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Медведев заявил о необходимости строить вертикаль власти в новых регионах - РИА Новости, 13.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221013/vlast-1823775341.html
Медведев заявил о необходимости строить вертикаль власти в новых регионах
Медведев заявил о необходимости строить вертикаль власти в новых регионах - РИА Новости, 13.10.2022
Медведев заявил о необходимости строить вертикаль власти в новых регионах
Работа по созданию в новых регионах России полноценных структур государственной власти уже начата, сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T16:19
2022-10-13T16:28
специальная военная операция на украине
дмитрий медведев
россия
луганская народная республика
херсонская область
политика
донецкая народная республика
запорожская область
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Работа по созданию в новых регионах России полноценных структур государственной власти уже начата, сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Президент РФ Владимир Путин ранее подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов Федерации. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые прошли в этих регионах 23-27 сентября. В ДНР за это решение проголосовали 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05% и в Запорожье — 93,11%."Сегодня одна из важнейших задач – создать в новых российских регионах полноценные и работоспособные структуры государственной власти. Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области отказались от украинской модели государственного устройства. Вертикаль власти там предстоит строить заново, буквально с нуля и в сжатые сроки. В соответствии с поручением Президента эта большая работа уже начата", - написал Медведев в своем аккаунте "В контакте". Он пообещал, что эту работу будут вести "системно, создавая там эффективный государственный механизм".
https://ria.ru/20221012/referendum-1823489081.html
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луганская народная республика
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дмитрий медведев, россия, луганская народная республика, херсонская область , политика, донецкая народная республика, запорожская область, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Медведев, Россия, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Политика, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Референдум в Донбассе, Референдумы на освобожденных территориях
16:19 13.10.2022 (обновлено: 16:28 13.10.2022)
 
Медведев заявил о необходимости строить вертикаль власти в новых регионах

Медведев заявил, что вертикаль власти в новых регионах предстоит выстроить заново

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкПредседатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Председатель Единой России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Работа по созданию в новых регионах России полноценных структур государственной власти уже начата, сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Президент РФ Владимир Путин ранее подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов Федерации. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые прошли в этих регионах 23-27 сентября. В ДНР за это решение проголосовали 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05% и в Запорожье — 93,11%.
"Сегодня одна из важнейших задач – создать в новых российских регионах полноценные и работоспособные структуры государственной власти. Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области отказались от украинской модели государственного устройства. Вертикаль власти там предстоит строить заново, буквально с нуля и в сжатые сроки. В соответствии с поручением Президента эта большая работа уже начата", - написал Медведев в своем аккаунте "В контакте". Он пообещал, что эту работу будут вести "системно, создавая там эффективный государственный механизм".
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Специальная военная операция на УкраинеДмитрий МедведевРоссияЛуганская Народная РеспубликаХерсонская областьПолитикаДонецкая Народная РеспубликаЗапорожская областьРеферендум в ДонбассеРеферендумы на освобожденных территориях
 
 
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