https://ria.ru/20221013/vyezd-1823721949.html

Сальдо обратился к властям за помощью в организации выезда жителей региона

Сальдо обратился к властям за помощью в организации выезда жителей региона - РИА Новости, 13.10.2022

Сальдо обратился к властям за помощью в организации выезда жителей региона

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо попросил российское руководство помочь в организации вывоза жителей в более безопасные регионы. РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T14:22

2022-10-13T14:22

2022-10-13T15:38

херсонская область

россия

владимир сальдо

специальная военная операция на украине

ростовская область

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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо попросил российское руководство помочь в организации вывоза жителей в более безопасные регионы.По его словам, ежедневно ракетным ударам подвергаются города Херсонской области —Херсон и Новая Каховка, Голая Пристань и Чернобаевка, поэтому местная администрация предложила жителям при желании уехать, чтобы обезопасить себя от последствий атак.Сальдо предложил переехать в Крым, Ростовскую области, Краснодарский или Ставропольский край."Обращаясь к руководству страны, хочу попросить у вас помощи в организации такой работы", — добавил врио губернатора.Он назвал обстрелы местью за "желание Херсонщины войти в состав Российской Федерации, восстановить историческую справедливость и восстановить то, что было утеряно за последние годы".

https://ria.ru/20221012/spetsoperatsiya-1823401719.html

херсонская область

россия

ростовская область

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херсонская область , россия, владимир сальдо, ростовская область