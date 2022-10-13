https://ria.ru/20221013/vosstanovlenie-1823873365.html

Гладков рассказал, как восстановят поврежденный дом в Белгороде

Гладков рассказал, как восстановят поврежденный дом в Белгороде - РИА Новости, 13.10.2022

Гладков рассказал, как восстановят поврежденный дом в Белгороде

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на месте оценил степень повреждения жилого дома, который в четверг пострадал из падения осколков сбитой ракеты... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T23:50

2022-10-13T23:50

2022-10-13T23:50

белгородская область

происшествия

вячеслав гладков

белгородская область

белгород

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БЕЛГОРОД, 13 окт – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на месте оценил степень повреждения жилого дома, который в четверг пострадал из падения осколков сбитой ракеты РСЗО, запущенной украинскими военными, объяснил план восстановления и подчеркнул, что главное сейчас — как можно скорее дать людям возможность вернуться в свои дома, сообщила пресс-служба правительства региона.Многоэтажный дом в Белгороде пострадал из падения осколков сбитой ракеты РСЗО, которую запустили украинские войска."Проектные организации уже занимаются выполнением необходимых работ. Нужно пригласить управляющую компанию, старшего по дому и всех желающих жильцов для ознакомления с проектным решением, которое будет готово уже завтра. Послезавтра, я надеюсь, приступим к демонтажу повреждённых плит", - сказал Гладков.Он пояснил, что после этого последует поэтапная работа по восстановлению и после проведения экспертизы жители смогут вернуться. "Сейчас самое главное — как можно скорее дать людям возможность вернуться в свои дома", — подчеркнул губернатор.Глава региона отметил, что в приоритете сейчас — оперативность и безопасность проводимых работ. "Очень важно показать жильцам, что все принимаемые решения будут публичными и открытыми. Люди должны видеть своими глазами, как проводятся работы, и кто отвечает за их безопасность. Рисковать жизнью людей точно никто не будет", — сказал глава региона.По сообщению пресс-службы правительства региона, часть жителей многоквартирного дома временно выехала к родственникам. Все, у кого такой возможности нет, размещаются в отелях и обеспечиваются всем необходимым. Сохранность имущества в повреждённом доме полностью обеспечивается сотрудниками полиции и дружинниками."Круглосуточные наряды полиции и муниципальные стражи будут находиться на месте происшествия. Имущество жильцов в полной сохранности", — отметил глава региона. Он заверил, что власти помогут в восстановлении повреждённого имущества, в том числе и автомобилей, по каждой повреждённой машине будет проведена отдельная экспертиза.

https://ria.ru/20221013/belgorod-1823780647.html

белгородская область

белгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, вячеслав гладков, белгородская область, белгород