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Роспотребнадзор оценил ситуацию с холерой в России - РИА Новости, 13.10.2022
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Роспотребнадзор оценил ситуацию с холерой в России
Роспотребнадзор оценил ситуацию с холерой в России - РИА Новости, 13.10.2022
Роспотребнадзор оценил ситуацию с холерой в России
Эпидситуация по холере в России остается стабильной, последние 20 лет регистрируются только единичные завозные случаи болезни, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T01:29
2022-10-13T11:28
здоровье - общество
россия
сирия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Эпидситуация по холере в России остается стабильной, последние 20 лет регистрируются только единичные завозные случаи болезни, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.В России проводится комплекс мероприятий, направленный на профилактику холеры – в пунктах пропуска через границу усилен санитарно-карантинный контроль, исследуются пробы окружающей среды, пояснили в ведомстве.С начала 2022 года в регионах России исследовано более 82,5 тысяч проб окружающей среды и обследовано более 64 тысяч человек с признаками острых кишечных инфекций, случаи заболевания холерой у обследованных не выявлены, подчеркнули в пресс-службе.ВОЗ заявила на прошлой неделе, что за последние шесть недель в Сирии было зарегистрировано более 10 тысяч предполагаемых случаев заболевания холерой, 27 стран сообщили о возобновлении вспышки за последние девять месяцев.
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здоровье - общество, россия, сирия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воз
Здоровье - Общество, Россия, Сирия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), ВОЗ
01:29 13.10.2022 (обновлено: 11:28 13.10.2022)
 
Роспотребнадзор оценил ситуацию с холерой в России

Роспотребнадзор сообщил, что ситуация по холере в России остается стабильной

© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевЗнак красного креста на здании больницы
Знак красного креста на здании больницы - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Знак красного креста на здании больницы. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Эпидситуация по холере в России остается стабильной, последние 20 лет регистрируются только единичные завозные случаи болезни, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"На территории Российской Федерации эпидемиологическая ситуация по холере характеризуется как стабильная и находится под постоянным контролем Роспотребнадзора. В последние 20 лет в России регистрируются только единичные завозные случаи холеры", - говорится в сообщении.
В России проводится комплекс мероприятий, направленный на профилактику холеры – в пунктах пропуска через границу усилен санитарно-карантинный контроль, исследуются пробы окружающей среды, пояснили в ведомстве.
С начала 2022 года в регионах России исследовано более 82,5 тысяч проб окружающей среды и обследовано более 64 тысяч человек с признаками острых кишечных инфекций, случаи заболевания холерой у обследованных не выявлены, подчеркнули в пресс-службе.
ВОЗ заявила на прошлой неделе, что за последние шесть недель в Сирии было зарегистрировано более 10 тысяч предполагаемых случаев заболевания холерой, 27 стран сообщили о возобновлении вспышки за последние девять месяцев.
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Здоровье - ОбществоРоссияСирияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВОЗ
 
 
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