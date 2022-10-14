https://ria.ru/20221014/alkogol-1824104121.html
В Тверской области запретили продажу алкоголя у пунктов размещения военных
В Тверской области запретили продажу алкоголя у пунктов размещения военных - РИА Новости, 14.10.2022
В Тверской области запретили продажу алкоголя у пунктов размещения военных
Розничную продажу алкоголя запретили в радиусе 500 метров от пунктов размещения военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации в Тверской области,... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T16:32
2022-10-14T16:32
2022-10-14T16:32
общество
игорь руденя
россия
частичная мобилизация в россии
тверская область
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РЯЗАНЬ, 14 окт – РИА Новости. Розничную продажу алкоголя запретили в радиусе 500 метров от пунктов размещения военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации в Тверской области, сообщило правительство региона.Уточняется, что губернатором Игорем Руденей подписано постановление, устанавливающее дополнительные ограничения условий и мест розничной продажи алкогольной продукции."В целях обеспечения общественного порядка и безопасности населения на период частичной мобилизации запрещается розничная продажа алкогольной продукции в торговых точках, расположенных в радиусе 500 метров от пунктов размещения военнослужащих, призванных в Вооруженные силы РФ по мобилизации. Исключение составляет продажа алкоголя в точках общественного питания (в кафе и ресторанах)", - говорится в сообщении.Отмечается, что министерству Тверской области по обеспечению контрольных функций совместно с органами местного самоуправления поручено уведомить субъекты предпринимательства о введенном запрете.
https://ria.ru/20221014/presse-1824079964.html
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общество, игорь руденя, россия, частичная мобилизация в россии, тверская область
Общество, Игорь Руденя, Россия, Частичная мобилизация в России, Тверская область
В Тверской области запретили продажу алкоголя у пунктов размещения военных
Продажу алкоголя запретили около пунктов размещения мобилизованных в Тверской области