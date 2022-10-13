https://ria.ru/20221013/zelenskiy-1823690131.html

"Очень глупая идея". В США раскритиковали предложение Зеленского

"Очень глупая идея". В США раскритиковали предложение Зеленского - РИА Новости, 13.10.2022

"Очень глупая идея". В США раскритиковали предложение Зеленского

Американский обозреватель Питер Сучиу в статье издания 19FortyFive назвал идею президента Украины Владимира Зеленского ввести бесполетную зону над страной... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T13:13

2022-10-13T13:13

2022-10-13T15:41

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Американский обозреватель Питер Сучиу в статье издания 19FortyFive назвал идею президента Украины Владимира Зеленского ввести бесполетную зону над страной неудачной и глупой.Сучиу считает, что небо над Украиной не закроют, поскольку это приведет к эскалации конфликта и прямому противостоянию западных самолетов с российскими военно-воздушными силами.Он также поставил под сомнение эффективность бесполетной зоны, сославшись на то, что предыдущие случаи ее введения не привели к прекращению конфликтов.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221011/ukraina-1823193315.html

https://ria.ru/20221012/ukraina-1823354982.html

украина

донбасс

россия

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в мире, владимир зеленский, владимир путин, украина, донбасс, россия, нато