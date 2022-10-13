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"Очень глупая идея". В США раскритиковали предложение Зеленского - РИА Новости, 13.10.2022
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"Очень глупая идея". В США раскритиковали предложение Зеленского
"Очень глупая идея". В США раскритиковали предложение Зеленского - РИА Новости, 13.10.2022
"Очень глупая идея". В США раскритиковали предложение Зеленского
Американский обозреватель Питер Сучиу в статье издания 19FortyFive назвал идею президента Украины Владимира Зеленского ввести бесполетную зону над страной... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T13:13
2022-10-13T15:41
в мире
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Американский обозреватель Питер Сучиу в статье издания 19FortyFive назвал идею президента Украины Владимира Зеленского ввести бесполетную зону над страной неудачной и глупой.Сучиу считает, что небо над Украиной не закроют, поскольку это приведет к эскалации конфликта и прямому противостоянию западных самолетов с российскими военно-воздушными силами.Он также поставил под сомнение эффективность бесполетной зоны, сославшись на то, что предыдущие случаи ее введения не привели к прекращению конфликтов.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221011/ukraina-1823193315.html
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в мире, владимир зеленский, владимир путин, украина, донбасс, россия, нато
В мире, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Украина, Донбасс, Россия, НАТО
13:13 13.10.2022 (обновлено: 15:41 13.10.2022)
 
"Очень глупая идея". В США раскритиковали предложение Зеленского

В США назвали идею Зеленского ввести бесполетную зону над Украиной неудачной

© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Американский обозреватель Питер Сучиу в статье издания 19FortyFive назвал идею президента Украины Владимира Зеленского ввести бесполетную зону над страной неудачной и глупой.
Сучиу считает, что небо над Украиной не закроют, поскольку это приведет к эскалации конфликта и прямому противостоянию западных самолетов с российскими военно-воздушными силами.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
11 октября, 17:57Специальная военная операция на Украине
Зеленский на саммите G7 попросил помочь создать "воздушный щит" для Украины

"Бесполетная зона уж точно не остановит боевые действия на Украине. Она может просто втянуть НАТО в войну", — пишет обозреватель.

Он также поставил под сомнение эффективность бесполетной зоны, сославшись на то, что предыдущие случаи ее введения не привели к прекращению конфликтов.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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Британцы не смогли сдержать эмоций из-за требования Зеленского к G7
 
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