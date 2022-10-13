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СМИ: в Ровненской, Волынской и Львовской областях Украины прогремели взрывы - РИА Новости, 13.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221013/vzryvy-1823786926.html
СМИ: в Ровненской, Волынской и Львовской областях Украины прогремели взрывы
СМИ: в Ровненской, Волынской и Львовской областях Украины прогремели взрывы - РИА Новости, 13.10.2022
СМИ: в Ровненской, Волынской и Львовской областях Украины прогремели взрывы
После объявления воздушной тревоги по всей территории Украины взрывы прогремели в трех регионах, сообщает украинский новостной портал "Страна.ua". РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T16:53
2022-10-13T18:55
специальная военная операция на украине
в мире
украина
львовская область
волынская область
ровненская область
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. После объявления воздушной тревоги по всей территории Украины взрывы прогремели в трех регионах, сообщает украинский новостной портал "Страна.ua"."Пишут о взрывах в Ровненской, Волынской и Львовской областях", — говорится в Telegram-канале издания.Украинские СМИ в понедельник и вторник сообщали о взрывах по всей территории страны. Удары наносились по военным и инфраструктурным объектам.В результате ракетных ударов на Ладыжинской ТЭС в Винницкой области сообщили о повреждении электрооборудования. Кроме того, одна из крупнейших на Украине горнодобывающих компаний Ferrexpo приостановила работу из-за перебоев в подаче электроэнергии. В нескольких регионах полностью пропал свет и прекратилось водоснабжение, перебои возникли и с железнодорожным сообщением.Президент России Владимир Путин , говоря об организованном Украиной теракте на Крымском мосту, добавил, что киевские власти пытались взорвать газопровод "Турецкий поток" и устроить диверсию на Курской АЭС. Он отметил, что Москва будет жестко отвечать на подобные действия Киева.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221013/vzryv-1823776104.html
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в мире, украина, львовская область, волынская область, ровненская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Львовская область, Волынская область, Ровненская область
16:53 13.10.2022 (обновлено: 18:55 13.10.2022)
 
СМИ: в Ровненской, Волынской и Львовской областях Украины прогремели взрывы

"Страна.ua": в Ровненской, Волынской и Львовской областях Украины прогремели взрывы

© РИА Новости / Павел Паламарчук / Перейти в медиабанкЛьвов
Львов - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Павел Паламарчук
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. После объявления воздушной тревоги по всей территории Украины взрывы прогремели в трех регионах, сообщает украинский новостной портал "Страна.ua".
"Пишут о взрывах в Ровненской, Волынской и Львовской областях", — говорится в Telegram-канале издания.
Улица Валовая в Старом городе, Тернополь, Украина - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
16:22Специальная военная операция на Украине
Украинский депутат сообщил о взрывах в Тернопольской области
Украинские СМИ в понедельник и вторник сообщали о взрывах по всей территории страны. Удары наносились по военным и инфраструктурным объектам.
В результате ракетных ударов на Ладыжинской ТЭС в Винницкой области сообщили о повреждении электрооборудования. Кроме того, одна из крупнейших на Украине горнодобывающих компаний Ferrexpo приостановила работу из-за перебоев в подаче электроэнергии. В нескольких регионах полностью пропал свет и прекратилось водоснабжение, перебои возникли и с железнодорожным сообщением.
Президент России Владимир Путин , говоря об организованном Украиной теракте на Крымском мосту, добавил, что киевские власти пытались взорвать газопровод "Турецкий поток" и устроить диверсию на Курской АЭС. Он отметил, что Москва будет жестко отвечать на подобные действия Киева.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
Вчера, 12:30
Песков заявил, что энергетика становится объектом преступных действий
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЛьвовская областьВолынская областьРовненская область
 
 
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