https://ria.ru/20221013/vrachi-1823620491.html

Более пятисот молодых врачей остались работать в Ивановской области

Более пятисот молодых врачей остались работать в Ивановской области - РИА Новости, 13.10.2022

Более пятисот молодых врачей остались работать в Ивановской области

В Ивановской области число медиков, которые остаются работать в регионе после учебы в профильном вузе, за пять лет увеличилось втрое - всего за это время в... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T11:02

2022-10-13T11:02

2022-10-13T11:02

ивановская область

здоровье - общество

станислав воскресенский

врачи

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823618354_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_74b30a26bb66815d75083baafd3936d2.jpg

ИВАНОВО, 13 окт – РИА Новости. В Ивановской области число медиков, которые остаются работать в регионе после учебы в профильном вузе, за пять лет увеличилось втрое - всего за это время в медучреждениях приступили к работе более пятисот молодых специалистов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства."Для привлечения молодых специалистов действуют региональные меры поддержки – единовременная выплата на первоначальный взнос по ипотеке в размере 400 тысяч рублей, "подъемные" в размере 300 тысяч рублей для медиков до 35 лет, трудоустроившихся в областные учреждения здравоохранения", – напомнил собеседник агентства.Помимо этого в области действуют федеральные программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер". При этом благодаря этим мерам за пять лет удалось увеличить долю молодых медиков в областной системе здравоохранения – с 18 до 29 процентов."Все больше выпускников медицинской академии остается работать у нас в Ивановской области. Приведу конкретные цифры. В 2017 году у нас осталось работать всего 40 человек – и это на фоне острой нехватки кадров. В этом году у нас рекорд – 139 человек остались работать. То есть число выпускников, остающихся в регионе, увеличилось больше чем в три раза", - процитировали в пресс-службе слова губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского.

https://ria.ru/20221012/investproekty-1823322654.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

здоровье - общество, станислав воскресенский, врачи