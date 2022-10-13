https://ria.ru/20221013/zakharova-1823737441.html

Захарова заявила, что киевские власти открыто признались в терроризме

Захарова заявила, что киевские власти открыто признались в терроризме - РИА Новости, 13.10.2022

Захарова заявила, что киевские власти открыто признались в терроризме

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова "похвалила" министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу за заявление о том, что за взрывами в Крыму и в... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T14:54

2022-10-13T14:54

2022-10-13T14:54

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова "похвалила" министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу за заявление о том, что за взрывами в Крыму и в Белгороде стоит Киев, заметив, что это чистосердечное признание в терроризме.Ранее пранкеры Вован и Лексус опубликовали видео беседы от имени американского чиновника с Кулебой, где тот признается, что "если вы меня спросите, кто взрывает в Крыму или в Белгороде что-то, то <…> я вам скажу, что да, это мы"."Молодец. Только вчера Зеленский клялся в интервью ВВС, что ничего такого, а его заявления про превентивные удары - это о санкциях. И тут выходит его главный дипломат от слова портфель и признается в терроризме. Так ещё как - "это мы". Не силовики или отдельные диверсанты. А государство, режим", - написала Захарова в своем канале в Telegram, комментируя слова Кулебы.Она подчеркнула, что это "чистосердечное признание".В понедельник на совещании с членами Совбеза президент РФ Путин заявил, что Киев давно использует террористические методы, и привел в качестве примера ракетно-артиллерийские удары по Запорожской АЭС.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".

https://ria.ru/20221012/most-1823280884.html

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Наталья Макарова

в мире, мария захарова, дмитрий кулеба, россия, украина, белгород, запорожская аэс, чп на крымском мосту