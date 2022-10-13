05:49 13.10.2022 (обновлено: 12:31 13.10.2022)
В Турции объяснили, почему Ближний Восток не спасет Европу от холодной зимы
Anadolu: Ближний Восток не поможет Евросоюзу справиться с энергокризисом этой зимой
Зима в Париже. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. В поисках решения энергетического кризиса Европа обращается к странам Персидского залива, однако Ближний Восток не спасет страны ЕС из-за необходимости удовлетворить внутренний спрос на газ, пишет Anadolu.
"Страны Персидского залива, за исключением Катара, в последнее время сталкиваются с проблемами в удовлетворении собственных растущих потребностей в голубом топливе. Они даже прибегают к импорту газа, который в дальнейшем подлежит сжижению и реэкспорту на другие рынки", — говорится в публикации.
Сравнивая показатели добычи газа таких стран Персидского залива, как Саудовская Аравия, ОАЭ, Оман, Кувейт, Бахрейн, Anadolu приходит к выводу, что лишь Катар способен увеличить экспорт в ЕС. Однако, несмотря на рост поставок из него в Европу, известно, что большая часть газа из этой страны поставляется в Азию.
Как уточнило издание, 90 процентов экспорта из Катара приходится на Индию (886 тысяч тонн), Пакистан (около 600 тысяч тонн), Южную Корею (526 тысяч тонн), Китай (390 тысяч тонн).
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
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