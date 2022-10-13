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Володин пообещал жесткий ответ, если Киев продолжит совершать теракты - РИА Новости, 13.10.2022
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Володин пообещал жесткий ответ, если Киев продолжит совершать теракты
Володин пообещал жесткий ответ, если Киев продолжит совершать теракты - РИА Новости, 13.10.2022
Володин пообещал жесткий ответ, если Киев продолжит совершать теракты
Москва жестко ответит на любые попытки Киева совершать теракты, написал в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T08:13
2022-10-13T09:51
киев
политика
вячеслав володин
россия
госдума рф
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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Москва жестко ответит на любые попытки Киева совершать теракты, написал в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин."Если теракты со стороны киевского режима продолжатся, ответ будет еще более жестким", — заявил депутат.К посту он приложил карту, на которую нанесены точки российских ударов по украинским объектам.По словам Володина, все организаторы и исполнители терактов должны быть найдены, а "кто окажет сопротивление — уничтожены"."Политики западных стран, поддерживающие режим Зеленского, спонсируют терроризм. В этой связи хочется напомнить правило, известное во всем мире: с террористами не договариваются", — заключил спикер нижней палаты Федерального Собрания.Российские вооруженные силы за прошедшие три дня нанесли массированные удары по объектам украинской инфраструктуры. Как пояснил Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза 10 октября, это ответ на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России.
https://ria.ru/20221012/terakt-1823454105.html
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киев, политика, вячеслав володин, россия, госдума рф
Киев, Политика, Вячеслав Володин, Россия, Госдума РФ
08:13 13.10.2022 (обновлено: 09:51 13.10.2022)
 
Володин пообещал жесткий ответ, если Киев продолжит совершать теракты

Володин заявил, что Россия ответит еще жестче, если Украина совершит новые теракты

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Москва жестко ответит на любые попытки Киева совершать теракты, написал в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Если теракты со стороны киевского режима продолжатся, ответ будет еще более жестким", — заявил депутат.
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
Вчера, 17:12
Выходца с Украины арестовали за подготовку теракта в Нижнем Тагиле
К посту он приложил карту, на которую нанесены точки российских ударов по украинским объектам.
По словам Володина, все организаторы и исполнители терактов должны быть найдены, а "кто окажет сопротивление — уничтожены".
"Политики западных стран, поддерживающие режим Зеленского, спонсируют терроризм. В этой связи хочется напомнить правило, известное во всем мире: с террористами не договариваются", — заключил спикер нижней палаты Федерального Собрания.
Российские вооруженные силы за прошедшие три дня нанесли массированные удары по объектам украинской инфраструктуры. Как пояснил Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза 10 октября, это ответ на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России.
Железнодорожные составы с цистернами на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
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