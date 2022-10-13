https://ria.ru/20221013/volodin-1823577276.html

Володин пообещал жесткий ответ, если Киев продолжит совершать теракты

Володин пообещал жесткий ответ, если Киев продолжит совершать теракты - РИА Новости, 13.10.2022

Володин пообещал жесткий ответ, если Киев продолжит совершать теракты

Москва жестко ответит на любые попытки Киева совершать теракты, написал в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T08:13

2022-10-13T08:13

2022-10-13T09:51

киев

политика

вячеслав володин

россия

госдума рф

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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Москва жестко ответит на любые попытки Киева совершать теракты, написал в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин."Если теракты со стороны киевского режима продолжатся, ответ будет еще более жестким", — заявил депутат.К посту он приложил карту, на которую нанесены точки российских ударов по украинским объектам.По словам Володина, все организаторы и исполнители терактов должны быть найдены, а "кто окажет сопротивление — уничтожены"."Политики западных стран, поддерживающие режим Зеленского, спонсируют терроризм. В этой связи хочется напомнить правило, известное во всем мире: с террористами не договариваются", — заключил спикер нижней палаты Федерального Собрания.Российские вооруженные силы за прошедшие три дня нанесли массированные удары по объектам украинской инфраструктуры. Как пояснил Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза 10 октября, это ответ на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России.

https://ria.ru/20221012/terakt-1823454105.html

https://ria.ru/20221012/most-1823421658.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

киев, политика, вячеслав володин, россия, госдума рф