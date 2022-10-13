https://ria.ru/20221013/vlast-1823775341.html

Медведев заявил о необходимости строить вертикаль власти в новых регионах

Медведев заявил о необходимости строить вертикаль власти в новых регионах - РИА Новости, 13.10.2022

Медведев заявил о необходимости строить вертикаль власти в новых регионах

Работа по созданию в новых регионах России полноценных структур государственной власти уже начата, сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T16:19

2022-10-13T16:19

2022-10-13T16:28

специальная военная операция на украине

дмитрий медведев

россия

луганская народная республика

херсонская область

политика

донецкая народная республика

запорожская область

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Работа по созданию в новых регионах России полноценных структур государственной власти уже начата, сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Президент РФ Владимир Путин ранее подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов Федерации. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые прошли в этих регионах 23-27 сентября. В ДНР за это решение проголосовали 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05% и в Запорожье — 93,11%."Сегодня одна из важнейших задач – создать в новых российских регионах полноценные и работоспособные структуры государственной власти. Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области отказались от украинской модели государственного устройства. Вертикаль власти там предстоит строить заново, буквально с нуля и в сжатые сроки. В соответствии с поручением Президента эта большая работа уже начата", - написал Медведев в своем аккаунте "В контакте". Он пообещал, что эту работу будут вести "системно, создавая там эффективный государственный механизм".

https://ria.ru/20221012/referendum-1823489081.html

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луганская народная республика

херсонская область

донецкая народная республика

запорожская область

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Кирилл Волков

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