https://ria.ru/20221013/vyezd-1823721949.html
Сальдо обратился к властям за помощью в организации выезда жителей региона
Сальдо обратился к властям за помощью в организации выезда жителей региона - РИА Новости, 13.10.2022
Сальдо обратился к властям за помощью в организации выезда жителей региона
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо попросил российское руководство помочь в организации вывоза жителей в более безопасные регионы. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T14:22
2022-10-13T14:22
2022-10-13T15:38
херсонская область
россия
владимир сальдо
специальная военная операция на украине
ростовская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823712505_0:0:3142:1767_1920x0_80_0_0_d55a608d4fdffc0d2422fe32896c125b.jpg
МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо попросил российское руководство помочь в организации вывоза жителей в более безопасные регионы.По его словам, ежедневно ракетным ударам подвергаются города Херсонской области —Херсон и Новая Каховка, Голая Пристань и Чернобаевка, поэтому местная администрация предложила жителям при желании уехать, чтобы обезопасить себя от последствий атак.Сальдо предложил переехать в Крым, Ростовскую области, Краснодарский или Ставропольский край."Обращаясь к руководству страны, хочу попросить у вас помощи в организации такой работы", — добавил врио губернатора.Он назвал обстрелы местью за "желание Херсонщины войти в состав Российской Федерации, восстановить историческую справедливость и восстановить то, что было утеряно за последние годы".
https://ria.ru/20221012/spetsoperatsiya-1823401719.html
херсонская область
россия
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823712505_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_f51bd6f98e9159f23babb012be5b883a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , россия, владимир сальдо, ростовская область
Херсонская область , Россия, Владимир Сальдо, Специальная военная операция на Украине, Ростовская область
14:22 13.10.2022 (обновлено: 15:38 13.10.2022)
Сальдо обратился к властям за помощью в организации выезда жителей региона
Сальдо попросил власти помочь в организации выезда желающих из Херсонщины в другие регионы
МОСКВА, 13 окт – РИА Новости.
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо попросил
российское руководство помочь в организации вывоза жителей в более безопасные регионы.
По его словам, ежедневно ракетным ударам подвергаются города Херсонской области —Херсон и Новая Каховка, Голая Пристань и Чернобаевка, поэтому местная администрация предложила жителям при желании уехать, чтобы обезопасить себя от последствий атак.
"Руководством херсонской администрации было принято решение организовать возможность выезда херсонских семей в другие регионы России для отдыха и учебы. В первую очередь — для жителей правобережья. Но одновременно мы предложили всем жителям Херсонской области, если есть такое желание, чтобы обезопасить себя от последствий ракетных ударов, тоже выехать в другие регионы", — говорится в записи в Telegram-канале политика.
Сальдо предложил переехать в Крым, Ростовскую области, Краснодарский или Ставропольский край.
"Обращаясь к руководству страны, хочу попросить у вас помощи в организации такой работы", — добавил врио губернатора.
Он назвал обстрелы местью за "желание Херсонщины войти в состав Российской Федерации, восстановить историческую справедливость и восстановить то, что было утеряно за последние годы".