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Индонезия готова провести встречу Путина и Байдена на G20, пишут СМИ - РИА Новости, 13.10.2022
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Индонезия готова провести встречу Путина и Байдена на G20, пишут СМИ
Индонезия готова провести встречу Путина и Байдена на G20, пишут СМИ - РИА Новости, 13.10.2022
Индонезия готова провести встречу Путина и Байдена на G20, пишут СМИ
Индонезия готова провести все двусторонние встречи на саммите G20, включая встречу президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина, сообщает... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T16:31
2022-10-13T16:31
в мире
джо байден
владимир путин
индонезия
сша
россия
большая двадцатка
саммит g20
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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Индонезия готова провести все двусторонние встречи на саммите G20, включая встречу президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина, сообщает портал TEMPO.CO."Если есть запрос на содействие встрече между Байденом и Путиным, мы готовы к этому", — заявил су-шерпа Индонезии в G20 Диан Триансях Джани на пресс-конференции в министерстве иностранных дел.Саммит стран G20 пройдет на Бали 15 и 16 ноября 2022 года.Ранее зарубежные СМИ писали, что США советовали Индонезии не приглашать Путина на саммит "большой двадцатки". Однако министр финансов Индонезии Мульяни Индравати заявила, что приглашения на саммит получили лидеры всех стран G20.Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что каких-либо инициатив о встречах на высшем уровне России и США нет ни от одной из сторон. Ранее Байден говорил, что на данный момент не видит смысла проводить переговоры с российским коллегой.Песков, отвечая на вопрос журналистов, возможна ли встреча двух лидеров на полях G20 и что может обсуждаться, ответил, что "рассуждать о таких гипотетических переговорах можно до бесконечности", и предложил оставить "этот хлеб" политологам.
https://ria.ru/20221011/g20-1823092212.html
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в мире, джо байден, владимир путин, индонезия, сша, россия, большая двадцатка, саммит g20
В мире, Джо Байден, Владимир Путин, Индонезия, США, Россия, Большая двадцатка, Саммит G20
16:31 13.10.2022
 
Индонезия готова провести встречу Путина и Байдена на G20, пишут СМИ

TEMPO.CO: Индонезия готова содействовать встрече Путина и Байдена на саммите G20 на Бали

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанк Перед началом саммита "Группы двадцати"
 Перед началом саммита Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Перед началом саммита "Группы двадцати". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Индонезия готова провести все двусторонние встречи на саммите G20, включая встречу президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина, сообщает портал TEMPO.CO.
"Если есть запрос на содействие встрече между Байденом и Путиным, мы готовы к этому", — заявил су-шерпа Индонезии в G20 Диан Триансях Джани на пресс-конференции в министерстве иностранных дел.
Саммит стран G20 пройдет на Бали 15 и 16 ноября 2022 года.
Ранее зарубежные СМИ писали, что США советовали Индонезии не приглашать Путина на саммит "большой двадцатки". Однако министр финансов Индонезии Мульяни Индравати заявила, что приглашения на саммит получили лидеры всех стран G20.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден перед началом российско-американских переговоров в расширенном составе на вилле Ла Гранж в Женеве - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
11 октября, 13:28
Лавров ответил на вопрос о возможности встречи Путина и Байдена на G20
Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что каких-либо инициатив о встречах на высшем уровне России и США нет ни от одной из сторон. Ранее Байден говорил, что на данный момент не видит смысла проводить переговоры с российским коллегой.
Песков, отвечая на вопрос журналистов, возможна ли встреча двух лидеров на полях G20 и что может обсуждаться, ответил, что "рассуждать о таких гипотетических переговорах можно до бесконечности", и предложил оставить "этот хлеб" политологам.
Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
12 октября, 04:24
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В миреДжо БайденВладимир ПутинИндонезияСШАРоссияБольшая двадцаткаСаммит G20
 
 
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