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Регионам дополнительно выделят 29 миллиардов рублей на детские выплаты - РИА Новости, 13.10.2022
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Регионам дополнительно выделят 29 миллиардов рублей на детские выплаты
Регионам дополнительно выделят 29 миллиардов рублей на детские выплаты - РИА Новости, 13.10.2022
Регионам дополнительно выделят 29 миллиардов рублей на детские выплаты
Регионам дополнительно выделят 29 миллиардов рублей на детские выплаты, эти средства пойдут на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет из малообеспеченных... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T14:05
2022-10-13T14:40
россия
социальные выплаты
михаил мишустин
детские пособия
общество
экономика
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Регионам дополнительно выделят 29 миллиардов рублей на детские выплаты, эти средства пойдут на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет из малообеспеченных семей, всего на такую поддержку выделят около 300 миллиардов рублей из бюджета, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин."Сегодня дополнительно выделим регионам 29 миллиардов рублей на такую (на детские выплаты тем, кто воспитывается в семьях с низкими доходами - ред.) помощь. С учетом этих средств всего из федерального бюджета в текущем году на столь значимые цели поступит около 300 миллиардов рублей", - сказал он за заседании правительства РФ.Отдельное внимание, по словам Мишустина, уделяют многодетным семьям."Ранее на ежемесячные пособия на третьего ребенка и последующих направили почти 74 миллиарда рублей. Увеличим финансирование еще на сумму свыше 6 миллиардов рублей на текущий год", - добавил он.Мишустин также поручил главам регионов следить за тем, чтобы "люди своевременно получали положенные им средства".Как поздней уточнили в пресс-службе кабмина, общая сумма, которую дополнительно направят в регионы на ежемесячные выплаты малообеспеченным и многодетным семьям, составит свыше 35,3 миллиарда рублей, соответствующее постановление подписал премьер. Необходимость дополнительного финансирования связана с индексацией величины прожиточного минимума на 10% с 1 июня 2022 года, что увеличило количество семей, которым полагается господдержка, пояснили в правительстве.
https://ria.ru/20221013/pensii-1823638775.html
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россия, социальные выплаты, михаил мишустин, детские пособия, общество, экономика
Россия, социальные выплаты, Михаил Мишустин, Детские пособия, Общество, Экономика
14:05 13.10.2022 (обновлено: 14:40 13.10.2022)
 
Регионам дополнительно выделят 29 миллиардов рублей на детские выплаты

Мишустин: регионам выделят дополнительно 29 миллиардов рублей на детские выплаты

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Регионам дополнительно выделят 29 миллиардов рублей на детские выплаты, эти средства пойдут на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет из малообеспеченных семей, всего на такую поддержку выделят около 300 миллиардов рублей из бюджета, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
"Сегодня дополнительно выделим регионам 29 миллиардов рублей на такую (на детские выплаты тем, кто воспитывается в семьях с низкими доходами - ред.) помощь. С учетом этих средств всего из федерального бюджета в текущем году на столь значимые цели поступит около 300 миллиардов рублей", - сказал он за заседании правительства РФ.
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Отдельное внимание, по словам Мишустина, уделяют многодетным семьям.
"Ранее на ежемесячные пособия на третьего ребенка и последующих направили почти 74 миллиарда рублей. Увеличим финансирование еще на сумму свыше 6 миллиардов рублей на текущий год", - добавил он.
Мишустин также поручил главам регионов следить за тем, чтобы "люди своевременно получали положенные им средства".
Как поздней уточнили в пресс-службе кабмина, общая сумма, которую дополнительно направят в регионы на ежемесячные выплаты малообеспеченным и многодетным семьям, составит свыше 35,3 миллиарда рублей, соответствующее постановление подписал премьер. Необходимость дополнительного финансирования связана с индексацией величины прожиточного минимума на 10% с 1 июня 2022 года, что увеличило количество семей, которым полагается господдержка, пояснили в правительстве.
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Россиясоциальные выплатыМихаил МишустинДетские пособияОбществоЭкономика
 
 
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