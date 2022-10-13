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Орлов поручил активизировать работу с бизнесом в плане вывоза мусора - РИА Новости, 13.10.2022
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Орлов поручил активизировать работу с бизнесом в плане вывоза мусора
Орлов поручил активизировать работу с бизнесом в плане вывоза мусора - РИА Новости, 13.10.2022
Орлов поручил активизировать работу с бизнесом в плане вывоза мусора
Глава Приамурья Василий Орлов поручил обеспечить заключение договоров на вывоз мусора всеми предпринимателями региона, сообщает областное правительство. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T07:09
2022-10-13T07:11
общество
василий орлов (губернатор)
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ВЛАДИВОСТОК, 13 окт - РИА Новости. Глава Приамурья Василий Орлов поручил обеспечить заключение договоров на вывоз мусора всеми предпринимателями региона, сообщает областное правительство.По данным властей, сейчас в Приамурье более 2,5 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса не имеют соответствующих соглашений с регоператорами. Глава области поручил минприроды совместно с министерством экономического развития активизировать работу с бизнесом.Он отметил, что необходимо еще раз разъяснить предпринимательскому сообществу, что свою деятельность они должны вести на законных основаниях."Всего на территории области в текущем году выявлено 550 мест несанкционированного размещения отходов. По состоянию на 10 октября на территориях муниципальных образований ликвидировано 199 свалок", - рассказал министр природных ресурсов Дмитрий Лужнов.Самое большое количество стихийных свалок ликвидировали в Благовещенске, Магдагачинском, Ромненском и Архаринском районах."Убирать несанкционированные свалки, безусловно, необходимо. Но если не предотвращать их появление, эта работа никогда не закончится. Главам местного самоуправления надо активнее выявлять нарушителей и привлекать их к ответственности в полной мере. Ставить фотоловушки, задействовать в совместной работе правоохранительные органы", - добавил Орлов.В городах Благовещенск, Белогорск, Свободный, в Белогорском, Благовещенском и Свободненском районах в местах, где чаще всего незаконно сваливают отходы, установлены фотоловушки.
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общество, василий орлов (губернатор)
Общество, Василий Орлов (губернатор)
07:09 13.10.2022 (обновлено: 07:11 13.10.2022)
 
Орлов поручил активизировать работу с бизнесом в плане вывоза мусора

Глава Приамурья Орлов поручил активизировать работу с бизнесом в плане вывоза мусора

© РИА Новости / Владимир АстапковичГубернатор Амурской области Василий Орлов
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВЛАДИВОСТОК, 13 окт - РИА Новости. Глава Приамурья Василий Орлов поручил обеспечить заключение договоров на вывоз мусора всеми предпринимателями региона, сообщает областное правительство.
По данным властей, сейчас в Приамурье более 2,5 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса не имеют соответствующих соглашений с регоператорами. Глава области поручил минприроды совместно с министерством экономического развития активизировать работу с бизнесом.
"Договоры на вывоз мусора должны быть у всех. Знаю, что у предпринимателей с самого начала работы реформы по обращению с отходами были вопросы и по тарифам, и по объемам ТКО, установленным нормативами. Программа дорабатывается, но ждать, когда тарифы будут устраивать всех предпринимателей, нельзя. Бизнес не платит за вывоз мусора, а в итоге отходы таких предпринимателей оказываются либо в контейнере у соседа - в результате чего убытки несет регоператор, либо, что еще хуже, вывозятся в лес - так появляются несанкционированные свалки", - приводятся в сообщении слова Орлова.
Он отметил, что необходимо еще раз разъяснить предпринимательскому сообществу, что свою деятельность они должны вести на законных основаниях.
"Всего на территории области в текущем году выявлено 550 мест несанкционированного размещения отходов. По состоянию на 10 октября на территориях муниципальных образований ликвидировано 199 свалок", - рассказал министр природных ресурсов Дмитрий Лужнов.
Самое большое количество стихийных свалок ликвидировали в Благовещенске, Магдагачинском, Ромненском и Архаринском районах.
"Убирать несанкционированные свалки, безусловно, необходимо. Но если не предотвращать их появление, эта работа никогда не закончится. Главам местного самоуправления надо активнее выявлять нарушителей и привлекать их к ответственности в полной мере. Ставить фотоловушки, задействовать в совместной работе правоохранительные органы", - добавил Орлов.
В городах Благовещенск, Белогорск, Свободный, в Белогорском, Благовещенском и Свободненском районах в местах, где чаще всего незаконно сваливают отходы, установлены фотоловушки.
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ОбществоВасилий Орлов (губернатор)
 
 
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