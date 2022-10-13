https://ria.ru/20221013/zdorove-1823557455.html

Роспотребнадзор оценил ситуацию с холерой в России

Роспотребнадзор оценил ситуацию с холерой в России - РИА Новости, 13.10.2022

Роспотребнадзор оценил ситуацию с холерой в России

Эпидситуация по холере в России остается стабильной, последние 20 лет регистрируются только единичные завозные случаи болезни, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T01:29

2022-10-13T01:29

2022-10-13T11:28

здоровье - общество

россия

сирия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

воз

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Эпидситуация по холере в России остается стабильной, последние 20 лет регистрируются только единичные завозные случаи болезни, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.В России проводится комплекс мероприятий, направленный на профилактику холеры – в пунктах пропуска через границу усилен санитарно-карантинный контроль, исследуются пробы окружающей среды, пояснили в ведомстве.С начала 2022 года в регионах России исследовано более 82,5 тысяч проб окружающей среды и обследовано более 64 тысяч человек с признаками острых кишечных инфекций, случаи заболевания холерой у обследованных не выявлены, подчеркнули в пресс-службе.ВОЗ заявила на прошлой неделе, что за последние шесть недель в Сирии было зарегистрировано более 10 тысяч предполагаемых случаев заболевания холерой, 27 стран сообщили о возобновлении вспышки за последние девять месяцев.

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россия

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здоровье - общество, россия, сирия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воз