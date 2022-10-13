https://ria.ru/20221013/vkontakte-1823870590.html

Приложение "ВКонтакте" снова появилось в App Store

Приложение "ВКонтакте" снова появилось в App Store - РИА Новости, 13.10.2022

Приложение "ВКонтакте" снова появилось в App Store

Приложение социальной сети "ВКонтакте" вновь стало доступно в App Store после удаления, сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T22:59

2022-10-13T22:59

2022-10-13T22:59

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Приложение социальной сети "ВКонтакте" вновь стало доступно в App Store после удаления, сообщили РИА Новости в компании.Многие приложения VK, среди которых "ВКонтакте", VK Play, "VK Музыка", "VK Клипы", "VK Мессенджер", "VK Админ", а также "Почта Mail․ru" и "Облако Mail.ru" перестали появляться при поиске в App Store 26 сентября. VK подтвердила удаление нескольких приложений из маркетплейса, но отметила, что все установленные ранее сервисы продолжают работу в обычном режиме."Приложение "ВКонтакте" вновь доступно в App Store на iOS. Мы приветствуем решение Apple, пользователям вновь доступны любимые сервисы", - говорится в сообщении.В маркетплейсе также появились и многие другие ранее удаленные приложения VK, среди которых "VK Музыка", "VK Мессенджер" и "VK Клипы".

https://ria.ru/20221012/vk-1823335688.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, apple, apple ios, вконтакте