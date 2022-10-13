https://ria.ru/20221013/zelenskiy-1823690131.html
"Очень глупая идея". В США раскритиковали предложение Зеленского
"Очень глупая идея". В США раскритиковали предложение Зеленского - РИА Новости, 13.10.2022
"Очень глупая идея". В США раскритиковали предложение Зеленского
Американский обозреватель Питер Сучиу в статье издания 19FortyFive назвал идею президента Украины Владимира Зеленского ввести бесполетную зону над страной... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T13:13
2022-10-13T13:13
2022-10-13T15:41
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владимир зеленский
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Американский обозреватель Питер Сучиу в статье издания 19FortyFive назвал идею президента Украины Владимира Зеленского ввести бесполетную зону над страной неудачной и глупой.Сучиу считает, что небо над Украиной не закроют, поскольку это приведет к эскалации конфликта и прямому противостоянию западных самолетов с российскими военно-воздушными силами.Он также поставил под сомнение эффективность бесполетной зоны, сославшись на то, что предыдущие случаи ее введения не привели к прекращению конфликтов.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221011/ukraina-1823193315.html
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в мире, владимир зеленский, владимир путин, украина, донбасс, россия, нато
В мире, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Украина, Донбасс, Россия, НАТО
13:13 13.10.2022 (обновлено: 15:41 13.10.2022)
"Очень глупая идея". В США раскритиковали предложение Зеленского
В США назвали идею Зеленского ввести бесполетную зону над Украиной неудачной