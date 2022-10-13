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На Урале двум крупным торговым сетям запретили продавать алкоголь - РИА Новости, 13.10.2022
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На Урале двум крупным торговым сетям запретили продавать алкоголь
На Урале двум крупным торговым сетям запретили продавать алкоголь - РИА Новости, 13.10.2022
На Урале двум крупным торговым сетям запретили продавать алкоголь
Нарушение лицензионных требований привело к тому, что в Свердловской области приостановили продажу алкоголя в магазинах торговых сетей "Лента" и "Эконом",... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T10:20
2022-10-13T10:20
свердловская область
урал
россия
лента (сеть магазинов)
экономика
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 окт – РИА Новости. Нарушение лицензионных требований привело к тому, что в Свердловской области приостановили продажу алкоголя в магазинах торговых сетей "Лента" и "Эконом", сообщает департамент информационной политики региона."Продажа алкоголя приостановлена в магазинах торговых сетей "Эконом" и "Лента", а также в нескольких объектах общественного питания", – говорится в сообщении пресс-службы со ссылкой на министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области.Отмечается, что "в деятельности ряда юридических лиц были выявлены грубые нарушения обязательных (лицензионных) требований". О каких нарушениях идет речь, ведомство не уточняет, но всего приостановлено 9 лицензий, действие которых будет возобновлено после устранения ошибок, добавили в департаменте информполитики.
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свердловская область, урал, россия, лента (сеть магазинов), экономика
Свердловская область, Урал, Россия, Лента (сеть магазинов), Экономика
10:20 13.10.2022
 
На Урале двум крупным торговым сетям запретили продавать алкоголь

В Свердловской области торговым сетям "Лента" и "Эконом" запретили продавать алкоголь

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанкПокупательница в винно-водочном магазине
Покупательница в винно-водочном магазине - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Покупательница в винно-водочном магазине. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 окт – РИА Новости. Нарушение лицензионных требований привело к тому, что в Свердловской области приостановили продажу алкоголя в магазинах торговых сетей "Лента" и "Эконом", сообщает департамент информационной политики региона.
"Продажа алкоголя приостановлена в магазинах торговых сетей "Эконом" и "Лента", а также в нескольких объектах общественного питания", – говорится в сообщении пресс-службы со ссылкой на министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области.
Отмечается, что "в деятельности ряда юридических лиц были выявлены грубые нарушения обязательных (лицензионных) требований". О каких нарушениях идет речь, ведомство не уточняет, но всего приостановлено 9 лицензий, действие которых будет возобновлено после устранения ошибок, добавили в департаменте информполитики.
Покупатели в гипермаркете Глобус - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
6 октября, 08:13
В России выросло производство алкоголя
 
Свердловская областьУралРоссияЛента (сеть магазинов)Экономика
 
 
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