https://ria.ru/20221014/arestovich-1824155338.html

Арестович заявил, что на Украину пролился "золотой оружейный дождь"

Арестович заявил, что на Украину пролился "золотой оружейный дождь" - РИА Новости, 14.10.2022

Арестович заявил, что на Украину пролился "золотой оружейный дождь"

Киев за последние несколько дней получил большое количество западного оружия, заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T18:05

2022-10-14T18:05

2022-10-14T21:05

владимир зеленский

алексей арестович

алексей резников

украина

россия

франция

нато

министерство обороны сша

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Киев за последние несколько дней получил большое количество западного оружия, заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире YouTube-канала журналиста Марка Фейгина*.По его словам, Киев обсуждает поставки систем ПВО и с остальными партнерами. В частности, речь идет о немецких IRIS-T, а также о многих других. Арестович подчеркнул, что "за эти двое суток устал коллекционировать". При этом он посоветовал обратить внимание на новость о том, что НАТО и Киев подписали соглашение о полной перестройке военной промышленности Украины в течение десяти лет. По его словам, это полностью меняет перспективу конфликта, так как страна в кооперации с западными партнерами будет производить современное западное оружие.Сегодня министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что первые поставки зенитных ракетных комплексов NASAMS от США осуществят в октябре. Также речь шла о немецких системах ПВО IRIS-T, которые планируют отправить Киеву в этом месяце.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для союзных сил. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.* Внесен Минюстом России в список СМИ-иноагентов.

https://ria.ru/20221014/zelenskiy-1824047293.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир зеленский, алексей арестович , алексей резников, украина, россия, франция, нато, министерство обороны сша