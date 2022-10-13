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Вузам поручили проводить антитеррористические тренировки два раза в год - РИА Новости, 13.10.2022
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Вузам поручили проводить антитеррористические тренировки два раза в год
Вузам поручили проводить антитеррористические тренировки два раза в год - РИА Новости, 13.10.2022
Вузам поручили проводить антитеррористические тренировки два раза в год
Российским вузам поручено проводить учебные тренировки по отработке террористических угроз не менее двух раз в год, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T17:05
2022-10-13T17:05
дмитрий чернышенко
валерий фальков
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
общество
вузы
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Российским вузам поручено проводить учебные тренировки по отработке террористических угроз не менее двух раз в год, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко."Вузам поручено проводить инструктажи и учебные тренировки по отработке террористических угроз не реже двух раз в течение учебного года. В них обязательно должны участвовать студенты. Каждое ответственное лицо обязано четко знать, как действовать, если возникает внештатная ситуация. Алгоритмы, разработанные Минобрнауки в рамках тренировок, должны строго выполняться всеми службами, а также администрацией вуза и студентами", - сказал Чернышенко, слова которого приводит его пресс-служба.В пресс-службе напомнили, что для повышения антитеррористической безопасности в вузах Минобрнауки разработаны алгоритмы действий персонала вузов, работников частных охранных организаций и студентов при совершении и угрозе террористических преступлений, алгоритмы информационного взаимодействия вузов с МВД, Росгвардией и ФСБ и типовая модель действий нарушителя при вооруженном нападении, размещении взрывного устройства, захвате заложников."Сегодня и всегда безопасность в вузах должна быть вопросом номер один для каждого ректора без исключения. В том числе для этого все без исключения университеты должны работать в плотной связке с региональными властями и силовыми структурами. В свою очередь Минобрнауки разработало дополнительно алгоритмы для усиления мер безопасности. Все они должны быть доведены до каждого сотрудника университетов, ведь именно от них во многом зависит безопасность студентов. При этом очень важно регулярно проводить соответствующие обучающие мероприятия для учащихся", - сказал министр науки и высшего образования Валерий Фальков, его слова приводятся в сообщении пресс-службы вице-премьера.Отмечается, что документы согласованы с Минпросвещения, Росгвардией, МВД, ФСБ и МЧС, они доведены до всех университетов страны. Для ректоров запущен курс повышения квалификации "комплексная безопасность в образовательной организации высшего образования", он создан по поручению Национального антитеррористического комитета, по его итогам участники получат знания о методах комплексной безопасности в организациях высшего образования.
https://ria.ru/20221012/minobrnauki-1823345403.html
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дмитрий чернышенко, валерий фальков, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, общество, вузы, образование - общество, образование, терроризм
Дмитрий Чернышенко, Валерий Фальков, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Общество, Вузы, Образование - Общество, Образование, Терроризм
17:05 13.10.2022
 
Вузам поручили проводить антитеррористические тренировки два раза в год

Чернышенко: вузы должны проводить антитеррористические тренировки не менее двух раз в год

© Fotolia / picsfiveСтуденты в аудитории
Студенты в аудитории - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© Fotolia / picsfive
Студенты в аудитории. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Российским вузам поручено проводить учебные тренировки по отработке террористических угроз не менее двух раз в год, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
"Вузам поручено проводить инструктажи и учебные тренировки по отработке террористических угроз не реже двух раз в течение учебного года. В них обязательно должны участвовать студенты. Каждое ответственное лицо обязано четко знать, как действовать, если возникает внештатная ситуация. Алгоритмы, разработанные Минобрнауки в рамках тренировок, должны строго выполняться всеми службами, а также администрацией вуза и студентами", - сказал Чернышенко, слова которого приводит его пресс-служба.
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В пресс-службе напомнили, что для повышения антитеррористической безопасности в вузах Минобрнауки разработаны алгоритмы действий персонала вузов, работников частных охранных организаций и студентов при совершении и угрозе террористических преступлений, алгоритмы информационного взаимодействия вузов с МВД, Росгвардией и ФСБ и типовая модель действий нарушителя при вооруженном нападении, размещении взрывного устройства, захвате заложников.
"Сегодня и всегда безопасность в вузах должна быть вопросом номер один для каждого ректора без исключения. В том числе для этого все без исключения университеты должны работать в плотной связке с региональными властями и силовыми структурами. В свою очередь Минобрнауки разработало дополнительно алгоритмы для усиления мер безопасности. Все они должны быть доведены до каждого сотрудника университетов, ведь именно от них во многом зависит безопасность студентов. При этом очень важно регулярно проводить соответствующие обучающие мероприятия для учащихся", - сказал министр науки и высшего образования Валерий Фальков, его слова приводятся в сообщении пресс-службы вице-премьера.
Отмечается, что документы согласованы с Минпросвещения, Росгвардией, МВД, ФСБ и МЧС, они доведены до всех университетов страны. Для ректоров запущен курс повышения квалификации "комплексная безопасность в образовательной организации высшего образования", он создан по поручению Национального антитеррористического комитета, по его итогам участники получат знания о методах комплексной безопасности в организациях высшего образования.
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Дмитрий ЧернышенкоВалерий ФальковФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияОбществоВузыОбразование - ОбществоОбразованиеТерроризм
 
 
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