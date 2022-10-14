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Российские силы поразили арсенал с западным оружием во Львовской области - РИА Новости, 15.10.2022
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Российские силы поразили арсенал с западным оружием во Львовской области
Российские силы поразили арсенал с западным оружием во Львовской области - РИА Новости, 15.10.2022
Российские силы поразили арсенал с западным оружием во Львовской области
Российские военные поразили арсенал с западным оружием в Львовской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-14T14:14
2022-10-15T00:47
львовская область
россия
происшествия
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Российские военные поразили арсенал с западным оружием в Львовской области, сообщили в Минобороны.В министерстве уточнили, что удар нанесли высокоточным оружием большой дальности морского базирования.Кроме того, ВКС России поразили пункты дислокации наемников "Иностранного легиона", прибывших воевать на стороне Украины из стран Запада, и 59-й мотопехотной бригады ВСУ. Из-за ракетных ударов формирования киевского режима потеряли более 170 человек, четыре бронемашины, три пикапа и шесть автомобилей.После начала российской спецоперации западные страны поставили Киеву вооружение на десятки миллиардов долларов. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что военные грузы для бывшей советской республики станут законной целью для Москвы. В ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", вооружая Киев. Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
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львовская область, россия, происшествия
Львовская область, Россия, Происшествия
14:14 14.10.2022 (обновлено: 00:47 15.10.2022)
 
Российские силы поразили арсенал с западным оружием во Львовской области

Минобороны сообщило о поражении арсенала ВСУ с западным оружием в Бродах Львовской области

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанкПуск ракет с корабля ВМФ России по арсеналу с западным оружием во Львовской области
Пуск ракет с корабля ВМФ России по арсеналу с западным оружием во Львовской области - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Пуск ракет с корабля ВМФ России по арсеналу с западным оружием во Львовской области
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Российские военные поразили арсенал с западным оружием в Львовской области, сообщили в Минобороны.

"В населенном пункте Броды Львовской области поражен арсенал, на который были доставлены и где хранились значительные запасы поступившего от западных стран вооружения, военной техники и боеприпасов", — заявили в военном ведомстве.

В министерстве уточнили, что удар нанесли высокоточным оружием большой дальности морского базирования.
Кроме того, ВКС России поразили пункты дислокации наемников "Иностранного легиона", прибывших воевать на стороне Украины из стран Запада, и 59-й мотопехотной бригады ВСУ. Из-за ракетных ударов формирования киевского режима потеряли более 170 человек, четыре бронемашины, три пикапа и шесть автомобилей.
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После начала российской спецоперации западные страны поставили Киеву вооружение на десятки миллиардов долларов. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что военные грузы для бывшей советской республики станут законной целью для Москвы. В ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", вооружая Киев. Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
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