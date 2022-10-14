https://ria.ru/20221014/arsenal-1824035400.html

Российские силы поразили арсенал с западным оружием во Львовской области

Российские силы поразили арсенал с западным оружием во Львовской области - РИА Новости, 15.10.2022

Российские силы поразили арсенал с западным оружием во Львовской области

Российские военные поразили арсенал с западным оружием в Львовской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-14T14:14

2022-10-14T14:14

2022-10-15T00:47

львовская область

россия

происшествия

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Российские военные поразили арсенал с западным оружием в Львовской области, сообщили в Минобороны.В министерстве уточнили, что удар нанесли высокоточным оружием большой дальности морского базирования.Кроме того, ВКС России поразили пункты дислокации наемников "Иностранного легиона", прибывших воевать на стороне Украины из стран Запада, и 59-й мотопехотной бригады ВСУ. Из-за ракетных ударов формирования киевского режима потеряли более 170 человек, четыре бронемашины, три пикапа и шесть автомобилей.После начала российской спецоперации западные страны поставили Киеву вооружение на десятки миллиардов долларов. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что военные грузы для бывшей советской республики станут законной целью для Москвы. В ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", вооружая Киев. Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20221014/sklady-1824037532.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221014/svodka-1824042106.html

львовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

львовская область, россия, происшествия