Артамонов: липецкие власти не потратят ни рубля на сверкающие елки
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГлава Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с руководителями сузов и ректорами вузов
Глава Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с руководителями сузов и ректорами вузов
ЛИПЕЦК, 14 окт – РИА Новости. Липецкие власти не потратят ни рубля на покупку к новому году сверкающих многометровых елок, заявил глава региона Игорь Артамонов.
"От массовых гуляний, праздничных торжеств и увеселительных мероприятий мы уже отказались ранее. Пока не время. Что касается праздничных торжеств и украшений в городах, то мы не потратим ни одного рубля на покупку новых украшений, иллюминации или сверкающих многометровых елок", - сказал Артамонов.
"От массовых гуляний, праздничных торжеств и увеселительных мероприятий мы уже отказались ранее. Пока не время. Что касается праздничных торжеств и украшений в городах, то мы не потратим ни одного рубля на покупку новых украшений, иллюминации или сверкающих многометровых елок", - сказал Артамонов.
Он уточнил, что города и села будут украшены новогодней иллюминацией, которая уже имеется у муниципалитетов. Елок и гирлянд для этого достаточно. По словам Артамонова, полностью отказываться от украшения городов региональные власти не считают нужным.
"Какие бы вызовы не стояли перед нами, Новый год – любимый всеми с детства праздник. Его отмечали даже в блокадном Ленинграде", - отметил Артамонов.
Традиционные детские утренники и елки будут сохранены.
Традиционные детские утренники и елки будут сохранены.