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Путин призвал работать с действующими властями Афганистана - РИА Новости, 14.10.2022
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Путин призвал работать с действующими властями Афганистана
Путин призвал работать с действующими властями Афганистана - РИА Новости, 14.10.2022
Путин призвал работать с действующими властями Афганистана
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости работать с действующими властями Афганистана, отметив, что это предмет тщательного анализа и координации... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T13:33
2022-10-14T13:57
афганистан
в мире
владимир путин
россия
астана
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талибан
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АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости работать с действующими властями Афганистана, отметив, что это предмет тщательного анализа и координации действий в данном направлении."Конечно, нам нужно работать с действующими властями Афганистана, эту позицию вы знаете. Но это тоже предмет нашего тщательного анализа и координации нашей работы на этом направлении, чрезвычайно важным для всех наших государств. И хочу вас заверить, Россия готова и будет работать, как и прежде, с вами в очень тесном контакте по этому направлению", - сказал он на саммите "Россия - Центральная Азия".Путин отметил, что в условиях экономического упадка правительство талибов (движение "Талибан"*) вынуждено попустительствовать и некоторым традиционным уже для Афганистана видам получения прибыли, включая наркобизнес. Кроме того, "под давлением иностранных спецслужб талибы закрывают глаза уже на появление опорных баз террористов на севере". Российский лидер подчеркнул, что это угроза для всех.В пятницу в Астане проходит первый в истории саммит в формате "Россия - Центральная Азия". Он был инициирован Москвой в год тридцатилетия установления дипломатических отношений РФ со всеми пятью государствами региона.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://ria.ru/20221013/afganistan-1823581744.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221013/afganistan-1823583251.html
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афганистан, в мире, владимир путин, россия, астана, оон, талибан
Афганистан, В мире, Владимир Путин, Россия, Астана, ООН, Талибан
13:33 14.10.2022 (обновлено: 13:57 14.10.2022)
 
Путин призвал работать с действующими властями Афганистана

Президент Путин назвал работу с властями Афганистана предметом координации

© РИА Новости / Гавриил Григоров / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости работать с действующими властями Афганистана, отметив, что это предмет тщательного анализа и координации действий в данном направлении.
"Конечно, нам нужно работать с действующими властями Афганистана, эту позицию вы знаете. Но это тоже предмет нашего тщательного анализа и координации нашей работы на этом направлении, чрезвычайно важным для всех наших государств. И хочу вас заверить, Россия готова и будет работать, как и прежде, с вами в очень тесном контакте по этому направлению", - сказал он на саммите "Россия - Центральная Азия".
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13 октября, 08:41
Афганистан оказался неспособен решать проблему терроризма, заявил Путин
Путин отметил, что в условиях экономического упадка правительство талибов (движение "Талибан"*) вынуждено попустительствовать и некоторым традиционным уже для Афганистана видам получения прибыли, включая наркобизнес. Кроме того, "под давлением иностранных спецслужб талибы закрывают глаза уже на появление опорных баз террористов на севере". Российский лидер подчеркнул, что это угроза для всех.
В пятницу в Астане проходит первый в истории саммит в формате "Россия - Центральная Азия". Он был инициирован Москвой в год тридцатилетия установления дипломатических отношений РФ со всеми пятью государствами региона.
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
Президент России Владимир Путин. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13 октября, 08:48В мире
Путин: Афганистан остается одним из острейших вызовов безопасности
 
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