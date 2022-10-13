https://ria.ru/20221013/vzryvy-1823786926.html
СМИ: в Ровненской, Волынской и Львовской областях Украины прогремели взрывы
СМИ: в Ровненской, Волынской и Львовской областях Украины прогремели взрывы - РИА Новости, 13.10.2022
СМИ: в Ровненской, Волынской и Львовской областях Украины прогремели взрывы
После объявления воздушной тревоги по всей территории Украины взрывы прогремели в трех регионах, сообщает украинский новостной портал "Страна.ua". РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T16:53
2022-10-13T16:53
2022-10-13T18:55
специальная военная операция на украине
в мире
украина
львовская область
волынская область
ровненская область
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. После объявления воздушной тревоги по всей территории Украины взрывы прогремели в трех регионах, сообщает украинский новостной портал "Страна.ua"."Пишут о взрывах в Ровненской, Волынской и Львовской областях", — говорится в Telegram-канале издания.Украинские СМИ в понедельник и вторник сообщали о взрывах по всей территории страны. Удары наносились по военным и инфраструктурным объектам.В результате ракетных ударов на Ладыжинской ТЭС в Винницкой области сообщили о повреждении электрооборудования. Кроме того, одна из крупнейших на Украине горнодобывающих компаний Ferrexpo приостановила работу из-за перебоев в подаче электроэнергии. В нескольких регионах полностью пропал свет и прекратилось водоснабжение, перебои возникли и с железнодорожным сообщением.Президент России Владимир Путин , говоря об организованном Украиной теракте на Крымском мосту, добавил, что киевские власти пытались взорвать газопровод "Турецкий поток" и устроить диверсию на Курской АЭС. Он отметил, что Москва будет жестко отвечать на подобные действия Киева.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221013/vzryv-1823776104.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, львовская область, волынская область, ровненская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Львовская область, Волынская область, Ровненская область
16:53 13.10.2022 (обновлено: 18:55 13.10.2022)
СМИ: в Ровненской, Волынской и Львовской областях Украины прогремели взрывы
"Страна.ua": в Ровненской, Волынской и Львовской областях Украины прогремели взрывы