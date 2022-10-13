21:51 13.10.2022 (обновлено: 22:57 13.10.2022)
"Он в отчаянии". Американцы оценили новое заявление Зеленского
Пользователи Twitter из США заявили об отчаянии Зеленского после его просьб "закрыть небо"
© Фото : Ukrainian Presidential press serviceПрезидент Украины Владимир Зеленский
© Фото : Ukrainian Presidential press service
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Пользователи Twitter из США оценили предложение президента Украины Владимира Зеленского "защитить небо" над страной.
"Он хочет, чтобы американское правительство ввело бесполетную зону на Украине? Это приведет к открытой войне с Россией", — напомнила Joan.
"Зеленский не любит благодарить, не просит чего-либо — он требует. Требует у НАТО и США закрыть небо. Специально пытается втянуть Запад в конфликт", — отметил один из участников дискуссии.
"Президент Украины вышел из-под контроля. К счастью, никто никогда не примет такого решения. Бесполетная зона будет означать прямое участие Североатлантического альянса", — написали в комментариях.
"НАТО уже дала понять, что ничего подобного делать не будет. Зеленский в полнейшем отчаянии", — подытожил еще один пользователь.
Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса от киевских националистов. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Российский лидер подписал 30 сентября договоры о принятии в состав страны Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Он заверил, что государство обеспечит безопасность новых регионов и восстановит разрушенную украинскими войсками инфраструктуру.