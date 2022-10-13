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Более пятисот молодых врачей остались работать в Ивановской области - РИА Новости, 13.10.2022
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Ивановская область
https://ria.ru/20221013/vrachi-1823620491.html
Более пятисот молодых врачей остались работать в Ивановской области
Более пятисот молодых врачей остались работать в Ивановской области - РИА Новости, 13.10.2022
Более пятисот молодых врачей остались работать в Ивановской области
В Ивановской области число медиков, которые остаются работать в регионе после учебы в профильном вузе, за пять лет увеличилось втрое - всего за это время в... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T11:02
2022-10-13T11:02
ивановская область
здоровье - общество
станислав воскресенский
врачи
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ИВАНОВО, 13 окт – РИА Новости. В Ивановской области число медиков, которые остаются работать в регионе после учебы в профильном вузе, за пять лет увеличилось втрое - всего за это время в медучреждениях приступили к работе более пятисот молодых специалистов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства."Для привлечения молодых специалистов действуют региональные меры поддержки – единовременная выплата на первоначальный взнос по ипотеке в размере 400 тысяч рублей, "подъемные" в размере 300 тысяч рублей для медиков до 35 лет, трудоустроившихся в областные учреждения здравоохранения", – напомнил собеседник агентства.Помимо этого в области действуют федеральные программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер". При этом благодаря этим мерам за пять лет удалось увеличить долю молодых медиков в областной системе здравоохранения – с 18 до 29 процентов."Все больше выпускников медицинской академии остается работать у нас в Ивановской области. Приведу конкретные цифры. В 2017 году у нас осталось работать всего 40 человек – и это на фоне острой нехватки кадров. В этом году у нас рекорд – 139 человек остались работать. То есть число выпускников, остающихся в регионе, увеличилось больше чем в три раза", - процитировали в пресс-службе слова губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского.
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здоровье - общество, станислав воскресенский, врачи
Ивановская область, Здоровье - Общество, Станислав Воскресенский, врачи
11:02 13.10.2022
 

Более пятисот молодых врачей остались работать в Ивановской области

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкМедицинский работник у одного из автомобилей скорой медицинской помощи
Медицинский работник у одного из автомобилей скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ИВАНОВО, 13 окт – РИА Новости. В Ивановской области число медиков, которые остаются работать в регионе после учебы в профильном вузе, за пять лет увеличилось втрое - всего за это время в медучреждениях приступили к работе более пятисот молодых специалистов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"Для привлечения молодых специалистов действуют региональные меры поддержки – единовременная выплата на первоначальный взнос по ипотеке в размере 400 тысяч рублей, "подъемные" в размере 300 тысяч рублей для медиков до 35 лет, трудоустроившихся в областные учреждения здравоохранения", – напомнил собеседник агентства.
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Помимо этого в области действуют федеральные программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер". При этом благодаря этим мерам за пять лет удалось увеличить долю молодых медиков в областной системе здравоохранения – с 18 до 29 процентов.
"Все больше выпускников медицинской академии остается работать у нас в Ивановской области. Приведу конкретные цифры. В 2017 году у нас осталось работать всего 40 человек – и это на фоне острой нехватки кадров. В этом году у нас рекорд – 139 человек остались работать. То есть число выпускников, остающихся в регионе, увеличилось больше чем в три раза", - процитировали в пресс-службе слова губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского.
 
Ивановская областьЗдоровье - ОбществоСтанислав Воскресенскийврачи
 
 
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