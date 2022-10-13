https://ria.ru/20221013/vyvoz-1823571740.html

Орлов поручил активизировать работу с бизнесом в плане вывоза мусора

Орлов поручил активизировать работу с бизнесом в плане вывоза мусора - РИА Новости, 13.10.2022

Орлов поручил активизировать работу с бизнесом в плане вывоза мусора

Глава Приамурья Василий Орлов поручил обеспечить заключение договоров на вывоз мусора всеми предпринимателями региона, сообщает областное правительство. РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T07:09

2022-10-13T07:09

2022-10-13T07:11

общество

василий орлов (губернатор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757216340_0:148:3113:1899_1920x0_80_0_0_c996b3e70ebce7561042190cbd63daa0.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 13 окт - РИА Новости. Глава Приамурья Василий Орлов поручил обеспечить заключение договоров на вывоз мусора всеми предпринимателями региона, сообщает областное правительство.По данным властей, сейчас в Приамурье более 2,5 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса не имеют соответствующих соглашений с регоператорами. Глава области поручил минприроды совместно с министерством экономического развития активизировать работу с бизнесом.Он отметил, что необходимо еще раз разъяснить предпринимательскому сообществу, что свою деятельность они должны вести на законных основаниях."Всего на территории области в текущем году выявлено 550 мест несанкционированного размещения отходов. По состоянию на 10 октября на территориях муниципальных образований ликвидировано 199 свалок", - рассказал министр природных ресурсов Дмитрий Лужнов.Самое большое количество стихийных свалок ликвидировали в Благовещенске, Магдагачинском, Ромненском и Архаринском районах."Убирать несанкционированные свалки, безусловно, необходимо. Но если не предотвращать их появление, эта работа никогда не закончится. Главам местного самоуправления надо активнее выявлять нарушителей и привлекать их к ответственности в полной мере. Ставить фотоловушки, задействовать в совместной работе правоохранительные органы", - добавил Орлов.В городах Благовещенск, Белогорск, Свободный, в Белогорском, Благовещенском и Свободненском районах в местах, где чаще всего незаконно сваливают отходы, установлены фотоловушки.

https://ria.ru/20221005/priamure-1821600187.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, василий орлов (губернатор)