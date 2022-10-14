https://ria.ru/20221014/artamonov-1823931968.html

Артамонов: липецкие власти не потратят ни рубля на сверкающие елки

Артамонов: липецкие власти не потратят ни рубля на сверкающие елки - РИА Новости, 14.10.2022

Артамонов: липецкие власти не потратят ни рубля на сверкающие елки

Липецкие власти не потратят ни рубля на покупку к новому году сверкающих многометровых елок, заявил глава региона Игорь Артамонов."От массовых гуляний,... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T10:41

2022-10-14T10:41

2022-10-14T10:41

липецкая область

игорь артамонов

общество

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ЛИПЕЦК, 14 окт – РИА Новости. Липецкие власти не потратят ни рубля на покупку к новому году сверкающих многометровых елок, заявил глава региона Игорь Артамонов."От массовых гуляний, праздничных торжеств и увеселительных мероприятий мы уже отказались ранее. Пока не время. Что касается праздничных торжеств и украшений в городах, то мы не потратим ни одного рубля на покупку новых украшений, иллюминации или сверкающих многометровых елок", - сказал Артамонов.Он уточнил, что города и села будут украшены новогодней иллюминацией, которая уже имеется у муниципалитетов. Елок и гирлянд для этого достаточно. По словам Артамонова, полностью отказываться от украшения городов региональные власти не считают нужным."Какие бы вызовы не стояли перед нами, Новый год – любимый всеми с детства праздник. Его отмечали даже в блокадном Ленинграде", - отметил Артамонов.Традиционные детские утренники и елки будут сохранены.

https://ria.ru/20221013/ekoaktsiya-1823681168.html

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Артем Смирнов

игорь артамонов, общество