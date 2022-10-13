https://ria.ru/20221013/zoopark-1823658710.html
В Московском зоопарке к посетителям впервые вышла карликовая бегемотиха
В Московском зоопарке к посетителям впервые вышла карликовая бегемотиха - РИА Новости, 13.10.2022
В Московском зоопарке к посетителям впервые вышла карликовая бегемотиха
Карликовая бегемотиха Ксюша впервые за два года вышла к посетителям Московского зоопарка, сообщили в пресс-службе. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T14:45
2022-10-13T14:45
2022-10-13T14:45
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Карликовая бегемотиха Ксюша впервые за два года вышла к посетителям Московского зоопарка, сообщили в пресс-службе."Ксюша прогуливается на виду у посетителей. 10 октября она заселилась в новый зимний домик с бассейном и теплыми полами", — рассказали в пресс-службе.Отмечается, что животное быстро освоило новое пространство. "Сначала бегемотиха чуть-чуть замешкалась, но вскоре начала чувствовать себя как дома. Перекусив свежей растительностью, она обследовала все уголки и направилась в бассейн, где провела около часа, ныряя и плавая", — уточнили в зоопарке.В новом домике Ксюши постоянно поддерживается температура около 26 градусов и влажность не менее 70 процентов. Значительную часть занимает бассейн с плавным спуском — достаточно глубокий, чтобы можно было свободно нырять и плавать под водой. Помимо основной территории, у бегемотихи есть специально оборудованная нора, куда можно укрыться.К следующему лету в зоопарке планируют открыть уличную часть территории, "закрепленной" за Ксюшей, — там будет второй бассейн и обширный выгул с навесом.
https://ria.ru/20221005/morzh-1821773503.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московский зоопарк, животные, москва, новости - туризм, туризм
Туризм, Московский зоопарк, Животные, Москва, Новости - Туризм, Туризм
В Московском зоопарке к посетителям впервые вышла карликовая бегемотиха
Карликовая бегемотиха Ксюша впервые за два года вышла к посетителям Московского зоопарка
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Карликовая бегемотиха Ксюша впервые за два года вышла к посетителям Московского зоопарка, сообщили в пресс-службе.
"Ксюша прогуливается на виду у посетителей. 10 октября она заселилась в новый зимний домик с бассейном и теплыми полами", — рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что животное быстро освоило новое пространство. "Сначала бегемотиха чуть-чуть замешкалась, но вскоре начала чувствовать себя как дома. Перекусив свежей растительностью, она обследовала все уголки и направилась в бассейн, где провела около часа, ныряя и плавая", — уточнили в зоопарке.
В новом домике Ксюши постоянно поддерживается температура около 26 градусов и влажность не менее 70 процентов. Значительную часть занимает бассейн с плавным спуском — достаточно глубокий, чтобы можно было свободно нырять и плавать под водой. Помимо основной территории, у бегемотихи есть специально оборудованная нора, куда можно укрыться.
К следующему лету в зоопарке планируют открыть уличную часть территории, "закрепленной" за Ксюшей, — там будет второй бассейн и обширный выгул с навесом.