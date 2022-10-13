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Украинский депутат сообщил о взрывах в Тернопольской области
Украинский депутат сообщил о взрывах в Тернопольской области - РИА Новости, 13.10.2022
Украинский депутат сообщил о взрывах в Тернопольской области
Взрывы слышны в четверг в Тернопольской области Украины, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T16:22
2022-10-13T16:22
2022-10-13T16:44
специальная военная операция на украине
тернопольская область
в мире
алексей гончаренко
украина
верховная рада украины
винницкая область
владимир путин
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Взрывы слышны в четверг в Тернопольской области Украины, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.Ранее украинские СМИ сообщали о воздушной тревоге на всей территории страны."Тернопольская область, взрывы", - сообщил Гончаренко в своем Telegram-канале.Украинские СМИ в понедельник и вторник сообщали о взрывах в ряде регионов Украины. Удары были нанесены по объектам украинской инфраструктуры.В результате ракетных ударов на Ладыжинской ТЭС в Винницкой области Украины сообщили о повреждении электрооборудования. Кроме того, одна из крупнейших на Украине горнодобывающих компаний Ferrexpo приостановила работу из-за перебоев в подаче электроэнергии.В понедельник президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза сообщил, что был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.
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тернопольская область, в мире, алексей гончаренко, украина, верховная рада украины, винницкая область, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Тернопольская область, В мире, Алексей Гончаренко, Украина, Верховная Рада Украины, Винницкая область, Владимир Путин
16:22 13.10.2022 (обновлено: 16:44 13.10.2022)
Украинский депутат сообщил о взрывах в Тернопольской области
Украинский депутат Гончаренко сообщил о взрывах в Тернопольской области