https://ria.ru/20221013/vstrecha-1823778848.html

Индонезия готова провести встречу Путина и Байдена на G20, пишут СМИ

Индонезия готова провести встречу Путина и Байдена на G20, пишут СМИ - РИА Новости, 13.10.2022

Индонезия готова провести встречу Путина и Байдена на G20, пишут СМИ

Индонезия готова провести все двусторонние встречи на саммите G20, включая встречу президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина, сообщает... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T16:31

2022-10-13T16:31

2022-10-13T16:31

в мире

джо байден

владимир путин

индонезия

сша

россия

большая двадцатка

саммит g20

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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Индонезия готова провести все двусторонние встречи на саммите G20, включая встречу президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина, сообщает портал TEMPO.CO."Если есть запрос на содействие встрече между Байденом и Путиным, мы готовы к этому", — заявил су-шерпа Индонезии в G20 Диан Триансях Джани на пресс-конференции в министерстве иностранных дел.Саммит стран G20 пройдет на Бали 15 и 16 ноября 2022 года.Ранее зарубежные СМИ писали, что США советовали Индонезии не приглашать Путина на саммит "большой двадцатки". Однако министр финансов Индонезии Мульяни Индравати заявила, что приглашения на саммит получили лидеры всех стран G20.Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что каких-либо инициатив о встречах на высшем уровне России и США нет ни от одной из сторон. Ранее Байден говорил, что на данный момент не видит смысла проводить переговоры с российским коллегой.Песков, отвечая на вопрос журналистов, возможна ли встреча двух лидеров на полях G20 и что может обсуждаться, ответил, что "рассуждать о таких гипотетических переговорах можно до бесконечности", и предложил оставить "этот хлеб" политологам.

https://ria.ru/20221011/g20-1823092212.html

https://ria.ru/20221012/bayden-1823269239.html

индонезия

сша

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

в мире, джо байден, владимир путин, индонезия, сша, россия, большая двадцатка, саммит g20