https://ria.ru/20221013/zima-1823568227.html

В Турции объяснили, почему Ближний Восток не спасет Европу от холодной зимы

В Турции объяснили, почему Ближний Восток не спасет Европу от холодной зимы - РИА Новости, 13.10.2022

В Турции объяснили, почему Ближний Восток не спасет Европу от холодной зимы

В поисках решения энергетического кризиса Европа обращается к странам Персидского залива, однако Ближний Восток не спасет страны ЕС из-за необходимости... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T05:49

2022-10-13T05:49

2022-10-13T12:31

катар

европа

евросоюз

в мире

саудовская аравия

оаэ

оман

кувейт

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. В поисках решения энергетического кризиса Европа обращается к странам Персидского залива, однако Ближний Восток не спасет страны ЕС из-за необходимости удовлетворить внутренний спрос на газ, пишет Anadolu.Издание отмечает, что Катар — крупнейший экспортер газа среди арабских государств и третья страна в мире по запасам голубого топлива после России и Ирана — поставляет в Европу лишь 60 тысяч кубометров в сутки из необходимого Евросоюзу миллиарда.Сравнивая показатели добычи газа таких стран Персидского залива, как Саудовская Аравия, ОАЭ, Оман, Кувейт, Бахрейн, Anadolu приходит к выводу, что лишь Катар способен увеличить экспорт в ЕС. Однако, несмотря на рост поставок из него в Европу, известно, что большая часть газа из этой страны поставляется в Азию.Как уточнило издание, 90 процентов экспорта из Катара приходится на Индию (886 тысяч тонн), Пакистан (около 600 тысяч тонн), Южную Корею (526 тысяч тонн), Китай (390 тысяч тонн).Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20221012/varshava-1823466646.html

https://ria.ru/20220916/stsenariy-1817467641.html

катар

европа

саудовская аравия

оаэ

оман

кувейт

бахрейн

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

катар, европа, евросоюз, в мире, саудовская аравия, оаэ, оман, кувейт, бахрейн