией, которая уже имеется у муниципалитетов. Елок и гирлянд для этого достаточно. По словам Артамонова, полностью отказываться от украшения городов региональные власти не считают нужным.
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"Какие бы вызовы не стояли перед нами, Новый год – любимый всеми с детства праздник. Его отмечали даже в блокадном Ленинграде", - отметил Артамонов.
Традиционные детские утренники и елки будут сохранены.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновОбщество
 
 
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