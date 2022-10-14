18:05 14.10.2022 (обновлено: 21:05 14.10.2022)
Арестович заявил, что на Украину пролился "золотой оружейный дождь"
Арестович заявил, что в последние дни на Украину пролился "золотой оружейный дождь"
© Фото : alexey.arestovichАлексей Арестович
© Фото : alexey.arestovich
Алексей Арестович. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Киев за последние несколько дней получил большое количество западного оружия, заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире YouTube-канала журналиста Марка Фейгина*.
"Золотой дождь, оружейный, который просыпался на нас в течение двух последних дней, — мы и близко не мечтали. Например, создание интегрированной системы ПВО с комплексами разной дальности и объединенные в единую систему. И нам уже Пентагон заявляет, что будем создавать вот эту систему. Президент Франции говорит нам: мы поставим системы ПВО. Франция, которая очень долго не хотела идти на эти разговоры. И нам уже называют восемь NASAMS и так далее", — сказал он.
По его словам, Киев обсуждает поставки систем ПВО и с остальными партнерами. В частности, речь идет о немецких IRIS-T, а также о многих других. Арестович подчеркнул, что "за эти двое суток устал коллекционировать". При этом он посоветовал обратить внимание на новость о том, что НАТО и Киев подписали соглашение о полной перестройке военной промышленности Украины в течение десяти лет. По его словам, это полностью меняет перспективу конфликта, так как страна в кооперации с западными партнерами будет производить современное западное оружие.
Сегодня министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что первые поставки зенитных ракетных комплексов NASAMS от США осуществят в октябре. Также речь шла о немецких системах ПВО IRIS-T, которые планируют отправить Киеву в этом месяце.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для союзных сил. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
* Внесен Минюстом России в список СМИ-иноагентов.