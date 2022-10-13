https://ria.ru/20221013/vlast-1823775341.html
Медведев заявил о необходимости строить вертикаль власти в новых регионах
Медведев заявил о необходимости строить вертикаль власти в новых регионах - РИА Новости, 13.10.2022
Медведев заявил о необходимости строить вертикаль власти в новых регионах
Работа по созданию в новых регионах России полноценных структур государственной власти уже начата, сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T16:19
2022-10-13T16:19
2022-10-13T16:28
специальная военная операция на украине
дмитрий медведев
россия
луганская народная республика
херсонская область
политика
донецкая народная республика
запорожская область
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Работа по созданию в новых регионах России полноценных структур государственной власти уже начата, сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Президент РФ Владимир Путин ранее подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов Федерации. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые прошли в этих регионах 23-27 сентября. В ДНР за это решение проголосовали 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05% и в Запорожье — 93,11%."Сегодня одна из важнейших задач – создать в новых российских регионах полноценные и работоспособные структуры государственной власти. Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области отказались от украинской модели государственного устройства. Вертикаль власти там предстоит строить заново, буквально с нуля и в сжатые сроки. В соответствии с поручением Президента эта большая работа уже начата", - написал Медведев в своем аккаунте "В контакте". Он пообещал, что эту работу будут вести "системно, создавая там эффективный государственный механизм".
https://ria.ru/20221012/referendum-1823489081.html
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луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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16:19 13.10.2022 (обновлено: 16:28 13.10.2022)
Медведев заявил о необходимости строить вертикаль власти в новых регионах
Медведев заявил, что вертикаль власти в новых регионах предстоит выстроить заново