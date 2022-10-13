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Приложение "ВКонтакте" снова появилось в App Store - РИА Новости, 13.10.2022
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Приложение "ВКонтакте" снова появилось в App Store
Приложение "ВКонтакте" снова появилось в App Store - РИА Новости, 13.10.2022
Приложение "ВКонтакте" снова появилось в App Store
Приложение социальной сети "ВКонтакте" вновь стало доступно в App Store после удаления, сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T22:59
2022-10-13T22:59
технологии
apple
apple ios
вконтакте
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Приложение социальной сети "ВКонтакте" вновь стало доступно в App Store после удаления, сообщили РИА Новости в компании.Многие приложения VK, среди которых "ВКонтакте", VK Play, "VK Музыка", "VK Клипы", "VK Мессенджер", "VK Админ", а также "Почта Mail․ru" и "Облако Mail.ru" перестали появляться при поиске в App Store 26 сентября. VK подтвердила удаление нескольких приложений из маркетплейса, но отметила, что все установленные ранее сервисы продолжают работу в обычном режиме."Приложение "ВКонтакте" вновь доступно в App Store на iOS. Мы приветствуем решение Apple, пользователям вновь доступны любимые сервисы", - говорится в сообщении.В маркетплейсе также появились и многие другие ранее удаленные приложения VK, среди которых "VK Музыка", "VK Мессенджер" и "VK Клипы".
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технологии, apple, apple ios, вконтакте
Технологии, Apple, Apple iOS, ВКонтакте
22:59 13.10.2022
 
Приложение "ВКонтакте" снова появилось в App Store

Приложение "ВКонтакте" вновь стало доступно в App Store после удаления

© Фото : ВКонтактеЛоготип ВКонтакте на экране смартфона
Логотип ВКонтакте на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© Фото : ВКонтакте
Логотип ВКонтакте на экране смартфона. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Приложение социальной сети "ВКонтакте" вновь стало доступно в App Store после удаления, сообщили РИА Новости в компании.
Многие приложения VK, среди которых "ВКонтакте", VK Play, "VK Музыка", "VK Клипы", "VK Мессенджер", "VK Админ", а также "Почта Mail․ru" и "Облако Mail.ru" перестали появляться при поиске в App Store 26 сентября. VK подтвердила удаление нескольких приложений из маркетплейса, но отметила, что все установленные ранее сервисы продолжают работу в обычном режиме.
"Приложение "ВКонтакте" вновь доступно в App Store на iOS. Мы приветствуем решение Apple, пользователям вновь доступны любимые сервисы", - говорится в сообщении.
В маркетплейсе также появились и многие другие ранее удаленные приложения VK, среди которых "VK Музыка", "VK Мессенджер" и "VK Клипы".
Люди у стенда социальной сети ВКонтакте - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
12 октября, 12:28
"ВКонтакте" работает в штатном режиме после кратковременных сбоев
 
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