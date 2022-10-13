https://ria.ru/20221013/zelenskiy-1823863598.html

"Он в отчаянии". Американцы оценили новое заявление Зеленского

"Он в отчаянии". Американцы оценили новое заявление Зеленского - РИА Новости, 13.10.2022

"Он в отчаянии". Американцы оценили новое заявление Зеленского

Пользователи Twitter из США оценили предложение президента Украины Владимира Зеленского "защитить небо" над страной. РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T21:51

2022-10-13T21:51

2022-10-13T22:57

политика

владимир зеленский

украина

сша

россия

нато

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Пользователи Twitter из США оценили предложение президента Украины Владимира Зеленского "защитить небо" над страной."Зеленский не любит благодарить, не просит чего-либо — он требует. Требует у НАТО и США закрыть небо. Специально пытается втянуть Запад в конфликт", — отметил один из участников дискуссии."Президент Украины вышел из-под контроля. К счастью, никто никогда не примет такого решения. Бесполетная зона будет означать прямое участие Североатлантического альянса", — написали в комментариях."НАТО уже дала понять, что ничего подобного делать не будет. Зеленский в полнейшем отчаянии", — подытожил еще один пользователь.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса от киевских националистов. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Российский лидер подписал 30 сентября договоры о принятии в состав страны Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Он заверил, что государство обеспечит безопасность новых регионов и восстановит разрушенную украинскими войсками инфраструктуру.

https://ria.ru/20221013/zelenskiy-1823822650.html

https://ria.ru/20221006/zelenskiy-1822086926.html

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, владимир зеленский, украина, сша, россия, нато