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В Турции объяснили, почему Ближний Восток не спасет Европу от холодной зимы - РИА Новости, 13.10.2022
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В Турции объяснили, почему Ближний Восток не спасет Европу от холодной зимы
В Турции объяснили, почему Ближний Восток не спасет Европу от холодной зимы - РИА Новости, 13.10.2022
В Турции объяснили, почему Ближний Восток не спасет Европу от холодной зимы
В поисках решения энергетического кризиса Европа обращается к странам Персидского залива, однако Ближний Восток не спасет страны ЕС из-за необходимости... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T05:49
2022-10-13T12:31
катар
европа
евросоюз
в мире
саудовская аравия
оаэ
оман
кувейт
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. В поисках решения энергетического кризиса Европа обращается к странам Персидского залива, однако Ближний Восток не спасет страны ЕС из-за необходимости удовлетворить внутренний спрос на газ, пишет Anadolu.Издание отмечает, что Катар — крупнейший экспортер газа среди арабских государств и третья страна в мире по запасам голубого топлива после России и Ирана — поставляет в Европу лишь 60 тысяч кубометров в сутки из необходимого Евросоюзу миллиарда.Сравнивая показатели добычи газа таких стран Персидского залива, как Саудовская Аравия, ОАЭ, Оман, Кувейт, Бахрейн, Anadolu приходит к выводу, что лишь Катар способен увеличить экспорт в ЕС. Однако, несмотря на рост поставок из него в Европу, известно, что большая часть газа из этой страны поставляется в Азию.Как уточнило издание, 90 процентов экспорта из Катара приходится на Индию (886 тысяч тонн), Пакистан (около 600 тысяч тонн), Южную Корею (526 тысяч тонн), Китай (390 тысяч тонн).Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20221012/varshava-1823466646.html
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катар
европа
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оаэ
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катар, европа, евросоюз, в мире, саудовская аравия, оаэ, оман, кувейт, бахрейн
Катар, Европа, Евросоюз, В мире, Саудовская Аравия, ОАЭ, Оман, Кувейт, Бахрейн
05:49 13.10.2022 (обновлено: 12:31 13.10.2022)
 
В Турции объяснили, почему Ближний Восток не спасет Европу от холодной зимы

Anadolu: Ближний Восток не поможет Евросоюзу справиться с энергокризисом этой зимой

© AFP 2022 / ALAIN JOCARDЗима в Париже
Зима в Париже - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© AFP 2022 / ALAIN JOCARD
Зима в Париже. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. В поисках решения энергетического кризиса Европа обращается к странам Персидского залива, однако Ближний Восток не спасет страны ЕС из-за необходимости удовлетворить внутренний спрос на газ, пишет Anadolu.

"Страны Персидского залива, за исключением Катара, в последнее время сталкиваются с проблемами в удовлетворении собственных растущих потребностей в голубом топливе. Они даже прибегают к импорту газа, который в дальнейшем подлежит сжижению и реэкспорту на другие рынки", — говорится в публикации.

Издание отмечает, что Катар — крупнейший экспортер газа среди арабских государств и третья страна в мире по запасам голубого топлива после России и Ирана — поставляет в Европу лишь 60 тысяч кубометров в сутки из необходимого Евросоюзу миллиарда.
Сравнивая показатели добычи газа таких стран Персидского залива, как Саудовская Аравия, ОАЭ, Оман, Кувейт, Бахрейн, Anadolu приходит к выводу, что лишь Катар способен увеличить экспорт в ЕС. Однако, несмотря на рост поставок из него в Европу, известно, что большая часть газа из этой страны поставляется в Азию.
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Как уточнило издание, 90 процентов экспорта из Катара приходится на Индию (886 тысяч тонн), Пакистан (около 600 тысяч тонн), Южную Корею (526 тысяч тонн), Китай (390 тысяч тонн).
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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