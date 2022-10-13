08:13 13.10.2022 (обновлено: 09:51 13.10.2022)
Володин пообещал жесткий ответ, если Киев продолжит совершать теракты
Володин заявил, что Россия ответит еще жестче, если Украина совершит новые теракты
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Москва жестко ответит на любые попытки Киева совершать теракты, написал в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Если теракты со стороны киевского режима продолжатся, ответ будет еще более жестким", — заявил депутат.
К посту он приложил карту, на которую нанесены точки российских ударов по украинским объектам.
По словам Володина, все организаторы и исполнители терактов должны быть найдены, а "кто окажет сопротивление — уничтожены".
"Политики западных стран, поддерживающие режим Зеленского, спонсируют терроризм. В этой связи хочется напомнить правило, известное во всем мире: с террористами не договариваются", — заключил спикер нижней палаты Федерального Собрания.
Российские вооруженные силы за прошедшие три дня нанесли массированные удары по объектам украинской инфраструктуры. Как пояснил Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза 10 октября, это ответ на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России.