https://ria.ru/20221013/vkontakte-1823870590.html
Приложение "ВКонтакте" снова появилось в App Store
Приложение "ВКонтакте" снова появилось в App Store - РИА Новости, 13.10.2022
Приложение "ВКонтакте" снова появилось в App Store
Приложение социальной сети "ВКонтакте" вновь стало доступно в App Store после удаления, сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T22:59
2022-10-13T22:59
2022-10-13T22:59
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Приложение социальной сети "ВКонтакте" вновь стало доступно в App Store после удаления, сообщили РИА Новости в компании.Многие приложения VK, среди которых "ВКонтакте", VK Play, "VK Музыка", "VK Клипы", "VK Мессенджер", "VK Админ", а также "Почта Mail․ru" и "Облако Mail.ru" перестали появляться при поиске в App Store 26 сентября. VK подтвердила удаление нескольких приложений из маркетплейса, но отметила, что все установленные ранее сервисы продолжают работу в обычном режиме."Приложение "ВКонтакте" вновь доступно в App Store на iOS. Мы приветствуем решение Apple, пользователям вновь доступны любимые сервисы", - говорится в сообщении.В маркетплейсе также появились и многие другие ранее удаленные приложения VK, среди которых "VK Музыка", "VK Мессенджер" и "VK Клипы".
https://ria.ru/20221012/vk-1823335688.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, apple, apple ios, вконтакте
Технологии, Apple, Apple iOS, ВКонтакте
Приложение "ВКонтакте" снова появилось в App Store
Приложение "ВКонтакте" вновь стало доступно в App Store после удаления