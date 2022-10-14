https://ria.ru/20221014/afganistan-1824006253.html

Путин призвал работать с действующими властями Афганистана

Путин призвал работать с действующими властями Афганистана - РИА Новости, 14.10.2022

Путин призвал работать с действующими властями Афганистана

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости работать с действующими властями Афганистана, отметив, что это предмет тщательного анализа и координации... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T13:33

2022-10-14T13:33

2022-10-14T13:57

афганистан

в мире

владимир путин

россия

астана

оон

талибан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822778150_0:0:2827:1590_1920x0_80_0_0_5a907b9ccc96b0891a726473e6c59214.jpg

АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости работать с действующими властями Афганистана, отметив, что это предмет тщательного анализа и координации действий в данном направлении."Конечно, нам нужно работать с действующими властями Афганистана, эту позицию вы знаете. Но это тоже предмет нашего тщательного анализа и координации нашей работы на этом направлении, чрезвычайно важным для всех наших государств. И хочу вас заверить, Россия готова и будет работать, как и прежде, с вами в очень тесном контакте по этому направлению", - сказал он на саммите "Россия - Центральная Азия".Путин отметил, что в условиях экономического упадка правительство талибов (движение "Талибан"*) вынуждено попустительствовать и некоторым традиционным уже для Афганистана видам получения прибыли, включая наркобизнес. Кроме того, "под давлением иностранных спецслужб талибы закрывают глаза уже на появление опорных баз террористов на севере". Российский лидер подчеркнул, что это угроза для всех.В пятницу в Астане проходит первый в истории саммит в формате "Россия - Центральная Азия". Он был инициирован Москвой в год тридцатилетия установления дипломатических отношений РФ со всеми пятью государствами региона.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20221013/afganistan-1823581744.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221013/afganistan-1823583251.html

афганистан

россия

астана

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

афганистан, в мире, владимир путин, россия, астана, оон, талибан